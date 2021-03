Zoo Zoom Czech Sims je divoká

DVR Kralov, Česká republika (Reuters) – Jako lidi nás možná unavují videohovory, přiblížení narozenin a streamování, ale SIM karty ve dvou českých zoologických zahradách si začínají užívat své nové živé online připojení.

Vzhledem k nedostatečnému kontaktu s návštěvníky, protože místa byla v prosinci uzavřena na základě omezení COVID-19, jsou safari park a vojáci v zoologické zahradě v Brně, vzdálené 150 km, nyní obřími obrazovkami, kde mohou navzájem vidět každodenní život.

Vypínací tlačítka nejsou katastrofou, protože zvuk je deaktivován, ale již existuje velký zájem o to, co vzdálení příbuzní od začátku projektu minulý týden řešili.

“Zpočátku přistupovali k obrazovce defenzivními nebo výhružnými gesty, došlo ke kontaktu,” uvedla Gabriel Lanhardova, strážce opic z Toure Grolo, 135 km od Prahy.

„Je přesunuto do režimu„ Jsem ve filmech “nebo„ Sleduji televizi “. Když vidí nějakou napjatou situaci, je to jako probudit se z postele, jako bychom sledovali živou sportovní událost.“

Šimpanzi si osvojili i další lidské chování, například trhali ořechy a jiné předměty, které při sledování akce žvýkali.

Videokonference, které se vysílají na webu Safari Park, probíhají denně od 8:00 do 16:00 až do konce března a jejich držitelé vyhodnotí, zda by měli pokračovat.

(Zpráva Jiřího Schesela; John Lopatka; úprava Alison Williams)