Vzestup českého kriketu: Náš rozhovor s nejstarším klubem v zemi: Prague Morning

Prague Cricket Club (PCC) je nejstarší a nejúspěšnější kriketový klub v České republice. Jeho hlavním cílem? Aby svou lásku ke kriketu rozšířili mezi co nejvíce lidí.

„Jakmile začnete hrát nebo sledovat kriket, začnete tuto hru milovat. Říká se jí ‚Gentleman’s game.‘ Ale nesouhlasil bych, protože ji může milovat každý,“ říká Shritama Dey, manažerka značky Prague Cricket Club, která je dobrovolníkem klubu.

Zatímco počátky kriketu v této části světa lze vysledovat až do roku 1927, Prague Cricket Club byl založen v roce 1997 poté, co se spojila skupina národů Commonwealthu, které spojila láska ke sportu. Od té doby klub dosáhl mnoha úspěchů a dokázal vzbudit zájem mnoha.

„Pražský kriketový klub od roku 2007 vyhrál 80 % všech národních kriketových turnajů, reprezentoval Česko v Evropské kriketové lize 2022 a pro český národní tým vyprodukoval mnoho talentovaných hráčů,“ říká Shritama.

Ale co to vlastně kriket je a jak se hraje? Kriket má svůj původ v Anglii v 16. století a byl zpočátku aristokratickou hrou. Od té doby si získala celosvětové příznivce, ale je obzvláště populární v Indii, na Srí Lance, v Pákistánu, Bangladéši a Austrálii.

Hra je zápas dvou týmů po 11 hráčích, který se hraje na velkém oválném hřišti, přičemž potřebné vybavení tvoří míček, pálky a branky. „Kriket je rozdělen do dvou směn: v první směně jeden tým pálí a druhý mísy, ve druhé směně se střídají. Cílem pálkovacího týmu je skórovat co nejvíce běhů, zatímco cílem klání Tým je propustit (vytáhnout) a zabránit těm pálkařům dávat góly. Nakonec vyhrává tým s nejvyšším skóre,“ vysvětluje Shritama.

Dvě branky jsou umístěny za každým pálkařem. Pokud tým zasáhne branku, zaznamená run a hráč druhého týmu je mimo. Každá hra trvá hodiny, pokud jde o jednodenní turnaje, zatímco prvotřídní turnaje, známé také jako Test kriket, trvají podle Shritamy několik dní. Pro vizuální vysvětlení se můžete podívat na toto video.

Samozřejmě, že kdo miluje sport, nemá problém se dlouhé hodiny soustředit. A příznivců kriketu stále stoupá, zejména v České republice. Pražský kriketový klub hraje důležitou roli v popularizaci tohoto sportu.

„Klub pomohl od roku 1997 více než 20krát narůst popularitě kriketu v této části světa. Snažíme se zde vybudovat komunitu a Praha je pro to ideální místo, protože je důležitou branou do Evropy a spojuje Západ a Východ s kulturou a historií. Chceme toho vidět víc a víc.“ Do Prahy přijíždějí kriketové týmy z celého světa,“ říká Shritama.

Pražský kriketový klub v současné době pořádá T10 Challenge Cup, který se bude konat 23., 24. a 25. června v Kriketové hřiště Vino. Turnaj je pořádán ve spolupráci s Českým kriketovým svazem a je celkově čtvrtým ročníkem.

První turnaj se konal v roce 2019. Akce bude hostit 12 týmů z různých zemí, včetně Singapuru, Spojených arabských emirátů, Německa, Rakouska, Polska, České republiky, Španělska, Pákistánu a Litvy.

Vstup na turnaj je zdarma. Návštěvníci si mohou také zakoupit pivo a jídlo z několika stánků v areálu. Všechny hry budou živě vysílány do celého světa a šampion vyhraje úžasné ceny. Turnaj potrvá také hodinu, kam si děti mohou přijít a zkusit si zahrát. Více informací o turnaji naleznete zde tady

„Chtěli bychom, aby tato událost byla v budoucnu oficiálním evropským kriketovým festivalem,“ vysvětluje Shritama. „Máme silné partnerství s pražským magistrátem a máme mnoho silných sponzorů.“ Prague Cricket Club je podporován pravidelnými sponzory jako Bombay Express, CricHeroes, Can Bey Restaurant, ZeroesandOnes, Astra Finance a Czech INN Hostels Prague, zatímco prémiovými sponzory letošního T10 Challenger Cupu jsou Budějovický Budvar a Sangam Restaurant.

Sami členové klubu však pracují jako dobrovolníci ve svém volném čase, vede je spíše láska ke sportu než peníze. V opačném případě klub získává finance z registrací s nižšími poplatky za studenty.

„Zaregistrujeme se stále více. Můžete se přidat do klubu A učit se od zkušených hráček,“ vysvětluje Shritama. V současné době PCC usilovně pracuje na vytvoření ženského týmu. V roce 2023 založili také Pražskou dětskou kriketovou akademii. Ostatně, hrát kriket je podle Shritamy každý vítán.

„I když o tomto sportu nic nevíte, můžete si ho přijít vyzkoušet, pokud budete mít zájem! Nemusíte umět kriket, abyste se přidali k našemu klubu, my vás zaškolíme.“ Slovy předsedy PCC Sudhira Gladsona: „Pojďme společně pěstovat kriket.“

Více informací o Prague Cricket Club najdete na jejich webu a také je sledujte na jejich oficiálních stránkách YoutubeA InstagramA Facebook.