Sunday Music vyzdvihuje díla českých skladatelů

Hudební duo přináší teplo a evropské kouzlo do The Old School House Arts Center

QUALICUM BEACH – Program klasické hudby s tradičními díly slavných českých skladatelů včetně Nedbala, Martina, Janáčka, Forerstera nebo Suka představí tento víkend v Music on Sunday v The Old School House (TOSH) v Qualicum Beach.

S Rogerem Mangasem na housle a Monikou Pfau na klavír spojí svůj talent a představí odpoledne plné hudby čerpající z bohaté historie České republiky.

Manjas byl přitahován k jedinečnému českému stylu hry na housle prostřednictvím různých učitelů. Svá vysokoškolská studia zahájil v Indianě u českých houslistů Eugena Prokopa (nahrávajícího umělce/salcburský festival) a Pavla Klinga (koncertního mistra Vídeňských symfoniků pod von Karajanem). Poté absolvoval postgraduální studium na Victoria University u Jaroslava Karlovského, hudebního umělce a hlavního houslisty České filharmonie a slavného Pražského smyčcového souboru. Následovalo studium v ​​Evropě u dalšího velkého českého hudebníka Józefa Kudoška z Flach String Quartet. Od té doby, co se Mangas přestěhoval do Vancouveru, si užíval aktivního vyučování a vystupování, které zahrnovalo vystoupení ve Vancouverské opeře, CBC Radio, Royal Winnipeg Ballet a komorní turné. Naposledy byl členem orchestru, který vystoupil na zahájení olympijských her 2010 ve Vancouveru.

Pfau, chválená za svou vřelost a tonální citlivost, byla častým hostem v rádiu CBC Výkon na západním pobřeží. Nahrávala s CBC Vancouver Orchestra, VSO a také pro National Film Board of Canada. Laureátka mnoha národních soutěží, Pfau strávila dvě sezóny jako rezidentní korepetitor v Banff Centre, kde vystupovala na koncertech s mezinárodními umělci, jako je Janos Starker a Fine Arts Quartet. Následně získala německé akademické výměnné stipendium ke studiu v Mnichově a také stipendium pro doktorské studium na University of British Columbia, kde debutovala v orchestru pod vedením Kazuyoshi Akiyamy.

Hudba začíná v neděli 19. února od 14:30 do 16:30 v The Old School House Arts Center, 122 Fern Road West, v Qualicum Beach. Vstupné je 16 USD.

Pro více informací volejte 250-752-6133 nebo navštivte www.theoldschoolhouse.org.