Paavo Nurmi Games: Po návratu překonal Neeraj Chopra národní rekord

Když před 10 měsíci nechal za vlhkého večera v Tokiu letět oštěp, byl Neeraj Chopra přesvědčen, že hod, který mu vynesl zlatou olympijskou medaili, je národní rekord.

Při svém dlouho očekávaném návratu do mezinárodní soutěže v úterý v Turku Chopra spustil podobný výkřik, když jeho kopí probodávalo slunečnou oblohu finského města, které je duchovním domovem oštěpařů. A stejně jako jeho tokijský hod zvedl ruce k oslavě.

Tentokrát už to byl národní rekord.

Olympijský vítěz Neeraj Chopra se na hrách Pavo Nurmiho ve Finsku spokojil se stříbrem s novým národním rekordem 89,30 metru.

Teprve druhým hodem v mezinárodní soutěži od historické noci v Tokiu postoupil Chopra s úsilím 89,30 metru a zlepšil tak svůj národní rekord o více než metr.

Vypadal fit a připravený soutěžit po téměř 10 měsících, což je více než u všech jeho konkurentů, jeho obří hod mu pomohl skončit na druhém místě na stupních vítězů na hrách Pavo Nurmi za domácím oblíbencem Oliverem Hellanderem, který měl svůj osobní nejlepší hod. 89,93 m. Mistr světa Anderson Peters z Grenady byl třetí s hodem dlouhým 86,60 metru.

Chopra, jehož první hod byl 86,92 metru, nebyl schopen provést řádný hod na svůj třetí, čtvrtý a pátý pokus a skončil na 85,85 metru. Výsledek však přijde jako obrovská vzpruha před mistrovstvím světa příští měsíc a také potvrzení, že je na dobré cestě překonat posvátnou hranici 90 metrů.

Choprův úterní 89,30 m byl pro atleta pátým nejlepším hodem roku.

Několik měsíců po olympijských hrách v Tokiu byl 24letý hráč mimo sport kvůli gratulačním akcím, natáčení reklam a talk show, než se mohl vrátit tam, kde se cítil dobře: na atletický stadion. K základům se dostal až v listopadu, kdy odcestoval do Chula Vista Training Center v USA. Chopra shodil až 14 kg, aby se dostal zpět do soutěžní formy a od začátku roku byl pryč z Indie, aby se připravil na soutěž. Soutěž v Turku byla v mnoha ohledech dokonalou předehrou mistrovství světa. Byl to stadion plný hvězd a vystupovali na něm čtyři z pěti nejlepších nadhazovačů roku, včetně Peterse, Jakoba Vadelicha z České republiky, Juliana Webbera z Německa a Kishorna Walcotta z Trinidadu. Chopra však – stejně jako Tokio – měl svou vlastní roli.

Chopra v rozhovoru před soutěží řekl, že jeho trenér Klaus Bartonitz plánoval zahájit sezónu hodem míče „86-87-88 m.“ Chopra dodal, že cíl byl v souladu s jeho aktuální kondiční úrovní. S dosahem téměř 90 metrů bude sportovec i jeho trenér potěšeni.

Chopra, který vstoupil do soutěžního režimu hodem přes 86 metrů, předvedl lepší úsilí než ten, kdo získal zlatou medaili v Tokiu. V té době jeho velikost vrhu byla 87,58 metru, což z něj dělalo prvního indického zlatého medailisty v atletice.

Od roku 2016 je však držitelem mužského národního rekordu v hodu oštěpem. Jeho první střela na národní značku přišla v roce 2016 na jihoasijských hrách v Guwahati, kde vyrovnal výkon Rajindera Singha 82,23 m na cestě ke zlaté medaili.

Na Mistrovství světa hráčů do 20 let později toho roku se o rekord ujal pouze on sám hodem 86,48 metru, což z něj také učinilo prvního indického atleta, který vytvořil světový rekord U-20. Jeho nejlepší pokus před úterým přišel na Grand Prix Indie v Patiale v březnu 2021, kde zahrál hod dlouhý 88,07 metru.

V úterý to s lehkostí vylepšil. Dalším Choprovým cílem bude pokořit hranici 90 metrů, což ho povýší do vybrané skupiny sportovců, kteří toho dosáhli.