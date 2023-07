U kuřat byl zjištěn virus přenášený komáry

V okrese Chatham byl zjištěn virus přenášený komáry Aktualizováno: 21:19 EST 30. června 2023



Video nahoře: Páteční titulky Pobřežní zdravotní čtvrť varuje obyvatele okresů Chatham, Effingham a Bryan poté, co bylo kuře pozitivně testováno na východní koňskou encefalitidu. Virus se může přenést na člověka kousnutím komárem. DHP říká, že Mosquito Control byl informován o pozitivním výsledku testu kuřete 30. června 2023. Kuře bylo kdysi v oblasti Bloomingdale v Chatham County, říká ministerstvo veřejného zdraví státu Georgia. V oblasti je nastříkán hubení komárů. V prohlášení DHP: „Riziko, že se nakazíte EEZ, můžete snížit dodržováním 5D prevence komárího kousnutí: Soumrak/úsvit – Vyhněte se aktivitám za soumraku a svítání během léta, kdy jsou komáři vystaveni. Oblečení – Noste volné, dlouhé – košile a kalhoty s rukávy, aby se minimalizovalo množství odkryté kůže. – Zakryjte se." Odkrytou pokožku repelentem proti hmyzu obsahujícím DEET, nejúčinnějším repelentem proti bodnutí komáry. Vyprázdněte všechny nádoby se stojatou vodou – kbelíky, sudy, květináče, plachty – protože jsou živnou půdou pro viry přenášející komáry. Dveře – Zajistěte, aby dveře a okna byly v dobrém stavu. Dobré, dobře padnoucí a opravte roztržené nebo poškozené sítě, aby se komáři nedostali dovnitř."