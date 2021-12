Český prezident je po náhlé porážce premiéra v nemocnici | Česká republika

Česká republika čelí politickým turbulencím a potenciálnímu mocenskému vakuu poté, co její miliardářský premiér Andrej Babiš utrpěl šokovou porážku ve všeobecných volbách a poté viděl svého nejmocnějšího podporovatele a potenciálního jediného zachránce, prezidenta země Miloše Zemana, zdánlivě hospitalizovaného. vážně nemocný.

V ohromujícím překvapení, které zmátlo očekávání voličů, se populistická Babešova strana Akce pro nespokojené občany (ANO) 2011 umístila tento víkend v lidovém hlasování na druhém místě za středopravou koalicí Spolo (Společně), která se dříve zavázala, že nebude sestavit s tím vládu.. .

Spolo vyhrál tím, že souhlasil se zahájením koaličních rozhovorů s levicově-liberální frakcí Beraty Stan poté, co oba bloky získaly celkem 108 křesel ve 200členné Sněmovně reprezentantů v hlasování, které se konalo v pátek a sobotu. .

Zdálo se, že Babišova ruka slábne až do neděle, kdy televizní kamery zachytily Zemana – který opakovaně sliboval, že udělá vše pro to, aby premiéra ve funkci udržel – jak ho sanitka odvezla do nemocnice pár minut poté, co se setkali na prezidentově venkově. Odejděte a prodiskutujte výsledky.

Primář Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral později novinářům řekl, že Zeman byl hospitalizován kvůli „komplikacím spojeným s chronickým onemocněním“ a řekl, že prezident se léčí na jednotce intenzivní péče. Povaha onemocnění nebyla odhalena.

Česká média zveřejnila záběry a snímky silného kuřáka Zimana, jak je v přítomnosti manželky a dcery odvážen na kolech do nemocnice, zřejmě v bezvědomí, s bodyguardem chytajícím se za hlavu.

Spekulace o zdravotním stavu 77letého Zemana, který používá invalidní vozík a trpí neuropatií a cukrovkou 2. typu, se před hlasováním rozvířily, což vedlo komentátory ke zpochybňování jeho způsobilosti k povolební ústavní povinnosti. Pozvěte strany k vytvoření vlády.

Zemanův mluvčí Jerry Oveczyk, který již dříve popřel zprávy o tom, že jeho šéf byl i přes osmidenní hospitalizaci minulý měsíc vážně nemocný, na Twitteru apeloval na politiky a novináře, aby zaujali „citlivý přístup“ a popřál prezidentovi brzké uzdravení.

Prezidentův požadavek má přímý vliv na Babišovo politické přežití, protože Zeman řekl, že pozve k sestavování vlády šéfa jediné největší strany, což je situace, která platí pro ANO 2011 i přes jeho celkovou porážku ve volbách. Premiérova strana získala 72 křesel, více než Spolo, koalice tří stran, ODS a KDU-ČSL a devátá proEU.

Přestože Papis, miliardářský exoligarcha, jehož průmyslová skupina Agrofert ovládá velkou část české ekonomiky, nemá jasnou cestu k životaschopné alianci, analytici se domnívají, že by mohl využít mezitrůnního období, během něhož působí jako přechodník. premiérem tím, že se snaží udržet si moc rozdělením Spolo a snaží se dosáhnout dohody s jednou z jeho součástí.

Mezitím se objevily výzvy, aby parlament schválil ústavní klauzuli, která Zemana prohlásí za nezpůsobilého a dočasně předá jeho pravomoci předsedovi vlády a předsedovi Sněmovny reprezentantů. Posledně jmenovaný – a v současnosti Babišův spojenec – by pak měl odpovědnost prezidenta za výběr, koho požádat o sestavení nové vlády. Očekává se však, že opozice bude hlasovat pro nového prezidenta, až bude koncem tohoto měsíce nově zvolený parlament.

Profesor politologie a ředitel New York University v Praze Jerry Behe ​​řekl, že Česko se může ponořit do politické krize.

„Opoziční skupiny vytvořily pakt jednoty, takže Babiš potřebuje, aby ho prezident podpořil a požádal ho, aby začal mluvit o nové vládě,“ řekl Behe. Vypadá to, že šéf to možná nějakou dobu nebude schopen – nebo nikdy.

Je to ústavně velmi komplikovaná situace, pokud prezident po volbách nemůže jednat ve své obvyklé roli. Pokud se to bude protahovat, bude možná muset zasáhnout Parlament a prohlásit, že není způsobilá plnit své povinnosti. Může to být ústavní krize. Bylo nezodpovědné, že okolí pana Zemana nebylo připraveno oznámit parlamentu, že je nemocný a že by měl pozastavit výkon funkce, nebo přesvědčit prezidenta, aby odstoupil nebo odstoupil.“

Peter Fiala, lídr Spolu a bývalý profesor politologie, je široce považován za favorita na nástupce Babiše na post premiéra. Fiala, středopravicový politik, který se široce propagoval proti Babišovu populismu, požádal v pondělí o setkání se Zemanem, aby prodiskutoval sestavení koalice. Zda se schůzka uskuteční, nebylo jasné.

Babesova porážka přišla v patách minulého týdne po zveřejnění zlomyslných podrobností o jeho finančním uspořádání v Pandora Papers, které odhalily, že v roce 2009 použil síť offshore společností k nákupu sídla a dalších nemovitostí na Francouzské riviéře za 13 milionů liber. ministr popřel jakékoli provinění a zamítl, co se stalo.Odhalte to jako spiknutí zaměřené na podkopání šancí na jeho zvolení.

Někteří komentátoři varovali, že i přes volební neúspěch může setrvat ve funkci několik měsíců, zvláště pokud se Zemanův zdravotní stav uzdraví.

„Pokud se rozhodne pokračovat, mohl by vládnout Andremu Babišovi, aby zde rezignoval do roku 2022,“ napsal David Klimsch na zpravodajském serveru Aktuálně. Pětičlenná aliance stojí před nelehkým úkolem. Až nadšení po volbách opadne, bude muset přeskakovat všechny klacky a pasti, které mu teď pod nohama leží Andrej Babiš a Miloš Zeman.“