Česká republika: Na Světový den svobody tisku potřebuje program reformy médií novou energii

Mezinárodní tiskový institut (IPI) a jeho Český národní výbor dnes na Světový den svobody tisku 2023 vyzývají vládu premiéra Petera Fialy, aby se zaměřila na posílení svobody médií a podporu nezávislého tisku.

Koaliční vláda dohlížela v prvních měsících od své inaugurace v prosinci 2021 na vítanou normalizaci vztahů s nezávislým tiskem. předchozí Správa. Od tvrdých verbálních útoků na reportéry kritizované vládními představiteli bylo upuštěno a všechna média jsou na vládních tiskových konferencích opět vítána. Byly předloženy důležité návrhy zákonů, které mají pomoci zlepšit veřejnoprávní média.

Během posledního roku se však program reformy médií středopravé vlády zastavil, klíčové legislativní iniciativy se zastavily v parlamentu, takže ctihodného veřejnoprávního vysílatele v zemi čeká hluboká finanční krize. Poradce vlády pro média a dezinformace Odebráno.

IBI proto sdílí obavy vznesené Českým národním výborem IBI a dalšími skupinami Obecný dopis Minulý měsíc předsedovi vlády řekl, že klíčový reformní impuls byl ztracen. Vítáme příslib premiéra pokračovat v úsilí o podporu nezávislých médií jako klíčového pilíře demokratického systému země. Nyní skutečně věříme, že se tato slova promění v činy.

Za prvé by vláda měla poskytnout naléhavou podporu českým veřejnoprávním médiím. V legislativní oblasti to konečně zahrnuje Schvalovat legislativní změny Pomůže posílit organizační a redakční nezávislost České televize a rozhlasu Změny zásad při volbě dozorčích rad. Ekonomicky musí vláda prokázat a poskytnout politickou odvahu Dlouhodobě udržitelné financování Pro veřejnoprávní média zvýšením licenčních poplatků.

Zadruhé vyzýváme vládu, aby pokročila a realizovala demokratické právní změny nastíněné v rámci návrhu Evropského zákona o svobodě médií (EMFA), který byl zahájen během českého předsednictví EU. Ty by měly řešit systémové problémy v mediálním ekosystému. To zahrnuje vytvoření transparentního systému pro spravedlivé přidělování vládních reklam všem médiím. Hlasovat by měli i poslanci posílit Zákon o střetu zájmů, který zakazuje veřejné činitele a vládní úředníky Koncoví vlastníci nebo vydavatelé mediálních společností.

Za třetí, vláda by měla usilovat o změnu nedávno přepracovaného zákona o autorských právech, aby zajistila, že závažné nedostatky budou vyřešeny a že giganti vyhledávačů a sociálních sítí nakonec zaplatí svůj spravedlivý podíl nezávislým mediálním společnostem. Nezávislým sdělovacím prostředkům, včetně místních a regionálních, by to poskytlo dlouho očekávanou finanční podporu a pomohlo by to posílit pluralitu médií.

Tato vzájemně propojená opatření na podporu svobodných médií a svobodného tisku by měla být stanovena ve strategickém dokumentu zveřejněném vládou po široké veřejné konzultaci s příslušnými domácími a mezinárodními zainteresovanými stranami. Domníváme se, že má-li Česká republika bojovat s dezinformacemi a být i nadále majákem svobody médií ve střední Evropě, je nezbytná jasná vize budoucnosti.

Mediální krajina České republiky je ve srovnání s mnoha jinými relativně zdravá krajrozšířený Decentralizace A Zachycování médií Několik posledních let si vybralo daň na pluralitě médií a nezávislé žurnalistice. Český mediální ekosystém je slabý a potřebuje být podpořen jasným a stabilním právním rámcem.

Proto musí být nyní přijata ochranná opatření k modernizaci a ochraně mediálního sektoru a zároveň zajistit, aby budoucí vlády nemohly zneužívat právní mezery a výkonné pravomoci k oslabení nezávislých médií, zasahování do veřejnoprávních médií a svěření médií do rukou oligarchických obchodních partnerů. .

Zatímco dnes oslavujeme důležitou roli, kterou svobodná a nezávislá žurnalistika hraje po celém světě, musí IBI a náš český národní tým obnovit svůj závazek prosazovat svobodný tisk v České republice a diskutovat o tom s vládou a všemi zúčastněnými stranami. Jak zlepšit situaci do budoucna.