Top 5 aktivit nočního života, které vás v Praze ohromí

Většina evropských cestopisů doporučuje Prahu kvůli rušnému nočnímu životu a dalším atrakcím. Bez ohledu na to, kdy se rozhodnete navštívit historické hlavní město České republiky, najdete v něm mnohá muzea, pouliční trhy a další atrakce plné ruchu. Každá věková a zájmová skupina si v tomto prosperujícím městě po západu slunce najde něco, co by mohla dělat, od procházky přes Karlův most až po bary v centrální obchodní čtvrti. V Praze je po setmění co dělat, ať už chcete večeřet pod hvězdami nebo se v noci houpat ve skrytém klenotu.

1. Navštivte historickou čtvrť pražského Starého Města.

Není lepší způsob, jak nasát atmosféru města, než se do rána zavřít do útulné hospůdky nebo restaurace, než procházka po Starém Městě. Světlo z městských pouličních lamp se třpytí na působivé městské architektuře a dlážděných ulicích a dodává této oblasti středověký vzhled. Pokud potřebujete, otočte se a s úžasem se dívejte na hvězdné hodiny. Jste připraveni na nějaké vzrušení? Chcete-li se dozvědět více o zajímavé historii a skrytých pokladech pražských románsko-gotických sklepů, objednejte si komentovanou prohlídku podzemních tunelů.

Přečtěte si také:

2. Zažijte náhlou černou světelnou show

Připojte se k večernímu publiku a zažijte smyslné drama s divadelními představeními, které zahrnují herce a štáb oblečené celé v černém. Tato umělecká forma pochází z 50. let minulého století a v Praze si můžete domluvit hodinovou (nebo delší) prezentaci a vyzkoušet si to na vlastní kůži. Většina představení začíná pozdě odpoledne nebo brzy večer, což usnadňuje jejich začlenění do vašeho rozvrhu kolem večeře nebo jako relaxační konec vašeho dne. Divadelní představení jsou k dispozici po celém Starém Městě a v jeho rámci.

3. Navštivte Hemingway Bar

Pokud jste si vyzkoušeli svou cestu pivní kulturou města a jste připraveni na něco silnějšího dne, Hemingway Bar má působivý výběr některých z nejlepších absintů v zemi. Název baru inspiruje Ernesta Hemingwaye; Kromě jiných nápojů nabízí různé druhy rumu a šampaňského.

4. Vyfoťte Pražský hrad.

Co může být kouzelnějšího než procházet se potmě po Pražském hradě, když má podobu mysteriózního filmu? Výlety jsou často uváděny jako skvělý způsob, jak strávit večer v Praze, protože využívají jednu z nejoblíbenějších turistických atrakcí města. Historii oblasti nejlépe odhalíte na noční prohlídce s průvodcem, kde vás znalí průvodci provedou hradem nasvíceným proti noční obloze a nabídnou zajímavé lahůdky.

Pokud hledáte nejlepší noční život v Praze, souhlasíme s tím, že vás čeká neopakovatelný zážitek. Noční život v České republice je známý tím, že šokuje první návštěvníky, a to z dobrého důvodu: některé z nejoslnivějších okamžiků města se odehrávají po setmění.