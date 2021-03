Evropské kluby se zaměřují na globální fanoušky s plánem Ligy mistrů UEFA

ŽENEVA – Evropské fotbalové kluby byly v pondělí vyzvány, aby podpořily plán na rozšíření Ligy mistrů a pomohly uspokojit nový druh globálních fanoušků s různými podpůrnými návyky. UEFA podala návrh na změnu klubových soutěží v roce 2024 – zrušení tradičních skupin čtyř týmů a přidání 100 zápasů Ligy mistrů UEFA s koordinací 36 týmů – na více než 200 členů UCF. Andrea Agnelli, prezident Evropské klubové asociace a prezident Juventusu, při zahájení online setkání uvedl, že dohoda může být dokončena do dvou týdnů. „Žádám vás, abyste dnes podpořili tento systém a povolili radě EÚD implementovat poslední podrobnosti, které nám budou chybět,“ řekl Agnelli v souvislosti s nevyřešenou otázkou přístupu klubu do Ligy mistrů. Vedoucí EÚD chtějí, aby dvě ze čtyř dalších míst Ligy mistrů byla udělena klubům, které se nekvalifikovaly na základě zásluh, ale na základě předchozích výsledků v Evropě je vysoce hodnocena UEFA. Kritici to považují spíše za záchrannou síť pro značkové kluby světové úrovně než za odměnu šampionů ze středních lig, jako jsou Rakousko, Česká republika a Skotsko. Pokud je v této sezóně zaveden historický systém hodnocení, pravděpodobně by týmy jako Liverpool a Borussia Dortmund odměnily v relativně špatné domácí kampani. Agnelli uvedl svou vizi evropského fotbalu, která přitahuje fanoušky po celém světě, protože se musí změnit „tradiční předpoklady“ o loajalitě fanoušků. Italský generální ředitel, jehož klub podepsal Cristiana Ronalda před třemi lety, uvedl, že třetina fanoušků z celého světa sleduje alespoň dva kluby a 10 procent fanoušků sleduje hráče spíše než kluby. Agnelli varoval, že takzvaná demografická skupina „generace Z“ od 16 do 24 let „nemá o fotbal vůbec žádný zájem“. „Současný systém pravděpodobně nesplňuje potřeby současných fanoušků,“ uvedl a prohlásil, že mnoho domácích i mezinárodních her „prostě není konkurenceschopných“. READ Barcelonský prezidentský kandidát má zájem o trenéra Arsenalu Mikela Artetu - pondělní noviny | fotbalové novinky Návrh Ligy mistrů UEFA by zaručil 10 zápasů pro každý z týmů 36. V současné době je zaručeno pouze šest zápasů ve skupinové fázi pro 32 týmů, které sdílejí přibližně 2 miliardy eur (2,4 miliardy dolarů) na prize money UEFA. Jedna ligová tabulka v novém formátu pošle osm nejlepších do 16. kola. Týmy v pořadí 9 až 24 vstoupí do play-off, aby dokončily vyřazovací oblouk. „Krása systému byla uznána každým,“ řekla Agnelli. Evropská ligová skupina varovala, že plán vezme svým členům výnosy z vysílání a pevný kalendářní prostor. Agnelli pokáral členy správní rady EÚD, kteří do jednání o mezinárodních záležitostech vnesli své domácí obavy. Rovněž je vyzval, aby zaujali „silné progresivní názory, nikoli konzervatismus, který vždy charakterizoval náš průmysl,“ který byl tvrdě zasažen pandemií COVID-19. Jednání vedená UEFA se konala uprostřed úniků informací, že finančníci jsou připraveni podpořit projekt Evropské ligy mimo kontrolu Evropské unie. Agnelli uvedl, že loni „diskutoval a téměř bojoval“ s prezidentem UEFA Alexandrem Ceferinem. Poznamenal, že zájem globálních bank znamená, že evropský fotbal je „velmi přijatelný pro bohaté investice“. „To znamená, že když se změníme, můžeme se na ty bohatší investice podívat sami,“ řekl, místo aby finanční instituce dostaly návratnost svých peněz. Než Agnelli promluvil, náměstek generálního tajemníka UEFA Giorgio Marchetti uvedl, že soutěžní program poskytuje „obnovenou sílu a bezprecedentní vzrušení do budoucna“. „Myslíme si, že je to příležitost, jak toho využít bez váhání a zdržení,“ řekla Marquette. Výkonný výbor UEFA, který zahrnuje Agnelli zastupující kluby, může změny schválit před konferencí 55 národních federací UEFA 20. dubna.

