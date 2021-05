Obnovení ERC Baram Czech Rally Slin: Vokální hvězdy na tréninkové akci – FIA ERC

Aktualizace ERC Baram Czech Rally Slin: Vokální hvězdy na tréninkové akci

Přední řidička Adrian Vogel minulý víkend obsadila první místo v kategorii 2WD na Auto UH Rallysprint Copney v České republice.

Maďar, který získal velkou podporu a znalosti od místního týmového kolegy Arsaka Raleighsporta, dokončil B29 ze 118 otvíračů ve Ford Fiesta Rally 4, kterou sdílel se spolujezdcem Ivetem Nautisem.

“Jedná se o jeden z nejtěžších závodů našeho života v České republice,” uvedl Maďar Vogel, kterého během kampaně ERC3 v roce 2020 ohromily dva až pět výsledků. „Testovalo nás to na všech úrovních, ale stojí to za to. Půda je plná vody, složité úrovně, vyžaduje obrovské soustředění, ale užili jsme si každou minutu a každou sekundu jsme se hodně naučili.“

Vzhledem k tomu, že zátěž spočívající v počítání ERC se soustředí na Slovovis poblíž města Sloan, kde se letos v srpnu uskuteční Česká rally Sloan, využívá sedmistupňová akce silnice podobné těm, které tvoří oblíbenou uzavřenou povrchovou část cesty počítadla ERC . Vogel plánuje letošní sezónu soutěžit ve čtyřech závodech mistrovství Evropy v rally.