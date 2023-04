Nový výzkum ukazuje, že testosteron může zlepšit pozitivní sociální učení u mužů

Pilotní studie v Číně zjistila, že podávání jedné dávky testosteronu zdravým mužům zlepšilo rychlost, s jakou se naučili vykonávat pozitivní sociální úkoly ve srovnání se skupinou s placebem. Studie byla zveřejněna v biologická psychologie.

Testosteron je hlavní mužský pohlavní hormon. Produkuje se především ve varlatech, ale také v kůře nadledvin. Hraje hlavní roli ve vývoji mužských reprodukčních orgánů, ale má také řadu dalších účinků na tělo. V pubertě to vede ke vzniku ochlupení na obličeji a ohanbí, zvětšení velikosti a síly svalů a kostí a prohloubení hlasu. Testosteron hraje důležitou roli při regulaci sexuální touhy, ale také přispívá k plešatosti v pozdějších letech života.

Studie spojily vyšší hladiny testosteronu se zvýšenou agresivitou u zvířat. Vztah mezi testosteronem a agresivitou u lidí je méně jasný. Metaanalýza studií na lidech uvádí pozitivní souvislost mezi hladinami testosteronu a agresivitou, ale velikost této souvislosti je zanedbatelná.

Nedávné studie ukázaly, že testosteron může také stimulovat prosociální chování, například zvýšit pravděpodobnost, že lidé budou nabízet férové ​​nabídky nebo lépe spolupracovat s ostatními během soutěží. Pro vysvětlení této asociace vědci navrhli takzvanou „hypotézu sociálního statusu“, která naznačuje, že testosteron podporuje chování vhodné k dosažení a udržení sociálního statusu. Účinky testosteronu na chování jsou tedy závislé na kontextu.

Autor studie Shen Wang a jeho kolegové chtěli otestovat hypotézu o rodinném stavu účinků testosteronu. Usoudili, že pokud by tato hypotéza byla pravdivá, účastníci, kterým byl podáván testosteron, by zvýšili rychlost učení pro úkol, který zvýšil jejich sociální status. Aby to tito vědci otestovali, vymysleli experiment.

Účastníků bylo 120 zdravých mužů. Jejich průměrný věk byl 21 let. Byli instruováni, aby se zdrželi alkoholu, kofeinu a kouření po dobu 24 hodin před testem. Byli náhodně rozděleni do dvou skupin.

Jedné skupině na začátku experimentu asistent nanesl testosteronový gel na ramena a nadloktí. Účastníkům z druhé skupiny bylo aplikováno placebo (podobný hydroalkoholový gel bez testosteronu). Účastníci ani asistent aplikující gel nevěděli, jaký gel používají.

Účastníci dokončili řadu pozitivních úkolů sociálního učení. V rámci těchto úkolů byli účastníci požádáni, aby si vybrali jeden ze dvou symbolů. Jeden symbol má vysokou pravděpodobnost získání odměny a druhý nízkou pravděpodobnost odměny. Učení spočívá v tom, že si účastníci pomocí pokusů a omylů uvědomí, který symbol je nejčastěji spojován s odměnou, a začnou daný symbol preferovat.

Existovaly tři typy testovacích případů. Poprvé bylo účastníkům řečeno, že dostanou odměny, které vyhráli. Ve druhém případě odměny připadnou někomu jinému, zatímco ve třetím případě odměny nedostanou nikdo (kontrola).

Výsledky ukázaly, že skupina, která dostávala testosteronový gel, se učila rychleji ve všech třech typech situací. Účastníci ve skupině s placebem se učili rychleji v situacích, ve kterých očekávali, že dostanou odměny sami, než v situacích, kdy odměny získávali pro někoho jiného nebo pro nikoho. Účastníci testosteronové skupiny se však stejně rychle naučili, kdy získávali odměny pro sebe a kdy je vydělávali na něco jiného.

V testosteronové skupině bylo učení rychlejší v situacích, kdy vydělávali odměny pro sebe a kdy vydělávali pro někoho jiného, ​​ve srovnání se situací, kdy odměny nedostával nikdo (vydělávali odměny za počítač). Ve skupině s placebem bylo učení rychlejší, když účastníci získávali odměny pro sebe, než když odměny nezískali pro nikoho. Ve skupině s placebem nebyl žádný rozdíl v rychlosti učení mezi situacemi, kdy někdo dostal odměnu, a když někdo ne.

Stručně řečeno, pomocí exogenního podávání testosteronu a prosociálního učení jsme zjistili, že testosteron může usnadnit prosociální chování, když neexistuje žádný konflikt mezi vlastním a jinými zájmy. Kromě toho testosteron také zvýšil citlivost na odměnu, čímž zdůraznil roli testosteronu při zpracování odměn a rozhodování.

Studie představuje cenný příspěvek k vědeckým poznatkům o účincích testosteronu na mužské chování. Je však třeba mít na paměti, že vzorek tvoří výhradně mladí samci. Výsledky u mužů různého věku nemusí být stejné. Vědci se navíc zaměřili pouze na testosteron, přičemž studie prokázaly, že jeho vliv na chování závisí na interakcích s jinými hormony.

studie, „Může testosteron modulovat pozitivní sociální učení u zdravých mužů? Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie podávání testosteronuNapsali Xin Wang, Jiajun Liao, Yu Nan, Jie Hu a Yin Wu.