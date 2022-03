První výzva: Mike Tomlin chválil vyhlídky vybraného projektu Steelers; Rady pro JuJu; Video Jaromíra Jaggera od Alexe Ovečkina

Ve čtvrtečním prvním hovoru trenér Pittsburgh Steelers Mike Tomlin zjevně má na draftu alespoň oko pro Georgia Bulldog. Josh Allen dává důrazný palec nahoru Mitchi Trubeskymu. JuJu Smith-Schuster dostane radu, jak vznést obvinění proti své bezplatné agentuře. Jaromír Jäger gratuluje Alexi Ovečkinovi a podomácku vyrobený vysokoškolský basketbalový trenér si možná našel novou partu.

Nepočítejte s tím

Vzhledem k tomu, že Steelers potřebují talentovaného vnitřního defenzivního muže, Jordan Davis z Georgie jistě zaplní prázdnotu.

Mike Tomlin a Kevin Colbert byli na Pro Day v Georgii. Během krátkého rozhovoru na SEC Network Tomlin řekl, že byl „v táboře Jordana Davise“. Dodal však, že očekával, že Davis „obejme (komisaře) Rogera Goodella“ v době, kdy Steelers vybrali 20. místo v prvním kole draftu NFL.

„Bez ohledu na to jsem v táboře Jordana Davise.“Tweet vložitObranný zásah Gruzie na něj udělal dojem (Přes SECNetwork)pic.twitter.com/4XfS7ikMtd – MMQB (@theMMQB) 16. března 2022

Nebýt Davise, mohl by být dobrou volbou i spoluhráč Bulldogs Devonte White. Ale možná byl do té doby také pryč.

Allenova podpora

Obránce New Steelers Mitch Trubesky si vysloužil velkou chválu za to, jak se loni choval jako rezerva Joshe Allena. Z hlediska jeho připravenosti, přístupu, připravenosti a týmové mentality.

Prostřednictvím Jeremyho Fowlera z ESPN Allen ocenil Trubiskyho schopnosti a potenciál, pokud dostane druhou šanci jako nováček.

Trubisky by tuto příležitost měl dostat v Pittsburghu. Je těžké si představit, že by podepsal alespoň 14 milionů dolarů jen na podporu Masona Rudolpha.

Bude mít šanci odpovědět na sliby, které mu Steelers dali ve čtvrtek, když se poprvé setká s místními médii prostřednictvím Zoomu.

projít podruhé

JoJo Smith-Schuster trvala na svém Kansas City Chiefs se pokusili upoutat jeho pozornost Pro jejich tým loni ve volné agentuře. Rozhodl se ale zůstat u Steelers.

Předpokládaná myšlenka byla, že Smith-Schuster dostane v Pittsburghu více gólů za ekvivalent roční smlouvy, aby se mohl rychle vrátit do volné pozice po depresivním trhu pro wide receivery před rokem.

Mezitím Travis Kelsey a Terek Hill chytili nejvíce šancí v Kansasu

ale James Jones z NFL Network Má jiný pohled na to, jak tato dynamika může tak dobře fungovat pro Smitha Schustera. „Miluje“ myšlenku, že by se Smith-Schuster přidal k The Chiefs, pokud jsou stále ochotni přivést ho v roce 2022.

„Myslím, že nejlepší pro něj jsou Kansas City Chiefs. Loni se Andy Reed a Patrick Mahomes odmítli vrátit do Pittsburghu,“ řekl Jones. „Poslouchejte, vraťte se k Andymu Reedovi a Patricku Mahomesovi. Pojďte na druhou stranu Tyreek Hill a Travis Kelce. Veškerá pozornost je na nich. Budete přijímačem číslo 2. Budete spárováni proti Rohy č. 2 a č. 3. A máte speciálního rozehrávače, který vám hodí míč. Nikdy nejste pokryti, když vám míč hodí Patrick Mahomes.“

Po Hillovi a Kelceovi měl Mecole Hardman 59 přihrávek na 693 yardů a dva touchdowny, aby se stal třetím nejproduktivnějším přihrávajícím hráčem týmu.

dělá si srandu. že jo?

Hvězda Washingtonu Capitals Alex Ovečkin v úterý večer vstřelil 767. gól v rámci výhry Capitals 4:3 nad New York Islanders.

Wayne Gretzky (894), Jordi Howe (801) a nyní Alex Ovečkin (767). pic.twitter.com/lSXPSxw8AW – NHL (NHL) 16. března 2022

Ovečkin tak zůstává na třetím místě všech dob za Waynem Gretzkým (894) a Jordi Howem (801). Bývalý ruský olympionik porazil Jaromíra Jägera a získal celkově třetí místo a první mezi hráči narozenými v Evropě.

Aby Jágr ocenil úspěch, natočil krátké video s gratulací, které obsahovalo i hrozbu návratu do NHL, aby mohl projít kolem Ovečkina a získat zpět svůj trůn.

Velmi speciální gratulace od Jaromíra Jägera Alexi Ovečkinovi (plus malé překvapení na závěr). pic.twitter.com/HGgSlqRTaQ – NHL (NHL) 16. března 2022

Samozřejmě, tohle byl jazyk na vahách. Jaggerovi bylo minulý měsíc 50 let.

Pak ještě hraje za Kladno v České republice. V NHL byl do svých 47 let. Možná je tedy na vtipu trochu pravdy?

Ne, jen si dělá srandu. Jenom blázen. Jsem si tím docela jistý. Absolutně.

Hmmm, pro jistotu se mi ozvi příští týden.

Cesta na Rhode Island?

Archie Miller z Blackhawk se možná vrátí do tréninkového zápasu NCAA.

Bývalý hlavní trenér Indiany a Daytonu je favoritem na získání trenérské práce na University of Rhode Island. Rams David Cox byl vyhozen po čtyřech sezónách.

podle Beth Tamil z ESPN.com„Existuje společný zájem a obě strany pracují na dokončení dohody v nadcházejících dnech.“

To znamená Millerův návrat do Atlantic 10. V letech 2011 až 2017 vedl Miller Dayton ke čtyřem po sobě jdoucím šampionátům NCAA, Elite Eight Championship a konferenčnímu šampionátu pravidelné sezóny.