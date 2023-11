Oblíbená aplikace uživatelů Androidu z roku 2023 rozčílí Google

Prosinec je téměř tady, což znamená, že všechny aplikace a velké technologické společnosti zakončují rok náhlou vlnou. Jak tradice říká, každoroční Ceny Google Play za nejlepší aplikace Bylo oznámeno na rok 2023. Samozřejmě je na seznamu několik pozoruhodných nových titulů, na které upozorním za chvíli. Nejprve se ale blíže podíváme na letošní převážně nedoceněný úspěch Obchodu Play, který pochází od jeho konkurentů.

ChatGPT je aplikace, kterou si uživatelé Androidu vybírají. Objevuje se také jako druhá aplikace roku „Best with AI“, což dává smysl, pokud se zamyslíte nad tím, kde jsme byli s AI na začátku roku. Ten humbuk kolem něj Aby každý chtěl zažít Věc, která by nás všechny nahradila. Firmy, které nemají AI orientovanou na spotřebitele, se třesou v obavách, že zaostanou za trendem. Pak Google přeorientoval svůj plán kolem toho Zvyšuje svou konkurenci Ve světě AI, Bard, měsíc poté, co OpenAI spustila ChatGPT. teď můžeš Komunikujte s ní Prostřednictvím Vyhledávání Google a dalších částí impéria Google.

Výroční zpráva obchodu Play Store také ukázala, že uživatelé Androidu jsou stále posedlí mobilním světem. Jako uživatel Androidu to mohu potvrdit z první ruky, i když jsem nehrál svou oblíbenou hru roku, Honkai: Star Rail. Byla popsána jako hra podobná Genshin Impact, shovívavější k dospělým s rušnými životy a byla několikrát zmíněna v letošních cenách Obchodu Play. Také oblíbenou knihou uživatelů Androidu je letos manga série s názvem V té době jsem byl reinkarnován slizemkonkrétně svazek 21. Porovnejte to s Žebříček nejprodávanějších knih společnosti Apple v tomto rocecož je mnohem častější.

Uživatelé Androidu se také dychtivě emocionálně propojili sami se sebou a zamířili do uklidňujících virtuálních prostorů. Obsahuje některé z nejlepších aplikací Voidbit ParkCož vám pomáhá postarat se o zahradu vašich emocí a Longleaf ValleyCož slibuje zasadit do světa skutečné stromy v souladu s tím, jak hrajete. Čestné uznání získala také Garden Joy.

Letošní aplikace pro Android je ta, kterou jsem ještě nepoužil. Otisk: Učte se vizuálně Každý den s vámi sdílí „lekce kousnutí“. Přihlásíte se, něco se dozvíte a odhlásíte se. Je to jako používat TikTok v naději, že se něco naučíte, kromě problematického přihlašování na sociální síť, která má ve zvyku šířit dezinformace. Jsou to zajímavé časy, ve kterých žijeme, lidé.

Každopádně v oficiálním seznamu nových aplikací je spousta nápadů, které byste mohli chtít vyzkoušet. Seznam pro Apple aplikace roku Pro iOS a iPadOS má také některé skvosty. podívej se; Možná existuje nová aplikace, kterou můžete přidat do svého kurzu. zkontroluji Kostelní věžkterý je také v seznamu Obchodu Play, aby mi pomohl naplánovat rodinnou dovolenou.