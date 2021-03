Čech vyrobený: motocykl Jawa

Původ Java

Příběh Jawy začíná jejím zakladatelem Františkem Janečkem. Jensik se narodil v roce 1878 a byl technicky nadaný a původně chtěl studovat medicínu. Nakonec si však na radu svého otce vybral vzdělání ve strojírenství. Nejprve studoval mechaniku na Vysoké škole technické v Praze, poté přešel na berlínskou technickou školu.

Frantiček Janeček, Foto: Wikimedia Commons, public domain

Po ukončení studií se Jinsek vrátil do Prahy. Práce probíhají pod vedením jednoho z předních českých průmyslníků devatenáctého století Emile Colbina. Ten byl Jensikovou prací natolik ohromen, že 23letého jmenoval vedoucím nového závodu v Nizozemsku.

Janeček se rozhodl ukončit spolupráci s Kolbenem v roce 1909 a rozhodl se založit vlastní společnost v Praze. Během příštích deseti let vyvinul inženýr mnoho jedinečných návrhů a získal více než 60 patentů. Jeho vynálezy sahaly od „anténní fotografie“ – rané formy několika reklamních obrazovek – až po granáty.

V roce 1927 viděl Jingek příležitost přeměnit starou továrnu na dynamit na závod na výrobu motocyklů. Čerpal ze svých technických znalostí a zkušeností s technikami sériové výroby a své nové návrhy motocyklů založil na stávajícím motoru o objemu 498 cm3 od německé společnosti Wanderer. Spojením slov Janeček a Wanderer dostává Jawa své jméno.

Výroba byla zahájena v roce 1927 a prvním motocyklem Jawa, který opustil závod Jinsec, byl Wanderer s čtyřtaktním motorem o výkonu 18 hp. Byl považován za spolehlivý stroj, ale byl poměrně drahý a nedosahoval velkého úspěchu. Ekonomický spad Velké hospodářské krize brzy vyzval k výrobě levnějšího modelu.

Java, Foto: Ondrej Tomso

průlom

Odpověď přišla v roce 1932 zavedením modelu Jawa 175. S výkonem 3,6 kW byl jeho motor mnohem méně výkonný než jeho předchůdce, ale model 175 kompenzoval jeho relativní lehkost a dokázal dosáhnout vyšších rychlostí. Na 80 kilometrů za hodinu.

Java, Foto: Ondrej Tomso

S marketingovým sloganem „Lepší stroj méně peněz“ byla JAWA 175 především levnější a rychle se stala prvním velkým úspěchem společnosti. Prodejem více než 27 000 modelů Jawa by se do roku 1946 vyrobilo 175 kusů.

Marketingové schopnosti společnosti Genjek přesahují chytlavá hesla. Na pražské výstavě v roce 1939 ukázal, že nejlepším způsobem, jak přilákat klienty, je přilákat je na akci, jak ukazuje tento citát z výstavního stánku.

„Můžete strávit hodinu a více v stánku Jawa a objevovat stále více věcí o našich nových modelech a jejich rozmanitosti a mnoha obrázcích sportovních ocenění, která naše stroje získaly. Každý návštěvník si může měřit komponenty našich motocyklů, zkontrolovat x -střílejte obrázky našich minerálů a podívejte se, jak motor a jeho zvuky. “

JAWA 500 OHV, Foto: Marek Koudelka, CC BY-SA 3.0

Pouhé dva roky po výstavě, v březnu 1941, Karel Jensick zemřel na rakovinu plic. Říká se, že jeho poslední slova byla: „Pokračuj, už odcházím.“ Převzal to František Karel, Genjekův syn. Výroba motocyklů Jawa pokračovala i po skončení druhé světové války s novými modely, jako jsou Jawa 250 a 350 (také známé jako Pérák).

Společnost byla znárodněna po převzetí moci komunisty v roce 1948, ale to hned nevedlo ke zpomalení kvality. Komunistický režim si byl vědom velkého obchodního úspěchu motocyklů společnosti a peněz a reputace, kterou přinesl prodejem do zahraničí.

Jawa 353, Foto: lukfa, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Kývačka

V 50. letech byly představeny nejoblíbenější modely Jawa. Jednalo se o modernizované JAWA 250 a 350, které jsou obě známé jako Kývačka (Swinger). Kývačky jsou známé svou vysokou údržbou a spolehlivostí, protože mohou dosáhnout rychlosti až 120 km / h. Jejich přezdívka byla založena na skutečnosti, že měli zadní pružiny zavěšení.

Kývačka byla exportována do více než 100 zemí po celém světě. Výroba byla v 60. letech rozšířena také do Indie společností Ideal Jawa India, která založila továrnu v Mysore. Zdá se, že toto zařízení vyrábělo motocykly až v roce 1996.

Továrna Jawa v Týnci nad Sázavou, Foto: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Nejoblíbenějšími motocykly Jawa byly modely Pérák, Kývačka a Panelka. Vývoz společnosti dosáhl svého vrcholu v padesátých letech minulého století a Sovětský svaz byl nejdůležitější vývozní destinací.

V šedesátých letech 20. století došlo v Jawě k přesunu výrobního centra z moderních závodů na Pankráci a v Libni do pražských Strašnic a původního výrobního závodu v Týnci nad Sázavou. V tomto desetiletí se objevila také nová generace modelů 250 a 350 – automatická. Model 350 přišel v několika dalších sportovních verzích, které se vyznačovaly zvýšeným výkonem a originálním řešením spojky. Model California High Brow byl vyvinut speciálně pro exportní trh.

