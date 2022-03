názor | Aby se Amerika skutečně postavila Rusku, musí se stát arzenálem čisté energie

Stejně jako jsme byli „arzenálem demokracie“, když fašismus ohrožoval Evropu před 80 lety, dnes se musíme stát „arzenálem čisté energie“. To znamená, že musíme co nejrychleji financovat a exportovat čistou energii do Evropy ve velkém množství. Tento přístup pomůže chránit naše bezpečnostní a ekonomické zájmy i evropskou suverenitu, demokracie a ekonomiky, a to vše při boji proti změně klimatu.

Naše cíle by měly být: 1) Evropská energetická bezpečnost. 2) pomoc při přeměně evropských zemí na čistší energii; 3) Vytvoření masivního trhu s čistou energií, který posiluje dodavatelské řetězce a vytváří pracovní místa ve Spojených státech

Aby tato práce fungovala, musíme se vyhnout konvenčnímu a magickému myšlení. Nejde o posílání levného čínského vybavení do Evropy a ani o přechod na solární energii v zamračených oblastech střední a východní Evropy. V Evropské unii je zemní plyn stále motorem ekonomiky. Plyn vytápí budovy, vyrábí elektřinu a poskytuje průmyslovou energii a teplo ve zhruba stejném rozsahu. Ropa slouží jako přeprava a používá se pro petrochemii. Vše, co nahradí zemní plyn a ruskou ropu, musí všechny tyto potřeby splňovat. Zdržování se některých stran, že musíme přejít pouze na „všechny obnovitelné zdroje“ a vše zefektivnit, ignoruje všechny ostatní energetické potřeby Evropy. Proto chtějí například Polsko, Rumunsko, Česká republika, Estonsko, Slovinsko a (před jejich invazí) Ukrajina stavět americké jaderné elektrárny, Francie a Nizozemsko mají plány na výstavbu neruských, nečínských elektráren. .

Samozřejmě není vůbec jasné, zda se Amerika může stát arzenálem čisté energie, vzhledem k dnešní hluboce rozdělené politice. Čistá, konzistentní energie – energie, která vždy funguje – však zůstává jednou z mála oblastí, kde existuje hluboká podpora obou stran v Kongresu. Demokraté dlouhodobě prosazují nutnost přechodu na čistou energii. Nyní, když republikáni přijali obranu evropské suverenity před bezprostřední hrozbou autoritářského Ruska, musíme tento okamžik čelit naléhavosti.

Začíná to energetickou verzí Candy Bombers, které zásobovaly Berlín během sovětské blokády v roce 1948. V takovém případě bychom mohli Evropě poskytnout dočasné záchranné lano se zemním plynem, protože se odvykala od ruské energie. Amerika má některé další možnosti, a další budou velmi brzy online, posílat LNG do Evropy. Krátkodobé zvýšení produkce a vývozu plynu v USA do Evropy musíme spojit s tím, že střednědobě pomůžeme evropským zemím snížit jejich závislost na zemním plynu přechodem na jiná nízkouhlíková paliva a zvýšením energetické účinnosti.

Zadruhé, aby bylo zajištěno, že toto záchranné lano povede Evropu k bezpečné a udržitelné budoucnosti, musí Spojené státy vytvořit americký fond suverenity pro čistou energii. Musíme vyčlenit 10 miliard dolarů ročně na příští desetiletí na financování vývozu americké vodíkové, jaderné technologie a technologie zachycování uhlíku, které lze rozmístit po celé Evropě. Nové technologie musí být podporovány dodavatelskými řetězci a operátory ve Spojených státech a Evropě, aby byl zajištěn hospodářský růst na obou kontinentech. Tento vládou podporovaný subjekt poskytne významný podíl nákladů zemím dovážejícím čistou energii ze Spojených států, zejména technologií, které budou vyráběny a vyváženy především ze Spojených států.

Jak jsme nyní svědky toho, že Německo přehodnocuje své rozhodnutí zavřít své jaderné elektrárny, dokonce i země s těžkou obnovitelnou energií potřebují neustále čistou energii poskytovanou technologiemi, jako je jaderná energie. To je ještě důležitější v průmyslových regionech východní Evropy, které potřebují jak stálou elektřinu, tak vysoké teplo, které může poskytnout jaderná energie nebo vodík.

Konečně, jak nyní celý Washington ví, jednotlivci jsou politika. Aby podtrhla naléhavost tohoto úkolu, Bidenova administrativa by měla vytvořit novou vedoucí pozici v Národní bezpečnostní radě, která by řídila čistou a stabilní energii a koordinovala řadu zapojených agentur. Tato pozice bude dohlížet na nový „energetický tým“ odborníků z veřejného a soukromého sektoru, kteří dokážou obejít byrokracii.

Vedení by také mělo upřednostňovat nominace na obsazení dlouhodobých kandidátů Volná místa na Úřadu jaderného dozoru. Tito kandidáti by měli podpořit názor prezidenta, že vývoz jaderné energie je zásadní pro řešení jak změny klimatu, tak energetické suverenity. V době krize, jako je ta, ve které se nyní nacházíme, je rychlost důležitá. Společnosti a země by neměly čekat na americké technologie kvůli neprůhledným a neprůhledným smluvním nebo licenčním procesům.

Invaze na Ukrajinu není aberace. Je to začátek děsivé nové éry, která vyžaduje odvážné americké a globální demokratické vedení a dávno očekávané uznání, že energetika a bezpečnost jsou neoddělitelně spjaty. Rusko a Čína na této realitě pracovaly, aby prosadily své autoritářské a expanzivní programy více než deset let.

Je čas, abychom navázali na dědictví amerického vedení ve druhé světové válce a studené válce a setkali se s tímto okamžikem. Pokud se staneme arzenálem čisté energie, můžeme podporovat demokracii, řešit klimatickou krizi a vytvářet nové ekonomické příležitosti v celé Americe.