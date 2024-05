Mohl by se mimozemský život skrývat v prstencích Saturnu nebo Jupiteru?

Hledání mimozemského života vedlo vědce k prozkoumání všech druhů potenciálních stanovišť, a to nejen v rostoucím seznamu známých exoplanet podobných Zemi, ale i jinde v naší sluneční soustavě.

První možnost, která vás napadne, je pravděpodobná Mars Někteří vědci se domnívají, že pod svým neúrodným povrchem stále obsahuje oázy kapalné vody. Nedávno byl v atmosféře Venuše objeven fosfin, potenciální indikátor biologického rozkladu. Diskuse začala O tom, zda by v oblacích této velmi horké planety mohl existovat život. Vědci přemýšleli desítky let Zda by mohl existovat život na obloze plynných obřích planet, jako je Jupiter .

Ale jednou oblastí, kde jen málo vědců přemýšlelo o existenci života, je skupina prstenců, které korunují Jupiter, mimo atmosféru plynného obra. Tyto prstence, stejně jako ty, které obklopují všechny plynné obří planety v naší sluneční soustavě, jsou ve skutečnosti pásy Skládá se převážně z částic vodního ledu Některé jsou malé jako zrnka písku, jiné velké jako hory. Mohl by tam existovat život?

Vědci se obecně domnívají, že prostředí, které může podporovat život, jak jej známe, vyžaduje tři hlavní složky. První je nějaký druh zdroje energie: obvykle teplo a světlo vyzařované hvězdou, které mohou tvorové využít pro fotosyntézu. Druhým je organická hmota: chemické sloučeniny obsahující uhlík, které mohou v první řadě tvořit živé organismy. Třetí je kapalná voda. Všechno od Měsíce po vzdálené komety může obsahovat zmrzlou vodu, ale aby se životu dařilo, musí být voda kapalná.

Vezměte si úžasné epizody z Saturn . Je známo, že v něm existují dva ze tří požadavků života, jak jej známe. I zde je dostatek slunečního světla, které pohání život. Ačkoli se Saturnovy prstence mohou zdát nepravděpodobným místem pro organickou hmotu, mise NASA Cassini… je nalezeno Sloučeniny uhlíku, jako je butan a propan, prší do atmosféry plynného obra z nejvnitřnějšího prstence D.

Bohužel chybí třetí složka – tekutá voda. „Do prstenců padá organický materiál a je tam sluneční světlo, ale není tam žádná kapalná voda,“ řekl Space.com Matthew Tiscarino, planetární vědec z Institutu SETI v Kalifornii. „Je tu hodně vody, ale je celá zamrzlá.“

To činí život – opět, alespoň tak, jak jej chápeme – obtížnou možností v kterémkoli z prstenců naší sluneční soustavy, z nichž všechny jsou příliš daleko a příliš studené na to, aby roztál vodní led. Ale pokud existují prstence v jiném hvězdném systému, například blíže jeho Slunci, sluneční teplo by nám mohlo poskytnout kapalnou vodu, kterou hledáme.

Navzdory veškerému úsilí vědci dosud neobjevili prstence kolem vnitřní planety, ať už na naší planetě Sluneční Soustava Nebo cokoli jiného, ​​jen aby mohli kvalifikovaně odhadovat, jak tyto prsteny budou vypadat. Místo prstenců vodního ledu je máme všude kolem sebe Jupiter Nebo Saturn, tyto teplejší prstence mohou být shluky skalních hornin.

Bohužel bude stále obtížné udržet vodu v kapalném stavu s prostorem kolem ní; Bez atmosféry má kapalná voda tendenci se odpařovat. „Potřebujete atmosféru, která udrží kapalnou vodu stabilní,“ řekl Tiscareno. „Nebude to nutně jiné než.“ Asteroidy „.

Mnoho vědců se domnívá, že jednoduchý život mohl na Zemi přijít před miliardami let tím, že se svezli na asteroidu, který zasáhl mnohem mladší svět: teorie známá jako Panspermie . Tato teorie získala podporu v roce 2023, kdy vědci objevili… je nalezeno Uracil – organická sloučenina a složka RNA – ve vzorku odebraném Japonskem z asteroidu Ryugu Hayabusa2 úkol. Na druhou stranu je pochybné, že tyto sloučeniny skutečně vznikly na samotných asteroidech.

V dnešní době je možnost života možností, o kterou se kruhoví zkoušející většinou nestarají. To ale neznamená, že tato myšlenka není zcela mimo oblast toho, co by si vědci mohli myslet. „Líbí se mi myšlenka přemýšlet o kreativních místech, kde může existovat život,“ řekl Tiscarino.

Prsteny jsou pro astronomy velmi zajímavé z různých důvodů, které přímo nesouvisí s hledáním života. Jednak jsou to přirozené nástroje, které astronomům umožňují zkoumat jejich hostitelské planety jedinečnými způsoby – prohlížením Meteority Například hitové kroužky. Na druhou stranu nám zkoumání prstenců planety hodně napoví o tom, jak se planeta vyvíjela, protože jen určité podmínky mohou prstencům umožnit, aby se vyvinuly do struktur, které astronomové vidí.

Za třetí jsou prstence disky: jinými slovy, jsou to přesné kopie typů disků, které v první řadě vytvářejí planetární systémy. Vědci zatím nemohou vidět nově vzniklé protoplanetární disky kolem jiných hvězd (alespoň ne ve velkých detailech) a nemohou sestrojit časovou loď, která by si prohlédla ranou sluneční soustavu, ale určitě se mohou podívat do Saturnových prstenců.