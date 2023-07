Putin říká Polsku, že jakýkoli útok na Bělorusko je útokem na Rusko

MOSKVA (Reuters) – Ruský prezident Vladimir Putin v pátek obvinil členské státy NATO Polsko z územních ambicí v bývalém Sovětském svazu a prohlásil, že jakýkoli útok na sousední a blízkého spojence Bělorusko by byl považován za útok na Rusko.

Putin na zasedání Rady bezpečnosti OSN v televizních prohlášeních uvedl, že Moskva odpoví na jakoukoli agresi proti Bělorusku, které tvoří s Ruskem volný „stát unie“, „všemi prostředky, které máme k dispozici“.

Varšavský bezpečnostní výbor ve středu rozhodl o přesunu vojenských jednotek do východního Polska poté, co do Běloruska dorazili příslušníci ruské žoldnéřské síly Wagner, citovala v pátek svého tajemníka varšavská státní tisková agentura.

Polsko jakékoli územní ambice v Bělorusku popírá.

Putin ve svých poznámkách také uvedl, že západní část Polska byla darem sovětského vůdce Josifa Stalina zemi a že Rusko to Polákům připomene.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v pátek večer na Twitteru zjevně uvedl, že „Stalin byl válečný zločinec, který se provinil zabitím stovek tisíc Poláků. Historická pravda není diskutabilní.“

„Velvyslanec Ruska bude předvolán na ministerstvo zahraničních věcí,“ řekl.

Ve čtvrtek Bělorusko uvedlo, že Wagnerovi žoldáci začali cvičit běloruské speciální jednotky na vojenském poli několik mil od polských hranic.

Rusko vyvíjí taktické jaderné zbraně

V posledních týdnech začalo Rusko v Bělorusku poprvé rozmisťovat taktické jaderné zbraně. Kreml uvedl, že Putin se v neděli v Rusku setká s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, se kterým pravidelně hovoří.

Německý ministr obrany Boris Pistorius v pátek uvedl, že Německo a NATO jsou připraveny podpořit Polsko při obraně východního křídla vojenské aliance.

Putin řekl, že v tisku se objevily zprávy o plánech na použití polských a litevských jednotek v operacích na západní Ukrajině – jejíž části kdysi patřily Polsku – a nakonec na obsazení tamního území.

„Je známo, že také sní o běloruských zemích,“ řekl, aniž by poskytl jakýkoli důkaz.

Šéf Wagnerů Jevgenij Prigožin se ve středu objevil na videu, kde vítal své bojovníky v Bělorusku, sdělil jim, že se nyní nezúčastní války na Ukrajině, ale nařídil jim, aby nabrali síly pro Wagnerovy operace v Africe, zatímco budou trénovat běloruskou armádu.

Prigožin říká, že Wagner, který vedl dobytí ukrajinského města Bachmut, je nejsilnější ruskou bojovou silou. Ale jeho opakované střety s moskevským obranným establishmentem ho před čtyřmi týdny přiměly zorganizovat ozbrojené povstání.

Povstání skončilo dohodou, že Wagnerovi bojovníci – z nichž mnozí byli rekrutováni z vězení – se mohou přesunout do Běloruska, pokud si to přejí.

Informovala o tom agentura Reuters. Napsal Kevin Levy. Střih William McLean a Grant McCall

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.