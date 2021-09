Klášterní kořeny nápoje

Když už je sezóna Oktoberfestu zapnutá, tento týden jsem si řekl, že se trochu ponořím do hrnce spotového piva. Můj výběr tématu tento týden byl také podnícen několika nedávnými dodávkami měsíčního vánočního dárku od mého synovce Joeyho a jeho nevěsty Quinn, kteří mi dali nějaké zásilky 12 lahví pěnivého elixíru, které jsou podle mého vkusu mnohem lepší než dárek, který dostal.Club Boss Clark Griswald v National Lampoon Christmas.

Zásilky byly ručně vyráběné pivo z mnoha minipivovarů po celé zemi. Při vybalování každé dodávky jsem si přečetl etikety, abych zkontroloval webové stránky pivovaru a také jsem si všiml výrazných názvů lahví. Viděl jsem vchod z pivovaru Bent River s názvem Uncommon Stout s plakátem ukazujícím usmívající se postavu démona obklopenou plameny. Od Uinta Brewing byla Bristlecone Brown Ale a od Evil Genius Beer byla Stacy’s Mom (myslím, že je tu pocta této důležité jiné tvůrčí postavě a její matce) Citra India Pale Ale a #1 Canteven Watermelon Beer, i když jsem musel zajímalo, jak se Meloni míchají v obchodu s pivem.

Za posledních deset let a půl skutečně došlo k významnému nárůstu počtu ručně vyráběných pivovarských provozů. Podle Statista.com, zatímco v roce 2005 bylo jen 370 pivovarů, do roku 2020 počet minipivovarů vyskočil na 1854.

Pokud jde o gastropubs, které často obsahují produkty konkrétních místních pivovarů, jedinečnou nabídkou v hospodě často není typ jídla, které servírují, ani typ živé hudby, kterou nabízejí, ale spíše počet a rozmanitost čepovaných řemeslných piv.

V naší oblasti máme štěstí na Vino Bellissimo od Marca a Carissy Reinicke, které nabízejí malé šrouby v několika samostatných kategoriích, jako je seltzer, ovocný, světlý, křupavý, kyselý a tmavý, stejně jako sezónní pivo, zejména kolem Vánoc. Více než 30 různých výběrů řemesel obvykle nese příznačná jména, jako je Timber Trail Brown Ale, Vicious Hook Fruit Punch Sour, Mudpuppy Porter a Dragon’s Milk Reserve.

Online recenze místa Marka a Karissy jsou vždy nad věcí, a totéž lze říci o místě Nicka Mullera v Maria Stein. Nick spároval svůj pivovar s gastropubem, kterému se přezdívá Moeller Brew Barn, což přitahuje nadšence do malých pivovarů z větších regionálních trhů na všech čtyřech směrech kompasu do polohy Maria Steina a druhého místa v Tróji.

Jako velmi oddaného sládka mě fascinovala nedávná exploze minipivovarů. Nejsem však ani tak zastáncem řemesel, jako jeden z mých přátel Roger Scott. V telefonu má aplikaci, která uchovává protokol o všech různých řemeslných pivech, které ochutnal. Nechápejte mě však špatně. Rozhodně nejsem proti malým šroubům. To platí zejména tehdy, když cestuji a miluji jíst a pít jako místní.

Opravdu jsem si myslel, že mniši to pochopili v Československu v 5. století, když došlo na toto pivo. Když jsem strávil nějaký čas na dovolené v Praze, v dnešní České republice, vím, že pokud jde o pivo, jen málo míst na celém světě se může vyrovnat kvalitě vařících nápojů v tomto regionu. Podle Prague Pub and Beer Guide mělo v počátcích piva evropských klášterů přes 600 a téměř všechny si vařily vlastní pivo.

Byli to cisterciáci, známí svou vírou v tvrdou práci, kteří při vaření používali téměř vojenskou přesnost a začali si psát písemné záznamy o testovaných receptech. Cítili, že jakákoli snaha menší než jejich nejlepší by byla urážkou Boha. Právě přísada do koulí na peníze nakonec povýšila jejich produkt na chmelovou plošinu, která vyvažovala sladkost sladu a také jako konzervant.

Výrobek byl prodán, což poskytovalo cenný zdroj příjmů k udržení provozu kláštera, a také významná slovní hříčka, kterou mniši používali nábožensky. Podle Prague Pub and Beer Guide každý den vypili mniši v průměru čtyři litry, jinými slovy 136 uncí pěnivé směsi. Moderním ekvivalentem by bylo jen pár svačinek pod 12 balení denně. Tito raní průkopníci piva byli vážnými praktiky úlitby.

Takže tady jsou ti raní milovníci piva a také naši současní lidé, kteří pokračují v těchto cisterciáckých tradicích. Během Oktoberfestu je pravděpodobně vhodné odebrat nějaké řemeslné pivo, i když si myslím, že je nejlepší zastavit se před hranicí čtyř litrů! Vždyť tito mniši byli profesionálové!

John Grindrud je pravidelným publicistou listu The Lima News, divize společnosti AIM Media Midwest, a je nezávislým spisovatelem a redaktorem a autorem dvou knih. Můžete ho kontaktovat na adrese [email protected]