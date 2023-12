Americký torpédoborec USS Mason sestřelí v Rudém moři dron a protilodní střelu

třída Arlie Burke Mason raketový torpédoborec V jižní části Rudého moře byly ve čtvrtek sestřeleny bezpilotní letoun a protilodní balistická střela, o kterých úředníci tvrdili, že je odpálili povstalci Houthi hlásící se k Íránu.

Žádná loď v oblasti nebyla poškozena a nebyly hlášeny žádné oběti. Ústřední velení USA uvedlo v X (dříve Twitter).

Incident představuje nejnovější provokaci na Středním východě po týdnech podobných zadržování americkými válečnými loděmi, akcí, které eskalovaly uprostřed rostoucího regionálního napětí vyplývajícího z války mezi Izraelem a Hamasem.

Několik dní před tímto posledním incidentem sestřelil torpédoborec námořnictva Laboon a další americké prostředky v Rudém moři více než tucet dronů a raket.

Ministr obrany Lloyd Austin Mluvil se svým protějškem v Izraeli ve čtvrtek o pokračujícím konfliktu mezi Izraelem a Hamasem a také o hrozbách pro regionální bezpečnost, včetně útoků v Rudém moři.

Začátkem tohoto měsíce Austin oznámil novou sílu na ochranu lodí překračujících Rudé moře.

zatímco, Ve čtvrtek to oznámilo námořnictvo Dvě z jejích dalších válečných lodí, které nedávno operovaly na Blízkém východě, jsou nyní na cestě do Středozemního moře. Obojživelná útočná loď třídy Wasp Bataan a výsadková loď třídy Harpers Ferry Hall Carter Hall ve čtvrtek přepluly z Rudého moře do východního Středomoří, kde se očekává, že se připojí k obojživelnému transportnímu doku třídy San Antonio Mesa Verde.

Torpédoborec Mason je v současnosti připojen k úderné skupině letadlových lodí Dwight D. Eisenhower.