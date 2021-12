Chew This Up: Nová pizza přichází do české vesnice, nové mexické jídlo přichází do Fairfaxu

Hosboda, nová restaurace podávající řemeslné pivo a pec na pizzu vytápěnou dřevem, plánuje otevřít v listopadu 2021 podél 16. ulice v České vesnici. (Elijah Dechus / The Gazette)

V české vesnici se brzy otevře Hospoda

Ještě tento měsíc se v Czech Village otevře nová pizzerie.

Eric Linney a Manny Maldonado plánují otevřít novou restauraci na 62 16th Street SW v Cedar Rapids, která bude podávat pizzu na dřevo a řemeslné pivo. Lenny řekl listu The Gazette, že Hospoda plánuje otevřít v týdnu před Dnem díkůvzdání.

Správný název restaurace je český výraz pro hospodu.

Předchozí uživatel prostoru, Aces and Eights Saloon, se uzavřel 12. července.

Místa Riley’s Cafe jsou uzavřena a znovu otevřena

Všechny tři provozovny Riley’s Café byly podle tiskové zprávy restaurace uzavřeny na konci října.

„Riley, stejně jako mnoho dalších podniků, byla tvrdě zasažena omezeními COVID-19 a nedostatkem pracovních sil a dodávek,“ uvedla restaurace v prohlášení. Vlastnictví Riley’s Cafe Corporation bylo prodáno v lednu 2020.

Oblíbený snídaňový dům byl založen Philem Pankeym a jeho první umístění bylo na 836 First Ave. NE v Cedar Rapids. To bylo otevřeno v červnu 2004 jako Diner on First. Další se později otevřel na 568 Boyson Road NE v Cedar Rapids, stejně jako na Seventh Avenue v Marion. V srpnu 2012 Riley upoutal pozornost prezidenta Baracka Obamy, který nečekaně navštívil snídani.

Umístění First Avenue, které bylo prodáno majitelům Mas Margaritas v Cedar Rapids, se podle majitele Richarda Pankeyho znovu otevře s nabídkou ovlivněnou Mexikem.

Umístění Boyson Road bylo znovu otevřeno, protože Cruz’s Cafe je ve vlastnictví Jade Luter, která také vlastní Kingston’s Steakhouse a Daisy’s Garage.

Richard Banke řekl, že místo Marion se může znovu otevřít pod novým vlastníkem.

Chilango přivádí Mexičana do Fairfaxu

Na adrese 515 Williams Blvd se brzy otevře nová mexická restaurace. ve Fairfaxu.

Chilango’s zrekonstruoval bývalý prostor Charlie’s, kde se podávala pizza, hamburgery a pivo.

Chilango nabídne vnitřní stolování a catering. Datum otevření nebylo oznámeno.

Komentáře: (319) 398-8340; [email protected]