Strava s vysokým obsahem tuku může vyvolat citlivost na bolest bez obezity nebo cukrovky

Souhrn: Strava s vysokým obsahem tuků vyvolává hyperalgezii, neurologickou změnu, která označuje přechod od akutní k chronické bolesti a bolesti nebo bolesti vyvolané podněty, které obvykle bolest nezpůsobují.

zdroj: Utah Dallas

Nová studie na myších od výzkumníků z Texaské univerzity v Dallasu naznačuje, že krátkodobé vystavení dietě s vysokým obsahem tuků může být spojeno s pocity bolesti i bez předchozího zranění nebo již existujícího stavu, jako je obezita nebo cukrovka.

Studie je publikována 1. září v časopise Vědecké zprávySrovnání účinků osmi týdnů různých diet na dvou skupinách potkanů.

Jedna skupina dostávala normální jídlo, zatímco druhá skupina dostávala stravu s vysokým obsahem tuků způsobem, který nevyvolával obezitu ani vysokou hladinu cukru v krvi, což jsou stavy, které mohou vést k diabetické neuropatii a dalším typům bolesti.

Vědci zjistili, že dieta s vysokým obsahem tuků spustila hyperalgezii – neurologickou změnu, která označuje přechod z akutní do chronické bolesti – a alogenní bolest, což je bolest vyvolaná podněty, které normálně bolest nezpůsobují.

„Tato studie naznačuje, že nepotřebujete obezitu, abyste způsobovali bolest; nepotřebujete diabetes. Nepotřebujete patologii ani zranění vůbec,“ řekl Dr. Michael Burton, odborný asistent neurovědy na College of Behavioral and Brain. Vědy a odpovídající autor článku.

„Krátkou dobu postačí strava s vysokým obsahem tuků – strava podobná té, kterou jsme v určitém okamžiku jedli téměř všichni ve Spojených státech.“

Studie také porovnávala obézní myši s cukrovkou s těmi, které právě prošly dietními změnami.

„Překvapivě se ukázalo, že nepotřebujete základní patologii nebo obezitu. Potřebujete pouze dietu,“ řekl Burton. bolest nebo bolest.“

Západní strava má vysoký obsah tuků – zejména nasycených tuků, u kterých se ukázalo, že jsou odpovědné za epidemii obezity, cukrovky a souvisejících stavů.

Jedinci, kteří konzumují velké množství nasycených tuků – jako je máslo, sýr a červené maso – mají v krevním oběhu velké množství volných mastných kyselin, které zase stimulují systémový zánět.

Nedávno vědci ukázali, že tyto diety s vysokým obsahem tuku také zvyšují citlivost na mechanickou bolest přítomnou v nepřítomnosti obezity a mohou zhoršit již existující stavy nebo bránit zotavení po zranění.

Žádné studie však neprokázaly, že samotná strava s vysokým obsahem tuků může být spouštěcím faktorem při vyvolání bolesti z nebolestivých podnětů, jako je lehký dotek kůže, řekl Burton.

„V minulosti jsme na modelech diabetu nebo obezity viděli, že bolest bolesti pociťuje pouze část lidí nebo zvířat, a pokud ano, liší se napříč spektrem a není jasné proč,“ řekl Burton. . „Předpokládali jsme, že musí existovat další vyvolávající faktory.“

Burton a jeho tým hledali nasycené mastné kyseliny v krvi myší krmených stravou s vysokým obsahem tuku. Zjistili, že typ mastné kyseliny nazývaný kyselina palmitová – nejběžnější nasycená mastná kyselina nalezená u zvířat – se váže na specifický receptor na nervových buňkách, což je proces, který spouští zánět a napodobuje poškození nervových buněk.

„Metabolity ze stravy způsobují zánět dříve, než vidíme vývoj patologie,“ řekl Burton.

