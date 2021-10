Proč vědci strávili roky mapováním mozku tohoto tvora?

a teď, V masivním novém listuNeurovědci, zveřejnění v úterý v časopise eLife, začínají ukazovat, co s tím dokážou.

Analýzou neuronové sítě pouze malé části mozku mouchy – centrálního komplexu, který hraje důležitou roli v navigaci – Dr. Gyaraman a jeho kolegové identifikovali desítky nových typů neuronů a specifických nervových obvodů, které, jak se zdá, pomáhají mouchám cestu světem. Práce by nakonec mohla pomoci poskytnout vhled do toho, jak všechny druhy zvířecích mozků, včetně našeho, zpracovávají záplavu smyslových informací a převádějí je do vhodných akcí.

Je to také důkaz principu pro nový obor moderních neuronových spojení, založený na slibu, že vytvoření podrobných schémat zapojení mozku přinese vědecké zisky.

“Je to opravdu neobvyklé,” řekl o nové práci Dr. Clay Reed, vedoucí výzkumník z Allenova institutu pro mozkové vědy v Seattlu. “Myslím, že každý, kdo se na to podívá, by řekl, že synapse jsou nástrojem, který potřebujeme v neurovědě – úplný konec.”