Výkonný ředitel společnosti František Hroshka pro Český rozhlas řekl, že švédská armáda obdržela speciální vojenský design.

Java vyrobila a exportovala tento model, známý jako Libeňák, do švédské armády v 50. a 60. letech. Máme dokumenty, které naznačují, že to bylo v provozu Švédy koncem roku 2000. Mělo to hliníkový motor jako v závodech Jawy, ale také to mělo něco výjimečného – brusle. Jezdec měl dvě sáňky, které bylo možné nasadit a dát do nich nohy, aby dosáhl větší rovnováhy při jízdě na kole v nerovném terénu.

Nová soutěž

Foto: Pavel Sochaux / Java po celém světě

Postupem času však Jawa zjistila, že je stále obtížnější inovovat dostatečně rychle, a začala čelit tvrdší konkurenci, protože japonští a němečtí výrobci začali přicházet se stále složitějšími designy, které nabízejí vyšší výkon.

Byly provedeny pokusy držet krok s konkurencí v 70. a 80. letech u modelů 634 a 638, přičemž oba motory dostaly zásadní zvýšení výkonu. Objevily se také pokusy o modernizaci designu motocyklu.

Zdá se, že k pádu Javy přispělo satelitní polohování Československa směrem k Sovětskému svazu. Zatímco na jedné straně společnost těžila z toho, co byl v zásadě značný exportní trh, požadavky tohoto trhu na spolehlivé, levné a nekomplikované motocykly znamenaly, že při zkoušení nových modelů byla malá tolerance.

Foto: Pavel Sochaux / Java po celém světě

Existují však i trvalé výhody jednoduchého a spolehlivého designu. Pavel Sochaux, který svůj Jawa 350 z roku 1978 použil na světové turné, řekl v roce 2019 Českému rozhlasu, že spolehlivost motocyklu se osvědčila zejména v extrémních podmínkách.

„Co se týče motocyklu, svou volbu jsem založil na tomto důvodu – toto kolo je speciálně navrženo pro Sovětský svaz. Není nic náročnějšího než sovětský vesničan. Takový stroj by měl být schopen přežít v čemkoli. „Nejraději mám například poušť Gobi v Mongolsku. Když jsem projížděl touto pouští, narazil jsem na několik modernějších typů motocyklů. Mnoho z nich vypadalo velmi vyčerpaně. Přemýšlelo mě, jestli bude opravdu odvážnější jezdit.“ ta poušť na moderním kole. “

Biologie

Java 660 Vintage Image: Java

Společnost do roku 1987 prodala více než 3 miliony strojů, ale jakmile padl východní blok, Jawa náhle ztratila drtivou většinu svých exportních trhů. Česká značka se dostala do finančních potíží až do roku 1996, kdy uzavřela strategické partnerství s výrobcem hydrauliky a pneumatické technologie Jihostroj.

Dnes Jawa Moto, jak se společnosti nyní říká, stále vyrábí motocykly o objemu 350 ccm s dvoustupňovými motory, jako je například stará Jawa 350/640. Jerry Kraft, obchodní manažer pro Javu, cestoval v areálu Českým rozhlasem.

“Od roku 2004 jsme se snažili představit motocykly o objemu 650 a 660 cm3. V poslední době však pro nás bylo výhodné zaměřit se na motocykly o objemu 350 cm3. Takže v současné době vyrábíme Jawa 350 OHC se čtyřstupňovým motorem a poté sportovní verze – Jawa 350 Special – navržena tak, aby evokovala šedesátá léta a ikonický styl závodních kol Jawa. “

Řekl, že závod Jawa stále ročně prodává několik tisíc motocyklů.

“V současné době máme dvě metody, jak postavit naše motocykly. Prvním je standardní model výrobní linky, kterým vyrábíme dvoutaktní motor 350s. Pak máme speciální výrobní platformy, kde jsme postavili motocykl úplně od nuly. Můžeme výroba mezi 1500 – 2500 Jawa 350s) Ročně. Je obzvláště populární ve Střední a Jižní Americe. “

Foto: Skyflash, CC BY-SA 3.0

Před pěti lety indický výrobce Mahindra souhlasil s uzavřením licenční smlouvy s českou Javou na používání ochranné známky a výroba byla obnovena v Indii.

Bez ohledu na pokračující výrobu zůstává Jawa dnes kulturní ikonou v mnoha částech světa. Například v Turecku se spolehlivá vozidla často převádějí z otce na syna.

„Existují lidé, kteří zachovávají dědictví Javy jako rodinné dědictví. Utratili spoustu peněz za opravu starodávných gawas. Raději to však dělají a poté se zbaví kola svých starých předků.“

Existují také dílny specializované na obnovu starých strojů, řekl turecký inženýr pro Radio Czech.

„Dostávám asi 10 hovorů denně a žádám mě, abych pomohl opravit Jawu. Dokážu vyrobit asi 90 procent dílů pro Jawa, kromě motoru. Patří sem odrazky, matice, chromované výfuky a další. Většinu prodávám části do České republiky. “

V České republice je samozřejmě stále velmi populární i Jawa, kde se každoročně schází mnoho motocyklových klubů, aby porovnávaly své stroje Jawa. Společnost oslaví 92. výročí 17. srpna. I když se jeho mezinárodní dny slávy mohou zdát dávno pryč, je stále velmi živý jako symbol.