Francie omezí cestování z Británie do boje s omikronem

Francouzská vláda ve čtvrtek uvedla, že Francie kvůli rychlému šíření případů koronaviru Omicron přísně omezí cestování do az Británie, zavede omezení na cestovní důvody a po příjezdu bude vyžadovat 48hodinovou izolaci.

Tento krok náhle narušil cestovní plány pro rodiny a další na obou stranách Lamanšského průlivu. Cestovatelé se ptali, zda byla opatření politicky motivovaná, a britští představitelé tvrdili, že jsou nesmyslná.

Mluvčí britského premiéra Borise Johnsona Max Plann uvedl, že s celosvětovým hodnocením Omicronu by „červený seznam“ zákazů cestování „byl neúčinný nebo přiměřený“. Řekl, že Johnson o tomto kroku s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem nemluvil a Británie neplánuje přijmout reciproční akci.

Matoucím prvkem nových francouzských pravidel bylo, že ti, kteří se zaměřují na Británii, jsou mírnější než ti, kteří se zaměřují na Jižní Afriku – ačkoli počet nakažených v Británii je v současnosti vyšší. Neexistovalo žádné bezprostřední vysvětlení důvodu.

Představitelé jihoafrického cestovního ruchu uvedli, že omezení uvalená na jejich zemi mají zřejmě za cíl odradit lidi ve Francii od cestování do Jižní Afriky, protože je po návratu čeká dlouhá a nákladná karanténa.

„Je nešťastné, že se Jižní Afrika opět zdá být diskriminována bez vědeckého základu,“ řekl Steve Motale, mluvčí tamního turistického oddělení.

Emmanuel Gill, který ve čtvrtek cestoval z Johannesburgu do Paříže, označil francouzská omezení pro příjezdy z Jihoafrické republiky za „nepřiměřená a neopodstatněná“. Řekla, že přísnější pravidla ve srovnání s pravidly pro cestující z Británie jsou „velmi nespravedlivé“.

„Existuje dvojí metr,“ řekl Gill.

Mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal v televizi BFM TV řekl, že cestovní ruch a komerční cesty do Británie a z Británie budou vážně omezeny a všichni příchozí z Británie budou muset podstoupit negativní test na virus méně než 24 hodin předem, znovu otestovat při příjezdu a izolovat. „Na místě dle vlastního výběru“ po dobu minimálně 48 hodin čekání na výsledek.

Všichni lidé přijíždějící z Jihoafrické republiky se musí držet v karanténě po dobu 10 dnů, s pokutou 1 000 eur (1 130 USD) v případě porušení nebo zkrácení karantény a povinným testem při příjezdu.

Francouzský premiér Jean Castix v prohlášení uvedl, že nová francouzská opatření vstoupí v platnost v sobotu těsně po půlnoci. Bude se týkat cestujících, kteří byli očkováni, i těch, kteří neočkovaní nejsou. Francouzská vláda v pátek pořádá zvláštní schůzku ohledně virové bezpečnosti, která se zabývá rostoucím tlakem na nemocnice v důsledku nárůstu infekcí v posledních týdnech.

Londýňan Derek Loebner dorazil do Paříže ve čtvrtek před uzávěrkou. „To je šílené. (Omicron) se už šíří ve Francii,“ řekl agentuře Associated Press na vlakovém nádraží Gare du Nord. „Chápu, že potřebují chránit lidi, ale jsou tady. Co můžete dělat? Ublíží to lidem. Bolí to lidi, zraňuje to turisty, zraňuje to vaše místní podnikání.“

Představitelé britského cestovního ruchu vyjádřili svou nelibost s francouzskými omezeními a vyzvali vládu, aby postiženým podnikům pomohla.

„Trhy zimních sportů a školního cestování jsou obzvláště zranitelné a vláda nyní musí poskytnout podpůrný balíček, pokud nechceme vidět neúspěch v podnikání a ztrátu pracovních míst,“ řekl Mark Tanzer, výkonný ředitel cestovního a obchodního sdružení APTA.

Podle letecké analytické společnosti Cirium je na týden před Vánocemi naplánováno několik stovek letů mezi Británií a Francií. To odpovídá více než 90 000 míst, ačkoli nová omezení znamenají, že bude pravděpodobně z velké části prázdný.

Spojené království ve středu zaznamenalo největší počet nových potvrzených infekcí COVID-19 od začátku pandemie a hlavní lékař Anglie varoval, že se situace pravděpodobně zhorší, protože omikronová varianta způsobí o vánočních svátcích novou vlnu onemocnění.

Podle nových francouzských postupů mohou občané kterékoli země EU stále vstupovat do Francie z Británie, stejně jako občané mimo EU s dlouhodobým povolením k pobytu v EU nebo dlouhodobým vízem a některé další kategorie lidí včetně řidičů nákladních vozidel. Kteří pouze přecházejí Francii, diplomaté a zdravotníci. Ne všem ostatním cizincům je vstup povolen.

Lidé budou moci opustit Francii do Británie pouze v případě, že nejsou Francouzi nebo pokud mají naléhavý zdravotní nebo právní důvod cestovat.

Překvapivý krok přichází po týdnech politického napětí mezi Francií a Británií ohledně rybolovných práv po Brexitu a toho, jak se vypořádat s migrací na nebezpečných malých lodích přes Lamanšský průliv.

Přichází také v době, kdy se francouzská vláda zoufale snaží vyhnout novému blokování nebo přísnějším opatřením, která by poškodila ekonomiku a cloud očekávanou kampaň prezidenta Emmanuela Macrona před dubnovými prezidentskými volbami.

Kirka se hlásila z Londýna. Přispěli Jill Lawless z Londýna, Andrew Melderm a Jerome Delay z Johannesburgu a Catherine Jachka z Paříže.

