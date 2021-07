TRHY SEE-FX stabilní, akcie rostou nejvíce, protože data PMI ukazují silné oživení

Anita Komovice BUDAPEŠŤ (Reuters) – Středoevropské měny se ve čtvrtek ve slabém obchodu mírně změnily, zatímco nová data PMI z regionu vykázala silné ekonomické oživení z pandemie, přičemž hodnoty pro Polsko a Českou republiku se vyšplhaly na rekordní úroveň. . Sentiment českých výrobních podniků v červnu vzrostl na 62,7, což je nejvyšší úroveň od začátku sběru dat před dvěma desetiletími. Čtení nad 50 znamená rozšíření aktivity. Sezónně očištěný PMI v Maďarsku vzrostl v červnu na 54,7 z revidovaných 53,1 v květnu. Polské PMI také v červnu vzrostlo na nové historické maximum 59,4. „Červnové PMI čtení podporuje scénář zvýšení sazeb na konci roku (v Polsku),“ uvedla v dopise Millennium Bank. “Pravděpodobnost, že se úrokové sazby nezmění až do poloviny roku 2022, je však také vysoká.” Navzdory opatrným zprávám polské centrální banky vidí někteří analytici a obchodníci možnost zpřísnění politiky v Polsku dříve, než se očekávalo poté, co maďarské a české centrální banky minulý týden zvýšily úrokové sazby v boji proti inflaci. Nižší než očekávaný odhad CPI ve středu však tlumil očekávání zvýšení sazeb v Polsku. Příští zasedání úrokových sazeb polská centrální banka uspořádá příští středu. Commerzbank napsala v poznámce, že debata o zvýšení úrokových sazeb nabývá na síle i v Rumunsku. „Bude MPC i nadále přesvědčen, že růst inflace je pouze dočasný? Pokud ano, existuje možnost zklamání v RON (rumunský leu), vzhledem k fantaziím o tržních sazbách,“ uvedla Commerzbank. Příští středu se také bude konat zasedání rumunské centrální banky za účelem stanovení úrokové sazby. Většina akcií v regionu vzrostla po dvou po sobě jdoucích relacích ztrát. Akcie v Budapešti vzrostly o 1%, zatímco ve Varšavě o 0,8% a v Bukurešti o 0,6%. Praha zastavila trend a ztratila 0,88%, což se snížilo o více než 6% pokles utilit ČEZ poté, co se akcie začaly obchodovat bez práva na dividendu. CEE SNAPSHO AT MARKETS T 1037 CET CURRENC IES Poslední denní změna před uzavřením nabídky změna v roce 2021 EURCZK = Česká republika EURHUF = Maďarsko 0 EURPLN = polský EURRON = Rumunsko EURHRK = Chorvatsko EURRSD = srbský 0 Poznámka: Výpočet 1800 za den od předchozího posledního Změna SEČ denní změna Uzavření v roce 2021 st 0%. SBITOP Lublaň <.SBITOP 1126.54 1126.37 + 0.02٪ +25.05 na>%. CRBEX Záhřeb 1964,86 1980,49 -0,79% + 12,97%. BELEX1 Belgrad. Sofix Sofia 555,80 557,69 -0,34% + 24,19% Návratnost denního spreadu (kotace) vs. změna Bund v českém spreadu Republiky CZ2YT = R s CZ5YT = R s CZ10YT = s Polsko PL2YT = R s PL5YT = R s PL10YT = s DOPŘED 3×6 6×9 9×12 3M interba nk Česká republika 1,03 1,33 1,59 0,66 Rep Maďarsko 1,50 1,85 2,01 1,05 Polsko 0,30 0,52 0,72 0,21 POZNÁMKA: PODLÉHAJÍCÍ FRA ASK SAZBY * ******************** ************* ******************** ; Úpravy Shunak Dasgupta)