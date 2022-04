Na pozvání předsedy Nejvyšší rady Ruslana Stefanzuka přijel do Kyjeva předseda Senátu České republiky Miloš Vistril a několik českých senátorů.

Vlakem s Wiesterzilem podle zprávy přijeli také polští senátoři v čele s místopředsedou českého Senátu Jiřím Rusikou, senátorem Powellem Fischerem a maršálem Tomášem Krockým.

„Jsme připraveni mluvit v ukrajinském parlamentu a myslím, že půjdeme do vesnic [Kyiv] Předměstí výrazně poškozená ruskou okupací, včetně genocidy, která se tam odehrála,“ řekl při příjezdu do Kyjeva.

Vystrčil dříve ve čtvrtek zveřejnil společnou fotografii senátorů ve vlaku s tématem „Neexistují žádné odmítnuté hovory“.

Český premiér Petr Fiala před měsícem navštívil Kyjev se svými polskými a slovinskými protějšky Mateuszem Morawieckim a Janezem Jansou a polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczynskim. V ukrajinské metropoli se setkali s prezidentem Volodymyrem Zhelenským a premiérem Denisem Schmidtem. Cílem jejich návštěvy byla podpora Ukrajiny.

Český Senát minulý týden schválil myšlenku, že by Rusko mělo nést hlavní tíhu války proti Ukrajině. Český parlament prohlásil, že zabíjení civilistů v ukrajinských osadách má podle mezinárodního práva všechny znaky válečného zločinu a že deportace ukrajinského lidu do Ruska je nespravedlivá a že za válečné zločiny by měli být odpovědní ruští úředníci. Byl postaven před soud a potrestán. Dolní komora přijala téměř stejné usnesení.

