PlayStation Network zaznamenala výpadek, který způsobil problémy majitelům PS4 a PS5

PlayStation Network měla v úterý večer nějakou drsnou opravu. Asi 45 minut, Sony Stavová stránka sítě PlayStation Network Ukázalo se, že všechny jeho služby mají nějakým způsobem problémy, které ovlivňují věci, jako je přihlášení k vašemu účtu a připojení k PlayStation Now a PlayStation Store. Nyní však stránka ukazuje, že vše „funguje dobře“.

Není přesně jasné, jak časté tyto problémy jsou. Osobně se mi podařilo spojit online s nesená krví Poslal zprávu kolegovi, ale PlayStation Store PS5 měl potíže s načítáním velkého množství obsahu. Jiní měli vážnější problémy s připojením k internetu, včetně „kódu chyby WS-37469-9“, jak je uvedeno V tomto vláknu na subreddit r/PS5. Downdetektor Zdá se, že existuje více než 12 000 uživatelských hlášení o problémech.

epické hry cvrlikání Také o přestávce ukazování Je to elektronická hra Hráči PlayStation, kteří mohli mít problémy s přihlášením, aby viděli stavovou stránku Sony PlayStation Network. K mému překvapení se mi podařilo přihlásit Je to elektronická hra A dostat se do zápasu i po vynucení ukončení a restartu aplikace, takže se zdá, že se problémy netýkají každého.

Aktualizováno 12. dubna, 19:53 ET: Sony říká, že její služby jsou zpět online.