Úřadující šampión Nathan Chen se netají svými obavami z dosažení světů krasobruslení ve Švédsku a snowboardové soutěže – OlympicTalk

Nathan Chen Mohl poskytnout pěknou odpověď na otázku, kdyby měl nějaké obavy z dlouhé cesty (s napojením), která by ho příští týden přivedla z Los Angeles do Stockholmu na mistrovství světa v krasobruslení.

Chen mohl poskytnout podobnou uklidňující odpověď na otázku týkající se jeho obav o zachování jeho bezpečnosti a zdraví, jakmile bude ve Švédsku devět dní na zemi.

Během konferenčního hovoru v Zoom minulý týden se dvojnásobný mistr světa rozhodl neúčastnit se Pollyanny nebo Pinocchia v otázkách souvisejících s cestováním a soutěžním prostředím ve světech, které se vyskytly během pandemie COVID-19.

Přestože je „šťastný a vděčný“ za příležitost soutěžit ve světech, zejména s ohledem na to, že akce 2020 naplánovaná na loňský březen v Montrealu byla na začátku této pandemie zrušena, Chen na otázku, zda si to některá její část myslí, zaváhal. byl špatný nápad. Máte světy 2021.

Odpověděl: „Hm … to nutně nechci říct.“ „Ale chci, aby se tato událost stala. Jako sportovec chcete mít tyto příležitosti soutěžit. Je to jen bezpečnost. Dokud mohou zaručit bezpečnost, je to vše, o co můžeme požádat.“

Části Evropy zažívají třetí vlnu epidemie. Itálie v pondělí oznámila nové národní blokování. V pondělí Česká republika přidala Švédsko na svůj seznam zemí, které jsou nejvíce vystaveny riziku COVID-19. Počet denních případů ve Švédsku zůstal podle jeho statistických standardů za poslední měsíc vysoký.

21letý Chen, který má dovolenou na prvním ročníku na Yale University, necestoval letadlem od poloviny března, kdy se vrátil z vysoké školy v New Haven v Connecticutu do svého domova v jižní Kalifornii. V říjnu jel z Los Angeles do Las Vegas na Skate America a v lednu na Nationals 2021, když vyhrál 12. soutěž rovných rovných a pátý americký titul.

Příští týden bude čelit své nejsilnější konkurenci za více než rok Hanyu YuzuruDvojnásobný japonský olympijský vítěz, který naposledy lyžoval ve finále Grand Prix v prosinci 2019 (vyhrál Chen).

Chenův zámořský let bude pravděpodobně trvat přibližně 14 hodin od vzletu po přistání ve Švédsku. Cesta do zámoří trvá asi 11 hodin.

“Nebudu lhát a říkat, že nejsem.” [concerned about the trip]Řekla Chen. „Teoreticky vím, že letadla jsou bezpečná díky filtru HEPA [air filtration system]„Ale komunikace je stále problém … a na mezinárodních letech si lidé sundají masky k jídlu. Koupelny jsou vždy povrchní.

„Mám obavy z cestování. Jsem si jistý, že by to mělo být v pořádku. Budu se snažit zabránit tomu, aby mi maska ​​sklouzla. Je zřejmé, že po celou cestu budu nosit dvojité masky a jen se modlím, abych neochorel.“

Vzhledem k tomu, že se představenstvo Mezinárodní bruslařské federace 28. ledna rozhodlo pokročit vpřed se světy, spolupracovalo s organizačním výborem na vytvoření stísněného, ​​bublinového prostředí bez diváků na akcích, jako je ten, který se na jeho akcích podařilo postavit krasobruslení. v Las Vegas.

S ohledem na tuto skutečnost se ukázalo, že výběr ISU v červnu 2018 ve Stockholmu jako hostitele roku 2021 byl úderem štěstí.

Je to jedno z mála hostitelských měst na světě, které může poskytnout hlavní náměstí (Ericsson Globe), dvě tréninková hřiště, hotel pro lyžaře a úředníky setkání tak blízko sebe, že není potřeba autobusové dopravy. Každý se bude moci pohybovat z jednoho místa na druhé ve vyhrazených vnitřních chodbách. Jediným časem, kdy sportovci potřebují autobus, je jet na a z letiště.

Každý, kdo nemá určitou úroveň akreditace na akci, nebude mít povolen vstup do oficiálního hotelu a každý, kdo požádal o jednolůžkový pokoj, jeden dostane, Ulrika Mullen„Projektový manažer pro mistrovství světa, v pondělí e-mailem. Všechny mediální rozhovory a tiskové konference budou virtuální.

