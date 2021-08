Vstupy do marťanských jeskyní mohou poskytnout ideální úkryt před radiací pro lidská sídla

Existuje velmi dobrý důvod, proč je Mars tak pustá, neúrodná krajina. Bez husté atmosféry a bez magnetického pole je povrch Rudé planety denně bombardován zářením až 900krát vyšším, než je vidět na Zemi. Některá místa jsou však chráněna. Nový výzkum zjistil, že vstupy do jeskyní jsou chráněny před škodlivým zářením, které běžně dopadá na Mars. Díky tomu by mohly být ideální jako místa pro budoucí osídlení a robotické mise zaměřené na hledání známek mimozemského života.

Navzdory úžasným pokrokům v průzkumu vesmíru v posledním desetiletí, pokud máme brát myšlenku osídlení Marsu v určitém bodě tohoto století vážně, je třeba překonat mnoho výzev. To je, pokud se nespokojíme s jednosměrnými sebevražednými misemi.

Neexistuje žádný nedostatek environmentálních rizik, která by zabila každého astronauta natolik odvážného, ​​aby se odvážil vkročit na Mars. Za prvé, planeta má na Zemi pouze 0,7% tlaku mořské hladiny, což znamená, že každý člověk na Marsu by musel nosit plný tlakový oblek nebo zůstat imunní uvnitř tlakově řízené komory, jinak by kyslík neprotékal krevním oběhem a tělo mohlo nabobtnat a krvácet.

Pak je tu otázka radiace. Mars je od Slunce dále než Země a přijímá přibližně 60% energie na metr čtvereční pozorované na podobném místě na Zemi. Protože ale Mars nemá magnetické pole k odklonu energetických částic, spolu s atmosférou tenkou jako papír je jeho povrch vystaven mnohem vyšším úrovním radiace než Země. Navíc, spolu s pravidelným vystavováním kosmickým paprskům a slunečnímu větru, příležitostně dostává smrtelné výboje radiace v důsledku silných slunečních erupcí.

Měření provedená sondou Mars Odyssey Udává, že trvalé úrovně radiace na Marsu jsou nejméně 2,5krát vyšší, než jaké zažívají astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici. To je asi 22 mili-rad za den, což je 8 000 mili-rad (8 rad) za rok. Pro srovnání, lidé ve Spojených státech jsou vystaveni v průměru přibližně 0,62 rad/rok.

Jakýkoli pokus o kolonizaci Rudé planety bude vyžadovat opatření, která zajistí, že expozice záření bude minimální. Některé z dosud navržených myšlenek zahrnují stanoviště zabudovaná přímo do země nebo dokonce nadzemní stanoviště pomocí nafukovacích jednotek pokrytých keramikou.

Lepším nápadem by však mohlo být využití přírodních úkrytů, které již existují. Povrch Marsu je posetý hlubokými krátery, jeskyněmi a lávovými trubkami. Vyplývá to z nové studie vědců vedené Daniel Fedez Moreras Ve Španělském národním institutu pro vesmírné technologie by mnohé z těchto jeskyní mohly poskytnout adekvátní ochranu lidským osadníkům.

“Jeskyně a jejich vchody byly navrženy jako obyvatelná prostředí a oblasti, které by mohly zachovat důkazy o životě, většinou kvůli přirozené ochraně před ionizujícím a neionizujícím zářením přítomným na povrchu. Žádná studie však dosud nevyčíslila ochranu těchto dutin.” poskytovat na povrchu. Mars “, jak napsali vědci v časopise Ikarus.

Vědci zjistili, že hladiny UV záření v jeskyních na Marsu byly v některých případech asi 2% z těchto hodnot nalezených na povrchu.

Zjistili, že „numerické simulace vchodů do jeskyní ukazují pokles velikosti UV záření o více než dva stupně, a to v okamžitých i maximálních kumulativních dávkách, během roku a kdekoli na planetě“.

Kromě toho je množství aktivního záření stále nad minimem potřebným pro fotosyntézu podobnou Zemi. Jinými slovy, vstupy do jeskyní mohou skrývat lidi a jejich zdroj rostlinné potravy. Není však jasné, zda je ionizující záření – typ elektromagnetického záření spojeného s rakovinou – blokováno stejným způsobem jako ultrafialové záření.

„Ionizující záření nepředstavuje úplně stejné chování jako ultrafialové světlo,“ říká Viúdez-Moreiras. Sdělit Nový svět. “Očekává se však, že ionizující záření bude také vážně oslabeno v jámách a jeskynních šachtách.”

Jeskyně Tharsis z katalogu MGC3. připisováno jemu: Cushing a USGS.

V roce 2009 vědci pod vedením Dr. Armanda Azua-Postose, vědce z Centra pro planetární vědy a astrobiologie (CSIC-INTA) v Madridu, popis chování Speciální kyan Eukaryotické červené řasy, které rostou v marťanské poušti Atacama. Tyto mikroorganismy vytvořily biofilmy ve zdánlivě nehostinných pobřežních jeskyních, kde je málo světla, ale zdá se, že podporují život. Azua Bustos a jeho kolegové navrhli, že pokud by jeskyně na Marsu byly podobné jeskyním napříč vyprahlou pouští Atacama, nejsušším místem na Zemi, mohl by život najít způsob, jak se tam dařit.

Data povrchového zobrazování s vysokým rozlišením byla za poslední dvě desetiletí zaznamenána pomocí nástrojů, jako jsou např Průzkumné vozidlo na Marsu Kontextový kamerový systém (CTX) spolu s March Odyssey Thermal Emission Imaging System (THEMIS) naznačuje, že vyboulení Tharsis může být nejlepší kandidátskou jeskynní oblastí na Marsu. Více než 1000 vhodných jeskyní Jsou identifikováni v této oblasti, která také obsahuje tři obrovské štítové sopky, Arsia Mons, Pavonis Mons a Ascraeus Mons.

Město Tharsis zní jako skvělé jméno pro první lidské osídlení na Marsu. Zapamatuj si to jméno.

Aktualizace (30. srpna 2021): Článek byl aktualizován, aby zahrnoval nálezy od Azua-Bustos et al. V poušti Atacama, která doplňuje kvantifikaci radiace v jeskyních na Marsu.