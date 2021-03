Mezihvězdný návštěvník „Oumuamua by mohl být roztříštěným zbytkem objektu podobného Plutu

Umělecký výklad výrazu „Oumuamua“. obrázek : William Hartman

Před čtyřmi lety astronomové objevili „Oumuamua“ – první mezihvězdné těleso, o kterém je známo, že prošlo naší sluneční soustavou. Tento objekt ukázal řadu podivných, nevysvětlitelných vlastností, z nichž některé podle nového výzkumu odpovídaly fragmentu ledu roztrhanému od objektu podobného Plutu.

„Navrhujeme, aby„ Oumuamua byl vyhozen z systému mladých hvězd asi před půl miliardou let, “uvedli autoři dvou nových článků publikovaných v časopise Journal of Geophysical Research: Planets:„ Navrhujeme, aby „Oumuamua byl vyhozen z mladé hvězdy systém asi před půl miliardou let. “Vzhledem k tomu, že objekt vykazuje rysy pozorované na Plutově a Neptunově měsíci Tritonu, autoři a planetární vědec Alan Jackson říkají A astrofyzik, oba z Arizonské státní univerzity,„ Oumuamua může být prvním kouskem exoplaneta, která k nám bude přivezena. “

Samozřejmě, co tím myslí Je to první laskavost K nám byl přinesen kus exoplanety; A exoplanety znamenají exoplanetu, protože Pluto není technicky planeta (pokud tyto opravy nebyly tím, co měly na mysli) Chcete-li říct, říkám, že musí být.)

Jackson a Desh ve svých dokumentech klasifikují Oumuamua jako „ex-Pluto“, což je podle mě docela skvělé. Ve skutečnosti astronomové často srovnávají exoplanety a jiné astronomické jevy s těmi, které jsou na oběžné dráze kolem našeho Slunce, v odkazu na horký Jupiter a super -Země. Například Neptun. Nyní můžeme do seznamu známých astronomických objektů přidat „dříve Plutus“ a díky tomu obecně „Plutus“ – malé ledové světy nacházející se v Kuiperových pásech (další podobný termín si půjčil od naše sluneční soustava) vzdálené hvězdné soustavy.

I tento cestovatel Z dálky nás navštívil: „Neměli jsme žádný způsob, jak zjistit, zda ostatní sluneční soustavy mají planety podobné Plutu, ale nyní jsme viděli jeden kus procházející blízko Země,“ řekl Desh na AGU tvrzení. To předpokládá, že interpretace je správná, a pokud ano, znamená to, že Oumuamua bude První důkazy o objektech podobných Plutu jinde v galaxii.

Oumuamua nezůstal dlouho, když navštívil náš region v roce 2017 a cestoval rychlostí až 315 430 km / h. Tento druh rychlosti je těžké pochopit, ale říci, že to udělalo 54 mil za sekundu (87 km / s), trochu pomáhá.

Mezihvězdné tělo bylo rychlé, ale také to bylo divné. Oumuamua je trochu malý – asi o polovinu menší než městský blok – nicméně Extrémně tenký, asi 115 metrů hluboký. Velmi zvláštní a bezprecedentní je tento tvar alespoň jeden Vědec Řekl: „Oumuamua nemusí být vůbec normální Místo toho mimozemšťané posílají nějaký druh sondy. Objekt je také velmi lesklý (tj. Má High albedo), má slabé kometní koma a zobrazuje zdánlivě mírnou rychlost zrychlení Ne kvůli gravitaci.

Ilustrace věrohodné historie „Oumuamua“. Kreslit : S. Selkirk / ASU

ke mě První Ze dvou studií Jackson a Desh zkoumali několik různých druhů ledu, které by na takovém objektu mohly existovat. Udělali to Zjistit, jak může odpařování ledu přispívat k pozorovanému negravitačnímu zrychlení objektu. Vědci provedli výpočty, jak rychle tyto různé ledové čepice sublimovaly (když A. Když Oumuamua prochází naším sluncem, pevná látka se promění přímo v plyn. Faktory, jako je hmotnost, tvar a odraz, byly také vzaty v úvahu k vysvětlení účinku tahu stoupajícího ledu.

Ukázalo se, že tuhý dusík se nejlépe hodí. Toto je velmi zajímavé zjištění, protože Pluto a Triton jsou známí svými tvrdými povrchy bohatými na dusík Lepidus je podobný tomu, který je popsán pro „Oumuamua.

Dusík může také vysvětlit neobvyklý tvar těla. Podle studie to bylo teprve nedávno, co Oumuamua získal svůj koláčovitý vzhled v důsledku létání blízko slunce. Výsledná fúze způsobila, že tělo ztratilo více než 95% své celkové hmotnosti, a když se led odpařil, „tvar těla se postupně zplošťuje, stejně jako mýdlo, když se otírají vnější vrstvy,“ řekl Jackson .

V Za druhé Na papíře autoři odhadli rychlost, jakou mohou těla podobná Plutu obsahovat velké kusy ledu vytržené z jejich povrchů během jejich mládí. Odhadli také rychlost, jakou by tyto kousky mezihvězdně prošly a podnikly dlouhou cestu do naší sluneční soustavy.

Podobná část vytvořená v jiné sluneční soustavě by po cestování asi půl miliardy let mezihvězdným prostorem odpovídala její velikosti, tvaru, jasu a dynamice. [‘Oumuamua]Vyhlídky na objevení takového objektu, stejně jako více kometárních těles, jako je mezihvězdný objekt 2I / Borisov, jsou v souladu s počtem těchto objektů, které bychom očekávali v mezihvězdném prostoru, pokud většina hvězdných systémů vysune komety a [nitrogen] Ledové úlomky jsou stejně účinné jako naše sluneční soustava. “

Objekt 2I / Borisov byl objeven, kdyby vás to zajímalo, v roce 2019, a je to Druhý známý mezihvězdný objekt Projít naší sluneční soustavou.

Matthew Knight, astrofyzik z Námořní akademie Spojených států a odborník z Oumuamua, byl ohromen komplexností studií.

„Autoři odvedli vynikající práci při uspokojování mnoha teoretických a teoretických omezení pomocí jednoduchého a konzistentního modelu,“ uvedl Knight, který se do nového výzkumu nezapojil. V dopise. Jejich hlavní myšlenka, že „Oumuamua se skládala převážně z vysoce reflexního dusíkatého ledu, je kreativní a uspokojivě rozumná myšlenka, vzhledem k tomu, že máme dostatečné důkazy o tom, že dusíkový led je běžný na povrchu Pluta a dalších velkých objektů ve vnější sluneční soustavě. “

Tyto myšlenky, řekl Knight, mají „dobrou šanci, že budou nakonec přijaty jako nejlepší vysvětlení pro„ Oumuamua “.

V současné době známe pouze dva mezihvězdné objekty, Oumuamua a 2i / Borissov, ale to se může brzy změnit díky připravované observatoři Vera C. Rubina a desetiletému průzkumu vesmírného a časového dědictví. Projekt.

“LSST očekává, že každý rok najdeme zhruba jednu, takže když máme 10 nebo 20 známých položek, „Byli bychom v mnohem lepší pozici, abychom mohli provést statistické vyhodnocení,“ řekl Knight. „Bude velmi vzrušující sledovat, jak tyto výsledky mění naše chápání fungování naší sluneční soustavy a odhalují, jak podobná – či ne podobná – je naše sluneční soustava s jinými slunečními soustavami.“