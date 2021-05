Alabama Kay Ivy podepisuje zákon zakazující pasy pro vakcínu COVID

Společnosti, aby to vzaly na sebe. Myšlenka, že možná budete muset předložit svůj očkovací průkaz, abyste mohli vstoupit do zbytečného obchodu pro majitele šatníku PINKY, LORINDA PRYOR ROUTINE TEMPERATURE kontroluje masky na dezinfekci rukou. je to dost. Jsem TNKHI, což je dost alabamského právníka, který nedávno schválil zákon o zadržení pasů pro vakcíny. Guvernérovi Kaiovi Eveyovi už není pochyb o tom, zda společnostem z MAKINGUS CTOMERS bude zakázáno předvádět své vakcínové karty jakémukoli prezidentovi Birminghamské obchodní aliance. Kuchyně Ron říkají ne, takže mají pas, který to dokazuje. Není to opravdu správný způsob, jak měřit, že ADPH doporučuje, aby všichni lidé zacházeli s očkovací kartou jako s jakýmkoli jiným důležitým dokumentem a neuchovávali ji na bezpečném místě. Pasy s očkovací látkou KITCHEN SSAY by se mohly stát požadavkem na mezinárodní cestování, ale říkám zde pouze lokálně, nemyslím si, že by Američané tolerovali tuto hranici toho, jaké to je zasahovat do klíčových hostů. Už jsme tu hodně diskutovali, takže v obchodě budu pravděpodobně ještě potřebovat masky, ale většinou si vakcínu neobjednám.

Guvernér Alabamy podepisuje zákon zakazující pasy pro vakcínu COVID Aktualizováno: 14:49 letního centrálního času, 24. května 2021

Guvernér Alabamy Kay Ivey dnes podepsal Senátní návrh zákona č. 267 o zákazu pasů pro vakcínu COVID-19. Legislativa zakazuje vládním agenturám vydávat certifikační dokumenty o stavu vakcíny. Rovněž brání lidem ve vstupu do společností, univerzit, škol a vládních agentur, pokud nejsou očkováni proti koronaviru. “Od doby, co jsme vyvinuli vakcínu COVID-19, jsme s Dr. Harrisem řekli, že nebudeme říkat Iveyho po podpisu SB 267.” Podporuji dobrovolné očkování a svým podpisem tohoto zákona do zákona jen podporuji toto přesvědčení. ” a jsou rádi za klid v duši, který přináší. Povzbuzuji každého. Alabamský člověk nemá právo vyhrnout si rukávy a pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče. “Někteří demokraté ve Sněmovně reprezentantů v Alabama kritizuje znění návrhu zákona a myslí si, že jde o politiku, nikoli o rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví. READ Pompeo kritizuje íránské zprávy: „Když jsem to řekl Trumpovi, Kerry řekl Zarifovi“ Guvernér Alabamy Kay Ivey dnes podepsal Senátní návrh zákona č. 267 o zákazu pasů pro vakcínu COVID-19. Legislativa zakazuje vládním agenturám vydávat certifikační dokumenty o stavu vakcíny. Rovněž brání lidem ve vstupu do společností, univerzit, škol a vládních agentur, pokud nejsou očkováni proti koronaviru. “Od doby, co jsme vyvinuli vakcínu COVID-19, jsme s Dr. Harrisem prohlásili, že nebudeme v Alabamě autorizovat vakcíny. Podporuji dobrovolné očkování a podpisem tohoto zákona v zákoně jsem řekl Iveyho až po podpisu SB 267.” Rozhodl jsem se dostat vakcínu COVID-19 a jsem šťastný. Doporučuji každému Alabamanovi, který neměl právo vyhrnout si rukávy, a pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče. “ Někteří demokratičtí členové Sněmovny reprezentantů v Alabamě kritizovali přípravu návrhu zákona a domnívali se, že jde o politiku, nikoli o rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví.