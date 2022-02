Ruský útok na nárazníkovou zónu v Evropě

Kang Hye-ran

Autor je vedoucím mezinárodního zpravodajského týmu v JoongAng Ilbo.

Nejpamátnější město, které jsem v Evropě navštívil, je Bratislava, hlavní město Slovenska. Památná je zejména ne kvůli malebné krajině, ale kvůli nezvyklé vlhkosti. Kdysi řádné město Československa se stalo hlavním městem, když Slovensko v roce 1993 získalo nezávislost jako suverénní stát.

Hluboký dojem udělalo to, že místní průvodce ukázal na otisk mušle na hradní zdi a řekl: „Je to známka Napoleonovy invaze.“ Intuitivně jsem si uvědomil, že budoucnost, o které snili, je být v západní Evropě. Hlavní město se nachází na západní straně země nedaleko Rakouska.

Slovensko vstoupilo do Evropské unie a NATO v roce 2004. Po pádu Sovětského svazu a východního bloku se země východní Evropy připojily k Evropské unii, aby se mohly řídit svobodnou západní ekonomikou. Rakousko, které sousedí se Slovenskem, již bylo členem Evropské unie a Česká republika, Polsko a Maďarsko společně vstoupily do Evropské unie v roce 2004. Ukrajina ležící na východ od Slovenska byla jedinou zemí, která se nepřipojila. Po svržení proruské skupiny v oranžové revoluci v roce 2004 se Ukrajina zoufale pokusila vstoupit do Evropské unie a NATO, ale bez úspěchu. Zatímco ruský prezident Vladimir Putin dělá kroky na Ukrajině, Slovensko může být tajně vděčné zemi za to, že funguje jako nárazník mezi ním a Ruskem.

Po ztrátě Krymu ve prospěch Ruska je Ukrajina na pokraji ztráty celé východní oblasti Donbasu. Doněck a Luhansk – dvě republiky ovládané proruskými rebely – mají jen malou perspektivu, že by se chovaly realisticky jako nezávislé státy. Po invazi do Gruzie v roce 2008 Rusko použilo dvě samozvané republiky – Jižní Osetii a Abcházii – jako své vlastní vojenské základny. Rusko vytvořilo další nárazníkové pásmo uvnitř nárazníkového státu Ukrajina.

Název Ukrajina vznikl ze slovanského slova znamenajícího hranice. Když byla Kyjevská Rus ve 12. století, byla oblast sousedící s Polskem označována jako Ukrajina. V televizním „projevu šílenství“, který trval téměř 60 minut, Putin zopakoval původní tvrzení, že Ukrajina je „historickou ruskou zemí“, a kritizoval „manipulaci Západu s cílem roztrhat Rusko na kusy“.

Opravdu se kvůli tomu Ukrajina obrací na Západ? Zapomněl Putin na historii země? Smysl Ukrajiny pro zbavení volebního práva kvůli tomu, jak se Moskva za sovětské éry chovala jako „strany“, vedl k více než 90procentní podpoře nezávislosti v referendu. Smutnou realitu silného státu porušujícího suverenitu malé a slabé země v 21. století považuji za přímo odporující všem pravidlům mezinárodního společenství.