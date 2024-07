Studie: Šance na přežití po rakovině prsu se po dvojité mastektomii u většiny žen nezlepšují

Dvojitá mastektomie – chirurgické odstranění obou prsů – se může zdát jako nejlepší způsob, jak zabránit šíření rakoviny prsu, ale nový výzkum naznačuje, že nemá žádný vliv na přežití.

A Stay Studie kanadského institutu Women’s College Hospital Research and Innovation Institute zjistila, že ženy s rakovinou v jednom prsu neměly větší šanci na přežití, když byl druhý prs preventivně odstraněn. Vědci zjistili, že odstranění druhého prsu snížilo riziko rakoviny u druhého prsu o 88 %, ale úmrtnost byla stejná, protože rakovinné buňky se mohou rozšířit do jiných částí těla.

Studie, publikovaná ve čtvrtek v časopise JAMA Oncology, byla provedena na 108 084 pacientkách s rakovinou prsu v průběhu 20 let. Riziko vzniku rakoviny ve druhém prsu bylo 6,9 % u těch, které měly jedinou mastektomii nebo lumpektomii – odstranění rakoviny z prsu – a 0,7 % u těch, které měly dvojitou mastektomii. Ale úmrtnost byla u všech tří přibližně stejná: 16,7 % u jednoduché mastektomie, 16,3 % u lumpektomie a 16,7 % u dvojité mastektomie.

„To se zdá být rozporuplné,“ řekl výzkumník Stephen Narod z ženské fakultní nemocnice. Zprávy STAT„Pokud dostanete rakovinu prsu na druhé straně prsu, vaše riziko smrti se zvyšuje, ale prevence nezvyšuje vaše šance na přežití.“

Ženám, které jsou nositelkami genových variant BRCA1 nebo BRCA2, které výrazně zvyšují riziko rakoviny prsu, však lékaři stále doporučují dvojitou mastektomii. Tento postup může mimo jiné také snížit úzkost.

Ale pro jiné ženy mohou výsledky studie poskytnout ujištění o jejich výběru, uvedli odborníci.

„To naznačuje, že neexistuje absolutně žádný rozdíl v přežití, pokud máte lumpektomii, mastektomii nebo dvojitou mastektomii,“ řekl Dr. Eric Weiner, MD, ředitel Yale Cancer Center. The New York Times.

Dr. Angela De Michele, spoluvedoucí programu pro rakovinu prsu na University of Pennsylvania School of Medicine, novinám řekla, že studie poskytla přesnou analýzu ve srovnání s předchozími studiemi, které dosáhly podobných výsledků. Vzhledem k tomu, že se rakovina prsu může rozšířit do jiných lokalit, operace nemusí zlepšit přežití ve srovnání s jinými možnostmi léčby.

„Proto jsou chemoterapie a hormonální léčba tak důležité,“ říká De Michele. „Je navržen tak, aby zabil tyto buňky.“