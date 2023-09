Trhy střední a východní Evropy – Po šoku ze snížení úrokových sazeb zaznamenal zlotý největší dvoudenní pokles od začátku roku 2022

(Aktualizace s komentářem polské centrální banky a komentářem nových analytiků) Alan Scharlich a Jason Hovett VARŠAVA, 7. září (Reuters) – Zlotý ve čtvrtek prodloužil ztráty a poslal dolů ostatní regionální měny, protože klesl na 4-1/2měsíční minima po překvapivém snížení polské sazby o 75 bps. Středeční rozhodnutí Polské národní banky (NBP) snížit náklady na úvěry na 6,00 % znamenalo ostřejší začátek cyklu uvolňování, než trhy očekávaly. Otřes poslal zlotý dolů o 3 % od úterního uzavření, což je jeho největší dvoudenní pokles od března 2022. Cenové trhy v celém regionu byly také revidovány níže po větším než očekávaném snížení sazeb, přičemž další uvolnění se očekává v Maďarsku a Turecku. . Další sázky na zahájení snižování úrokových sazeb v České republice byly na cestě. Tvůrci sazeb ve střední Evropě byli prvními v Evropské unii, kteří začali zvyšovat úrokové sazby, aby se vypořádali s již rostoucí inflací v roce 2021, ale od loňského roku tuto politiku pozastavili a čekali, až ustoupí dvouciferný růst cen. S postupným uvolňováním a před Evropskou centrální bankou a ostatními se vysoký úrokový diferenciál regionu vůči ostatním, který posílil jejich měny, začíná vytrácet. „Myslím, že polské rozhodnutí o úrokových sazbách zdůrazňuje skutečnost, že carry trade ve střední a východní Evropě se nyní začíná uvolňovat,“ řekl Nicholas Farr, začínající evropský ekonom ze společnosti Capital Economics. „Velikost depreciace měny…odráží, že devalvace byla silnější, než by kdokoli očekával. V tuto chvíli si nemyslím, že to nutně změní výhled měny střední a východní Evropy příliš, jak jsme vždy očekávali ve střední a východní Evropě.“ Měny se ke konci tohoto roku dostanou pod tlak.“ Průzkum agentury Reuters provedený před rozhodnutím o polských úrokových sazbách předpovídal, že většina měn v regionu bude v příštích 12 měsících klesat, přičemž faktorem bude snížení úrokových sazeb. Guvernér národní banky Adam Glabinski ve čtvrtek na tiskové konferenci, aby vysvětlil podrobnosti středečního rozhodnutí, uvedl, že inflace má rychle klesnout a podmínky pro snížení sazeb byly splněny, a dodal, že posláním banky je snižovat cenové tlaky bez udušení. ekonomika. Do 1443 GMT se zlotý propadl o 0,95 procenta na 4,619 za euro, z minima více než 4,63 za euro. Index WIG Banks klesl druhý den o zhruba 1 %. Dvoudenní pokles výnosů polských dvouletých dluhopisů dosáhl 30 bazických bodů. Česká koruna mezitím klesla o 0,45 % na 24,370 a dotkla se nejnižší úrovně od listopadu 2022 a maďarský forint zaznamenal nejnižší úroveň za měsíc, než se odrazil a den se obchodoval o 0,6 % na 387,50 za euro. CEE SNAPSHO V 1643 SEČ TRHY T MĚNY POSLEDNÍ PŘEDCHOZÍ SEČ ZAVŘÍT DENNÍ ZMĚNA V ROCE 2023 EURCZK ČESKÝ EURHUF MAĎARSKO 0 0 EURPLN POLICIE EURRON RUMUNSKÝ EURRSD SRBSKÝ 0 0 POZN.: CALCULATED CHAILASTLYAN D FROM GE ZMĚNY V ROCE 2023 PX Praha 1337,14 1339,28 -0,16 % +11,27 00 % BUX Budapešť 56551,2 55884,5 +1,19 % +29,13 9 4 % WIG20 Varšava <.WIG20 1929.35 1958.07 -1.47% +7.66%> . Betty Bukurešť 13652,2 13476,2 +1,31% +17,05t2 1% Daily Spread vs. Česká republika Bund Change Spread CZ2YT= 2 roky CZ5YT= 5 let CZ10YT s Polsko PL2YT= 2 roky PL5YT= 5 let s 9x FORWARD10Yx6 let s 9x FORWARD10Yx český Maďarsko Polsko Poznámka: Věnováno požadovaným sazbám FRA *************************************************** * ************ ********* (Reportáž Alan Scharlich ve Varšavě, Jason Hovett v Praze, Poldisar Gyori v Budapešti; střih Angus McSwan a Shelby Majumdar)