Tenisté střední úrovně říkají, že nevydělávají tolik, aby mohli hrát tento sport

Stovky profesionálních tenistů se snaží dovolit si cestování a vybavení.

Gabriela Knutssonová analyzuje, kolik její kolegové sportovci vydělávají a utrácejí v turnajovém tenise.

Mnoho hráčů utrácí každý rok tisíce více, než vydělají na odměnách.

Nejzářivější tenisové hvězdy přivádějí tento sport do centra pozornosti národních… US OpenStředně postavení hráči odhalují, co je potřeba k tomu, aby se dostali na vrchol.

Seznamte se s Gabrielou Knutssonovou, šestadvacetiletou Čechoameričankou 201. nejlepší tenistkou světa k 28. srpnu. Každý víkend cestuje do různých zemí, aby se účastnila turnajů, a sama si hradí cestu a hotel. V závislosti na tom, jak dobře hrála, vydělala od 67 do 4 500 dolarů. Insider své výdělky ověřil na datech ženské tenisové asociace.

Minulý rok, když hrála profesionální tenis, Knutsonová vydělala asi 33 000 dolarů na odměnách, ale řekla, že utratila asi 25 000 dolarů za cestování, vybavení a další výdaje.

Dostal jsem práci se správou sociálních sítí pro tenisového promotéra, abych si přivydělal. Toto léto začala Knutsonová dokumentovat na TikToks a Instagramu, které mají na obou platformách více než 450 000 zhlédnutí, protože ona a další profesionální tenisté se snaží dovolit hrát svůj sport na nejvyšší úrovni.

„Myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že 500 nejlepších lidí na světě se ve skutečnosti neuživí,“ řekl Knutson Insideru. „200 až 300, sotva dokonce. A představ si, že jsi 400. nejlepší lékař na světě. Bude z tebe miliardář!“

Ve videích se Knutsson ptá ostatních profesionálních hráčů, kolik letos vydělali a kolik utratili. Série obsahuje mužské a ženské hráče s hodnocením 154 až 1280. Z 19 hráčů uvedených ve videích 14 uvedlo, že utratili více, než vydělali.

Američanka Ashley Lahey, která je aktuálně na 362. místě, odhadla 8. srpna na TikTok, že za půl roku vydělala 9 000 až 10 000 dolarů a za tu dobu utratila 20 000 až 25 000 dolarů.

„Nechtěl jsem původně natočit video Gabi, protože jsem říkal: ‚Je příliš trapné všem říkat, kolik peněz ztrácíme‘,“ řekl Lahey Insideru s odkazem na Knutsonovo video. „Ale není to vůbec trapné. Není to tvoje chyba. V něčem se ti daří a jestli tě zaplatí nebo ne, není tvoje věc.“

Dělení příjmů a výdajů

Profesionální tenisté obvykle soutěží v turnajích po celém světě, které nabízejí finanční odměny a zvyšují jejich hodnocení, a také v turnajích nezávislých klubů, které jim platí za účast, ale neovlivňují jejich hodnocení (jeden hráč, se kterým mluvil Insider, vydělal od klubů v tomto rok). Mnoho hráčů chodí na lekce tenisu, aby si přivydělali, a hráči na vyšší úrovni mohou získávat obchody se značkami.

Knutsonová, která uvedla, že hrála pouze jeden televizní zápas, uvedla, že většina hráčů nepřitahuje pozornost značek nebo sponzorů, dokud nezačnou hrát v televizi a nemají hodnocení kolem 250.

„Je spousta kluků, kteří to dělají, ale nedostává se jim uznání, které by pravděpodobně dostat měli, a spousta kluků, kteří si to také nemohou dovolit dělat na plný úvazek,“ řekl americký profesionální hráč Josh Sheehy. , celosvětově na 708. místě k 28. srpnu.

Zde je rozpis oficiálních turnajových cen před zdaněním, které čtyři profesionální hráči sdíleli s Insider. Zasvěcenci ověřili tyto příjmy pomocí údajů od svých tenisových federací:

Poznámka: Od začátku roku do 28. srpna.

Hráči nižší úrovně utrácejí peníze za cestování, hotely, jídlo a vybavení. Jak postupuje hodnocení jednotlivce, náklady, jako je tenisový trenér, fyzioterapeut, fitness instruktor, odborník na výživu, psycholog a tréninkové místo, se stávají nezbytnými pro soutěž.

„Není fér, že za hru mohou platit jen ti nejlepší hráči,“ řekl Knutson.

Knutsonová řekla, že jen málo hráčů na nízké a střední úrovni, které zná, si může dovolit byt se svými výhrami, přičemž většina zůstává mezi turnaji, které probíhají téměř celý rok, u rodičů nebo u kamaráda. Znali ji hráči, kteří usnuli v autech nebo nemohli cestovat na turnaje, řekla.

A vzhledem k vyčerpávajícímu rozvrhu může zranění zcela ohrozit příjem. Knutsonová řekla, že letěla do Egypta na začátku tohoto roku na turnaj i přes bolesti zápěstí, protože let už koupila. Po zápase měla takové bolesti, že už nemohla dál a vrátila se. Řekla, že si turnajem vydělala asi 150 eur, zatímco za cestu utratila asi 2000 eur. Tehdy jsem dostal práci na sociálních sítích.

„Takže vím, že příští měsíc budu moci jíst, i když budu zraněný,“ řekl Knutsson.

Rozdíly mezi muži a ženami

Tenis prosazuje rovnost pohlaví a rovné příležitosti mnohem déle než jiné sporty, přičemž letošní US Open slaví 50 let rovných odměn.

Strukturální rozdíly mezi ATP a WTA, dvěma řídícími orgány profesionálního tenisu, však znamenají, že ženy s nižším žebříčkem mají potíže s posunem v žebříčku nahoru a s úhradou nákladů na hraní, uvedly atletky Insider.

Pořadí se určuje podle toho, kdo má nejvíce bodů. na nižší úrovni Turnaje s názvem 25Ks, kde se odměna 25 000 $ dělí mezi každého hráče, výhra ve všech obvykle znamená asi 50 bodů pro ženy, ale pouze asi 25 bodů pro muže. Navýšení o 50 bodů přitahuje hráče na vysoké úrovni v naději, že si vylepší své hodnocení, ačkoli tyto menší turnaje jsou určeny pro hráče na světovém žebříčku 300 až 500 a vítězi přidělují pouze 3 000 $. To znamená, že ve třídě 25k se hráči s nižším hodnocením často utkají s vyššími hráči a mají problémy vyhrávat turnaje – a prize money.

Jde o dynamiku, která na mužské straně tohoto sportu příliš neexistuje, protože výše postavené hráče 25bodový bonus nepřitahuje. Navíc muži s vyšším postavením šetří peníze při hraní na jejich úrovni, protože větší turnaje pokrývají hotelové výdaje, což ženy nemají.

„Musíme každý týden soutěžit s nejlepšími hráči na světě, dokonce i na našich turnajích nižší úrovně,“ řekl Lahey. „Způsob, jakým jsou body organizovány na straně dívek, vůbec nevede k vydělávání peněz. Nemůžeme se uživit.“