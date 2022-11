Mercurial Portugal čeká na mistrovství světa 2022 těžký úkol | fotbalové zprávy

Není to poprvé, kdy je osud Portugalska na mistrovství světa 2022 úzce spjat s Ronaldem.

Předchozí příspěvky z mistrovství světa: 7

Přezdívky: 0

Nejlepší úspěch: Semifinále (1966, 2006)

Rekord Světového poháru: W14, D6, L10

Nahrané góly: 49

Největší výhra: 7-0 (Severní Korea 2010)

Přehrávač ke shlédnutí: Cristiano Ronaldo

aktuální uspořádání: 9

kombinace: Ghana (24. listopadu), Uruguay (28. listopadu), Jižní Korea (2. prosince).

Portugalský fotbalový tým je synonymem pro Cristiana Ronalda.

Není tedy žádným překvapením, že vyprávění o nadcházející kampani na mistrovství světa v zemi je utvářeno skutečností, že je to v tuto chvíli jeho poslední šance, jeho poslední šance poprvé vyhrát mistrovství světa v Portugalsku.

Ve světě fotbalu je málo týmů jako Portugalsko.

V posledním desetiletí se dostali do semifinále mistrovství Evropy (2012), vyhráli svůj první velký titul (Euro 2016) a také vyhráli úvodní titul v Lize národů v roce 2019. Pravděpodobně největší éra portugalského fotbalu. Ve finále Světového poháru byl tak špatný.

Portugalsko se od roku 2006 nedostalo do čtvrtfinále.

V roce 2014 byli vyřazeni ze skupinové fáze. O čtyři roky později vypadli z osmifinále.

Na posledních třech mistrovstvích světa vyhráli pouze tři zápasy. Ronaldo ještě neskóroval ve vyřazovacích fázích mistrovství světa.

Koho mají ve sbírce?

Seleção das Quinas je nejvýše postaveným týmem ve své skupině Jižní Korea, Uruguay a Ghana a očekává se, že jej překoná.

Vrcholem bude jejich zápas proti Uruguayi, týmu, který je v roce 2018 vyřadil z Ruska.

Jedno ze tří vítězství země v posledních třech finále mistrovství světa přišlo proti Ghaně, která byla součástí portugalské skupiny v Brazílii 2014.

Kvalifikace a forma

Po prohře se Srbskem v poslední kvalifikaci se Portugalsko dostalo do play-off, udrželo si nervy proti Turecku a poté Severní Makedonii, aby si upevnilo místo na mistrovství světa.

Stali se specialisty na tato high stakes střetnutí – je to třetí po sobě jdoucí mistrovství světa, na které se kvalifikovali přes play-off.

„To nejlepší teprve přijde, nemohu být konkrétnější. To nejlepší teprve přijde a tento rok přijde,“ řekl trenér Federico Santos poté, co v září porazil Českou republiku.

Ronaldův faktor

Ronaldo ve svých 37 letech není takovou silou, jakou býval.

Přestože v minulé sezóně nastřílel za Manchester United 24 branek, letos se portugalský útočník ocitl na vedlejší koleji.

Zatímco Santos zůstává neznepokojený nedávnými strasti Ronalda a zajistil mu místo v základní sestavě, jeho zařazení je hlavním bodem sporu mezi portugalskými fanoušky.

Ronaldo v posledních 10 zápasech s Portugalskem vstřelil pět gólů. Všech pět branek padlo ve dvou zápasech.

Stejně jako v United je spor kolem Ronalda, že když ho pohltí do týmu, tým ztrácí rovnováhu. Navíc s hráči jako Bernado Silva, Joao Felix, Rafael Leao a Bruno Fernandes nemá Portugalsko nouzi o útočné možnosti.