Vědci zjistili, že dieta s vysokým obsahem tuků spustila hyperalgezii – neurologickou změnu, která označuje přechod z akutní do chronické bolesti – a alogenní bolest, což je bolest vyvolaná podněty, které normálně bolest nezpůsobují. Obrázek je ve veřejné doméně

„Dieta sama o sobě spustila známky poškození neuronů. Nyní, když vidíme, že jsou to postiženy senzorické neurony, jak se to stalo? Zjistili jsme, že pokud odstraníte receptor, na který se kyselina palmitová váže, neuvidíte senzibilizaci.“ vliv na ty neurony.“ Existuje způsob, jak tomu lékařsky zabránit.“

Burton řekl, že dalším krokem by bylo zaměřit se na samotné neurony – jak jsou aktivovány a jak lze zvrátit jejich zranění. Je součástí větší snahy lépe porozumět přechodu od akutní k chronické bolesti.

„Mechanismus za tímto posunem je důležitý, protože je to přítomnost chronické bolesti – z jakéhokoli zdroje – která pohání opioidní epidemii,“ řekl.

„Pokud objevíme způsob, jak zabránit tomuto přechodu z akutního do chronického stavu, mohlo by to mít obrovský přínos.“

Burton řekl, že doufá, že jeho výzkum povzbudí zdravotníky, aby se podívali na roli, kterou hraje strava při ovlivnění bolesti.

„Největším důvodem, proč dělat takový výzkum, je ten, že chceme plně porozumět naší vlastní fyziologii,“ řekl.

„Nyní, když jde pacient k lékaři, léčí symptom na základě základního onemocnění nebo stavu. Možná musíme věnovat větší pozornost tomu, jak se k tomu pacient dostane: Má pacient zánět způsobený cukrovkou nebo obezitou? Měl? systém z nich dělá Špatnou stravu citlivější na bolest, než si uvědomovali? To by byla změna paradigmatu.“

Spoluautoři studie jsou Calvin de Young, laboratorní asistent v Burton Laboratory of Neuroimmunology and Behavior, a Jessica A. Tierney, nyní MD/Ph. Student lékařské pobočky UT v Galvestonu. Doktorandka Cognition and Neuroscience a členka Eugene McDermotta Melissa E. Lehnert a Terry Alumni Marissa Williams také přispěli.

autor: tisková kancelář

Kontakt: Tisková kancelář – Utah Dallas

obrázek: Obrázek je ve veřejné doméně

Původní vyhledávání: otevřený přístup.

„Strava s vysokým obsahem tuku způsobuje mechanickou bolest bez zranění nebo cukrovkyNapsal: Jessica A. Tierney a kol. Vědecké zprávy

souhrn

Strava s vysokým obsahem tuku způsobuje mechanickou bolest bez zranění nebo cukrovky

Pochopení interakcí mezi stravou, obezitou a cukrovkou je důležité pro vyvolání mechanismů bolestivé patologie. Západní strava má vysoký obsah tuku a produkuje velké množství cirkulujících bioaktivních metabolitů.

Žádný výzkum však nehodnotil, jak může samotná vysokotučná dieta (HFD) senzibilizovat jedince na nebolestivé podněty bez obezity nebo cukrovky.

Abychom to prozkoumali, testovali jsme schopnost HFD vyvolat nociceptivní stimulaci indukovanou stravou nebo nociceptivní stimulaci indukovanou stravou u samců a samic potkanů.

Naše výsledky odhalily, že 8 týdnů HFD nezměnilo výchozí citlivost na bolest, ale samci a samice zvířat krmených HFD vykazovali silnou mechanickou bolest, když byli vystaveni minimální dávce prostaglandinu E. 2 (PGE 2 ) ve srovnání s myšmi krmenými čau dietou.

Kromě toho zobrazení vápníku izolovaných primárních senzorických neuronů obou pohlaví ukázalo, že HFD indukuje zvýšený podíl neuronů reagujících na kapsaicin ve srovnání s jejich protějšky krmenými jídlem. Imunohistochemie (IHC) ukázala HFD-indukovanou upregulaci ATF3, neuronového markeru poškození, v lumbálních dorzálních kořenových gangliích (DRG). To naznačuje, že HFD vyvolává bolest v nepřítomnosti již existujícího stavu nebo zranění prostřednictvím složek stravy.

S tímto novým pochopením toho, jak HFD přispívá k nástupu bolesti, můžeme pochopit dislokaci za komorbiditami spojenými s obezitou a diabetem, abychom mohli vyvinout farmakologické intervence k jejich účinnější léčbě.