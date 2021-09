bne IntelliNews – Evropská komise odmítá českou žádost o odložení otázky PM o střetu zájmů až po volbách

Evropská komise zamítla žádost české vlády o zdržení prezentovat to o tom, jak plánuje zlepšit své mechanismy dohledu, aby se zabránilo střetu zájmů, jako je ten, v němž miliardář Andre Babis porušil pravidla EU.

Noviny iRozhlas.cz hlásí, že české úřady, které požádaly o dalších 60 dní na odpověď, nyní musí předložit hlášení do 22. září. To znamená, že problém může být veřejnosti představen až po všeobecných volbách 3. října, i když je nepravděpodobné, že by se komise ke zprávě vyjádřila, dokud volby neskončí.

Dotace Agrofertu a. V současné době Evropská komise českému státu nehradí Hrozilo, že zastaví české výdaje na širší podporu EU Dokud vláda nevyjasní svoji politiku.

Požádali jsme o toto odročení, abychom podnikli všechny kroky k zodpovězení všech otázek, které Evropská komise položila České republice. A také proto, že byla vyžadována nebo nutná spolupráce mnoha ministerstev a agentur, včetně Úřadu pro finanční dohled. “To vyžaduje čas, a to byl hlavní důvod pro objednání tohoto kroku,” řekla Daniela Grabmolerova, ředitelka odboru koordinace fondů Evropské unie a mezinárodních vztahů na ministerstvu pro místní rozvoj.

Podle iRozhlas.cz požaduje Evropská komise také informace o prověrce due diligence 12 projektů dceřinými společnostmi Prime Minister’s Pool Agrofert od října 2021. Agrofert je největším českým soukromým příjemcem finančních prostředků EU, což vede k nepřekonatelnému konfliktu podle kritiků Papinova politická síla.

Navzdory tomu, že EU odmítla kompenzovat českému státu dotace EU pro Agrofert, vláda nadále posílala peníze skupině, největšímu českému soukromému příjemci fondů EU, Žaloby proti Evropské unii za jejich nezaplacení.

Miminka samostatně Vyšetřováno českou policií za údajné podvody ohledně jeho použití fondů EU na stavbu Kongresového centra Čapí hnízdo, 60 km jižně od Prahy. Kriminalisté v Praze, kteří shromažďují nové důkazy v kauze podvodů Čapí hnízdo proti Babišovi, předložili vyšetřovací spis pražskému městskému státnímu zastupitelství s návrhem nových obvinění, uvedla policejní mluvčí. potvrzeno 20. září

I přes pět let policejního vyšetřování Na začátku září Generální prokurátor Jaroslav Saros případ vrátil policii k došetření, kvůli čemuž byly odhaleny nové informace. Nyní se musí rozhodnout, zda v této věci vznese nové obvinění, ale je nepravděpodobné, že tak učiní před všeobecnými volbami.

žalobce Jeho předchůdce rezignoval, stěžuje si na zasahování ministryně spravedlnosti do ANO, které sama měla Byl jmenován, aby nahradil nedostatečně loajálního předchůdce.

Babiš a jeho rodina byli obviněni V rámci vyšetřování obvinění ohledně toho, jak konferenční centrum Čapí hnízdo neprávem získalo 2,3 milionu eur z fondů EU, přičemž jedním z nominálních vlastníků byl Babišův syn Andrei Babiš. Fondy EU byly vyčleněny pro malé podniky, zatímco podle policie a vyšetřování EU byla tato skupina ve skutečnosti vždy součástí konglomerátu premiéra Agroferta.

Také na začátku tohoto měsíce, policie vyslýchala Andreje Babiše mladšího z jeho obvinění z únosu a zadržování jeho otce na Krymu. Aby mu zabránil vypovídat v kufru s čápovým hnízdem v roce 2017.

Babiš odmítá evropské i české vyšetřování jako politické útoky.