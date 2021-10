Konzervativní kritik říká, že Biden spolupracuje s lídry G20 na „vytvoření kartelu“, aby „udržel vysoké daně z podnikání“

Prezident Biden A další světoví lídři Summit G20 V Římě schválil globální minimální korporátní daň, což je krok, který američtí představitelé doufají, že pomůže prosadit prezidentovu agendu, aby se lépe budovala.

Ministři financí G20 v červenci předem dohodnuté Minimální daň ve výši 15 %. Opatření potřebovalo oficiální schválení na summitu světových ekonomických mocností v sobotu v Římě.

V prohlášení ministra financí Janet Yellenová Tvrdil, že dohoda, kterou lídři dosáhli na mezinárodních daňových pravidlech s globální minimální daní, „ukončí škodlivé závody na dně v oblasti zdanění právnických osob“.

Světoví lídři dosáhli významné globální daňové dohody a stanovili nižší sazbu 15 %

Biden, který původně požadoval 21% minimální daň, oslavil tento krok tweetem, v němž lídři „jasně podpořili silnou globální minimální daň“.

„Tady v G-20 lídři představující 80 % světového HDP – spojenci i konkurenti – dali jasně najevo, že podporují silnou globální minimální daň,“ napsal Biden na Twitteru. “Toto je víc než jen daňová dohoda – je to diplomacie, která přetváří naši globální ekonomiku a přináší našim lidem.”

Cílem dohody je odradit nadnárodní korporace od hromadění zisků v zemích, kde platí malé nebo žádné daně. V dnešní době mohou nadnárodní korporace získávat obrovské zisky ze značek a duševního vlastnictví. Zisky pak mohou přidělit dceřiné společnosti v zemi daňového ráje.

V USA by aktualizace daňového řádu vyžadovala legislativní schválení Kongresem – což je výkon, který stále čeká cesta do kopce, protože USA jsou domovem 28 % z 2 000 největších světových nadnárodních korporací. Sněmovna a Senát budou muset schválit návrh zákona, který zvýší minimální daň ze zisků offshore společností na 15 % ze současné sazby 10,5 %.

Demokraté plánují zahrnout zvýšení jako součást stranické daně a zákona o výdajích, který pravděpodobně projde pomocí procedurálního nástroje známého jako usmíření, což straně umožní obejít 60-hlasy zdržující republikány v Senátu.

„Kampaň Joea Bidena s cílem přimět vůdce G-20 k vytvoření kartelu, který by udržoval vysoké daně z podnikání, bude u amerických daňových poplatníků stejně populární jako podobný úspěch zemí OPEC při stanovení vysokých cen ropy pro americké vlastníky automobilů,“ Grover Norquist. prezident Americans for Tax Reform, řekl Channel One Fox News.

Fox Business Megan Heaneyová K tomuto článku přispěla agentura Associated Press.