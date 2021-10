Hanna Season 3: Ray Liotta z týmu Goodfellas se připojil k roli nového padoucha

Akční drama Hanna je zpět se svou třetí show na Amazon Prime Video. Není divu, že na to fanoušci čekají; Tím spíše, že věří, že 3. sezóna odpoví na mnohé z propastí předchozích sezón. Obnovení Hana Season 3 bylo oznámeno v závěrečném období 3. července 2020. V důsledku toho došlo ke zpoždění výroby. Hlavní fotografování však začalo v únoru 2021 v Praze v České republice.

Natáčení stále pokračuje. Po dokončení natáčení může postprodukce trvat dalších šest měsíců. Oficiální datum vydání zatím nebylo oznámeno, ale můžeme očekávat, že Hanna Season 3 bude vydána začátkem roku 2022 nebo v polovině roku 2022.

Mezitím se Ray Liotta připojí k obsazení Hanna Season 3 Amazon Prime Video. Podle EW bude hrát nového padoucha Gordona Evanse. Ray Liotta je nejlépe známý pro svou roli Henryho Hilla v klasickém dramatu Goodfellas Martina Scorseseho z roku 1990. Byl vydán jeho nejnovější film „The Many Saints of Newark“, distribuovaný společností Warner Bros. Pictures 22. září 2021, a byl propuštěn ve Spojených státech 1. října 2021. Film získal většinou pozitivní recenze od kritiků.

V rozhovoru pro EW tvůrce David Farr řekl: „Pro někoho z mé generace bylo kino tam, kde bylo, a Ray Liotta byl a vždy bude skutečnou ikonou kina.“

„Goodfellasův poslední okamžik, Ray zavřel dveře, rozloučil se s celou generací gangsterů a gangsterských filmů, smutných, hořkých a stále násilných, je nezapomenutelný okamžik. Uplynuly tři dekády a nyní pracujeme s Rayem a pro něj přinést mu stále stejnou eskalující hrozbu s lidstvem A skutečnou láskou, bylo to pro mě takové skutečné vzrušení. A také obrovská zábava. Děkuji, Rayi. “

Druhá sezóna Hanny (Esmé Creed-Miles) končí tím, že Hanna přijede do Barcelony, aby zachránila Gildera ze Sandy. Sandy ale Gildera a Claru zabije s Gilderovou dcerou Kat. Poté, co je Gilder zavražděn, Carmichael přijíždí do Barcelony. Hanna, Clara a Kat se skrývají ve vile na svahu. Hana se vrací do hotelu a získává Gilderův cílový seznam.

Marisa pomáhá Hanně najít nabídku. Než se Hanna vrátí s Marisou, aby pomohla zničit Utrax, požádá Claru, aby ji znovu spojila se svou matkou. Hanna sezóna 3 pokračuje od konce sezóny dvě.

Esmé Creed-Miles a Mireille Enos se vrátí hrát Hannu a Marissu Wieglerovou ve třetí Hannově sezóně. Dalšími herci, kteří se vrátí, jsou Dermot Mulroney (jako John Carmichael), Áine Rose Daly (Sandy Phillips), Joel Kinnaman (Erik Heller) a Sheryl Skeet (Terry Miller).

Aktuálně nemáme žádné oficiální aktualizace o datu vydání a upoutávce na Sezónu 3. Devdiscourse bude pokračovat v aktualizaci Hanna Season 3, jakmile budou odhaleny nějaké oficiální informace. Zůstaňte naladěni na další zábavné novinky!

