Náhled: Augsburg vs Bayern Mnichov – předpovědi, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí středeční zápas mezi Bundesligou a Bayernem Mnichov, včetně předpovědí, týmových zpráv a možných sestav.

Augsburg vzít na sebe Bayern Mnichov Ve druhém kole DFB-BOCAL Středa večer.

Bayern vyhrál tuto soutěž rekordních 20krát během své slavné historie, zatímco Augsburg nikdy nedosáhl finále.

Náhled zápasu

Vskutku, nejlepší úsilí Augsburgu v Bundeslize se stále probojovalo do semifinále během sezóny 2009-10, kdy prohrál 2:0 v rukou Werderu Brémy.

Fuggerstadter byl v té době druholigovým týmem, takže je poněkud překvapivé, že se s tímto střetnutím alespoň neutkali až do čtvrtého kola jediného německého domácího poháru během svých 11 let a byli považováni za klub Bundesligy.

Enrico Masin možná běduje, že remizovali s Bayernem tak brzy v soutěži, a pak, zvláště když jeho tým v poslední době přijal jejich taktiku efektivněji, získal 10 bodů z posledních pěti ligových zápasů před střetnutím.

Osmatřicetiletý hráč si však v letošní sezóně ve WWK Areně zajistil jednu výhru nad svým bavorským rivalem… vynucený peřímVítěz z minulého měsíce, takže doufá, že jeho tým znovu dosáhne úspěchu, aby ve středu vyvolal velký rozruch.

To by mohlo být těžké napodobit vzhledem k nedávné formě Bayernu, který od návratu z reprezentační přestávky vstřelil 20 gólů v pěti zápasech.

Julian NagelsmannČeskoslovensko ukončilo své vedení ze skupinové fáze Ligy mistrů minimálně o dva zápasy, když minulý týden porazilo Viktorii Plzeň 4:2 v České republice, než poskočilo Freiburg na druhé místo v Bundeslize vítězstvím 5:0 nad svým českým protějškem. Christian StreicheZ jeho strany v neděli v Allianz Areně.

Zatímco DFB-Pokal je nepochybně třetí na seznamu priorit Nagelsmanna v této sezóně, klub velikosti Bayernu Mnichov by nikdy neodmítl příležitost přidat další tituly do svého kabinetu, o čemž svědčí jejich 14. titul v DFB-Pokal. Nejbližšími konkurenty jsou v tomto ohledu Werder Brémy.

Pětatřicetiletý hráč se také hodně naučí z porážky svého týmu v nedalekém Augsburgu minulý měsíc a může tak svůj tým lépe připravit, aby se vyhnul další šokové porážce, která by ho v tomto případě vyřadila ze soutěže.

Formát Augsburg DFB-Pokal:

Augsburg formát (všechny soutěže):

Fotbalová forma Bayernu Mnichov:

Forma Bayernu Mnichov (všechny soutěže):

Novinky týmu

Léčebna v Augsburgu je stále přeplněná Andrej HanA Rafal JekevičA Felix OdokhaiA Reese OxfordA Niklas DorschA Noah Sarenren Bazi A Tobiáš Strobel Je nepravděpodobné, že se všichni objeví proti Bayernu Mnichov.

Jako taková by byla schopnost zednáře otáčet co nejvíce ohrožena, ale Mads PedersenA Julian Baumgartlinger A Daniel Caligori Všichni by měli začít scházet z lavičky během víkendové porážky svého týmu 3:2 s FC Kolín nad Rýnem.

Mezitím může Bayern pokračovat v nepřítomnosti služeb kapitána svého týmu Manuel Neuerkterý pravděpodobně nebude riskovat zranění ramene, už třetí zápas v řadě.

Ve stejných liniích, Lucas HernandezA Thomas Muller A Bona Sar Nehráli proti Freiburgu a téměř jistě zůstanou v polovině týdne doma, ale Džamál Musila Navzdory nedávné nemoci sestoupil z lavičky a může být povolán od začátku v Augsburgu.

Jeden muž nebude hrát je ve formě Leroy Sanekterý by mohl čelit několika týdnům na marodce poté, co si proti Freiburgu přivodil zranění třísel.

Možná základní sestava pro Augsburg:

Kobek. Framberger, Jomny, Winther, Pedersen; Caligiuri, Baumgartlinger, Grosso, Vargas; Demirovič, Berisha

Možná základní sestava Bayernu Mnichov:

Ulrich. Mazraoui, Pavard, Opicano, Stanišić; Sabitzer, Gravenberch-Gnabri, Musiala, Tel; Chubu Moting

Říkáme: Augsburg 1-3 Bayern Mnichov

Vzhledem k množství očekávaných absencí Augsburgu kvůli zranění by jim v porážce mohla zabránit pouze velká rotace hostů.

Hloubka kádru Bayernu se možná nedá srovnávat s některými evropskými elitními týmy, ale pořád mu to může závidět jakýkoli tým v Německu a měl by mít dost na postup do třetího kola bez ohledu na to, kolik změn Nagelsmann udělá v základní sestavě. .

