Skupiny stupně 1C jsou nyní způsobilé pro vakcínu COVID-19 ve Filadelfii

Hlídač

Odborníci tvrdí, že „alergická reakce na americkou náboženskou pravici“ podporuje náboženský úpadek

Procento Američanů, kteří konvertují na církev, neustále klesá a spirála pravicového křesťanství a politiky hraje hlavní roli u Donalda Trumpa s náboženskými vůdci v den svátku modliteb v září 2017. Foto: Evan Vucci / AP Méně než polovina Američanů patří k nové studii, která ukazuje, že náboženství – a křesťanství je na první pohled – zejména – stále má velký vliv na politiku USA, zejména proto, že klesá rychleji u demokratů než u republikánů. Pouze 47% obyvatel USA je členy kostela, mešity nebo synagógy, podle průzkumu společnosti Gallup, což je pokles ze 70% před dvěma desetiletími – částečně kvůli odcizení tisíciletí náboženstvím, ale také podle odborníků reakce na točící se mix. Z pravicové politiky a křesťanství následované republikánskou stranou. Důkazy přicházejí, protože republikáni v některých státech provádějí extrémní „křesťanskou nacionalistickou“ politiku ve snaze vnutit svou verzi křesťanství stále více nezainteresovanému publiku. Guvernér Arkansasu tento týden podepsal zákon, který umožňuje lékařům odmítnout zacházet s LGBT lidmi z náboženských důvodů, zatímco jiné státy podobné právní předpisy zkoumají. Gallup začal tím, že se Američanů v roce 1937 zeptal na členství ve sboru – a po celá desetiletí byl tento počet vždy nad 70%. To se začalo měnit v roce 2000 a od té doby se jeho počet neustále snižuje. Část poklesu je přičítána měnícím se generacím, přičemž přibližně 66% lidí narozených před rokem 1946 je stále členy církve, ve srovnání s pouhými 36% tisíciletí. Z dalších skupin, které Gallup uvedl, že pokles členství v církvích představovali demokraté a nezávislé osoby, které se definovaly. Počet členů Demokratické církve se za 20 let snížil o 25%, přičemž počet nezávislých klesl o 18%. Snížil se také počet členů republikánské církve, ale pouze o 12%. David Campbell, profesor a předseda politologie na University of Notre Dame a spoluautor knihy American Grace: How Religion Divine and Unuuu, uvedl, že důvod poklesu těchto skupin je politický – „alergická reakce na náboženské právo. “„ Mnoho Američanů vidí – zejména mladí lidé – náboženství je spojeno s politickým konzervatismem, zejména s Republikánskou stranou. “Jelikož to není jejich strana nebo politika, nechtějí být označováni za náboženské. Zejména mladí lidé jsou vnímavý k vnímání, že mnoho amerických náboženství – ale ne všechna – v žádném případě – nepřátelské vůči právům LGBTQ. “ Campbellovy výzkumy ukazují, že stále více Američanů se odvrací od náboženství, protože politici – zejména republikáni – směšují náboženství se svou politikou. Campbell říká, že vždy byl příliv amerického dodržování náboženství, ale domnívá se, že současný pokles pravděpodobně bude pokračovat. Nevidím žádné náznaky, že náboženská pravice a křesťanský nacionalismus mizí. Což zase naznačuje, že alergická reakce bude pokračovat – a tak se stále více Američanů odkloní od náboženství. Počet osob považovaných za bezbožné se v posledních desetiletích neustále zvyšuje, tvrdí Michael Margolis, docent politických věd na Pensylvánské univerzitě a autor knihy Od politiky k lavicím. Více než 20% všech Američanů je klasifikováno jako „žádné“, řekla Margulis a více než třetina Američanů má méně než 30 let. „To znamená, že anonymita se postupem času stane větší částí populace, protože pluk bude nadále nahrazován,“ řekla Margulis. Souhlasila však s dalším faktorem, kterým je infuze pravice do politiky s vírou v Boha .Demokraté se rozhodli vystoupit z organizovaného náboženství nebo omezit svou účast a republikáni se rozhodli. “Křesťanští nacionalisté – kteří se domnívají, že Amerika byla založena jako křesťanská země a měla by zůstat – prosazovali řadu opatření k prosazení své verze náboženství do amerického života. Abyste mohli být zvoleni Annie Laurie Gaylor ve státech jako Louisiana, Arkansas a Florida, republikáni zavedli legislativu, která by jinak zasahovala do práv LGTBQ, reprodukčních práv a zpochybňovala schopnost párů adoptovat si děti a vidět náboženství Arkansas nedávno přijal návrh zákona, který umožňuje zdravotnickému personálu odmítnout léčbu homosexuálů z náboženských důvodů. Montana má přijmout zákon, který umožní jednotlivcům nebo společnostem diskriminovat na základě náboženství proti LGBTQ komunita. Republikánský kongresman z Montany John Fuller, zastánce zákona: „Nenuťte mě nedělat to, co mi můj Bůh říká, že musím udělat.“ Alison Gill, viceprezidentka pro právní a politické záležitosti v Americké ateistické organizaci, která vypracovala zprávu o pokroku křesťanského extremismu ve Spojených státech, varovala, že pokles náboženského závazku v Americe může toto úsilí ve skutečnosti urychlit, než zpomalit . . “Průzkumy těch, kteří sympatizují s křesťanskými národními vírami, ukazují, že tato skupina má pocit, že je vystavena větší diskriminaci a marginalizaci než kterákoli jiná společnost ve společnosti, včetně muslimů, černochů a ateistů,” [and] Řekla Jill. „Trpí ztrátou svého místa v americké kultuře jako nepřijatelným útokem na jejich víru – a to vede k velkému úsilí, které vidíme držet u moci, podkopávat demokracii a bojovat za ochranu„ náboženské svobody “, která platí jen jim. Gill uvedl, že vliv náboženství na politiku je ostrý. „Amerika se považuje za převážně náboženskou komunitu, i když fakta již nejsou slučitelná. Politici mají často pocit, že za to vděčí vyznávání své náboženské víry – a jsou kvůli svému nedostatku napadeni.“ I když riziko pravicového odporu je skutečné, Annie Laurie Gaylor, spoluzakladatelka Nadace Freedom From Religion Foundation, uvedla, že údaje společnosti Gallup naznačují, že se Spojené státy ubírají pozitivním směrem. „V Americe máme toto ústavní oddělení církve od státu a naše ústava není věřící a uvádí, že nemůžete podstoupit náboženský test pro veřejnou funkci, a přesto musíte být vyzbrojeni náboženstvím na rukávu, abyste byli zvoleni , “Řekl Gaylor. [away from religion]A jsme rádi, že to vidíme. Myslíme si, že je skvělé, že se Američané konečně probudí. “