V bezpečnostních plánech COVID-19 existuje pět dokumentů od ISU, které pokrývají vše od obecného přístupu Unie přes události během pandemie až po konkrétní podrobnosti o fungování Stockholmské bubliny.

V sobotu nebo v neděli dorazí „bublinová skupina“ certifikovaných účastníků „úrovně 1“ a „úrovně 2“, včetně lyžařů, funkcionářů schůzky jednotky IS, funkcionářů jednotky IS, zaměstnanců týmu a organizačního výboru. Formální postupy začínají v pondělí a soutěž probíhá od 24. do 27. března, kdy veletrh slaví 28. den.

Pro vstup do Švédska musí mít každý důkaz o negativním testu COVID-19 PCR provedeném do 48 hodin od příjezdu. Druhý test PCR bude proveden v oficiálním hotelu před vydáním akreditace a další test je povinný nejpozději čtyři dny poté.

Mullen uvedl, že ISU ani organizační výbor neuvažují o předčasném příjezdu, aby byla povolena karanténa po dobu nejméně jednoho týdne.

Švédský organizační výbor hradí ubytování a stravu soutěžícím, počínaje sobotní večeří a konče obědem v pondělí 29. března.

Mistrovství světa ve 12 zimních sportech – kromě dvou pod širým nebem – se letos konalo bez takové karantény, 10 v Evropě, jeden v Asii a jeden ve Spojených státech. Kvůli vládním zdravotním a vstupním předpisům stanovil tenisový turnaj Australian Open 14denní karanténní období pro všechny hráče přicházející do země.

Funkcionářům a trenérům týmu se doporučuje odejít, jakmile dokončí tým sólového bruslaře nebo sólového tance. Úředníci soutěže (rozhodčí, technický personál, data / záznamy) dostali konkrétní data odjezdu.

I když existuje 25 sportovců, kteří vstoupili více než v posledních snowboardových světech, v roce 2019 (167 ze 43 zemí do 192 ze 40 zemí) by měl být celkový počet certifikovaného personálu mnohem menší. Třídy do roku 2021 zahrnují pouze jednoho trenéra na bruslaře / tým; Jeden úředník za národní federaci; Žádný doprovod, hosté nebo pozorovatelé; Neexistují žádní úředníci ISU ani majitelé kanceláří, kteří by s pracovníky neměli přímý pracovní kontakt.

ISU vytáhla pětitýdenní bublinu rychlobruslařů na dlouhé trati v nizozemském Heerenveenu v lednu a únoru. Zahrnovalo 196 sportovců, kteří soutěžili na čtyřech samostatných akcích – dvakrát na mistrovství světa, na mistrovství Evropy a na mistrovství světa. ISU vykázala nulové pozitivní výsledky z 2 000 testů PCR provedených během bubliny.

Nejproblematičtější oblastí je, zda se lidé uvnitř bubliny řídí obecnými pokyny COVID-19 o utajování, společenském distancování se a socializaci a pokyny pro zakázané chování v bublině.

„Nejdůležitější je zajistit, aby každý převzal odpovědnost za nošení masek a sociální distancování se, a brát tuto záležitost vážně,“ řekl Chen. “Chtěl bych zůstat v anonymitě, ale viděl jsem, jak se události odehrály v minulém roce.”

„Dokud budou všichni iniciativní a zodpovědní za požadavky a za to, co mají dělat, navíc budou mít následky, že nebudete nosit masky nebo dělat jiné věci, myslím, že by to bylo lepší.“

Ruská federace pro krasobruslení byla povolána do lyžařské komunity kvůli jejímu nezasahování do masek a společenskému distancování se na akci Grand Prix Rostelecom Cup v listopadu. Mnoho špičkových ruských bruslařů uzavřelo smlouvu s COVID nedlouho po akci. Následné události v Rusku také viděly hygienická pravidla v „pokynech k událostem ISU během pandemie Covid-19“ vydaných 31. srpna 2020.

Poslední část těchto pokynů se týká pokut za nedodržení, včetně ztráty akreditace a možných disciplinárních opatření v souladu s ústavou ISU.

V e-mailu ze dne 4. prosince v reakci na moji otázku, zda by měla být ruská lyžařská federace potrestána, vedoucí jednotky ISU Jan Dijkima Přiznávám, že vím „nešťastnou zprávu o situaci, která zahrnuje pozitivní výsledky testů COVID-19 pro některé ruské lyžaře“. Řekl, že ISU nemá dostatek informací, protože mezinárodní soutěže Grand Prix se během pandemie obvykle staly místními akcemi.

Následný e-mail adresovaný Dijkemovi ten den, který uváděl, že tato porušení byla veřejně viditelná ve videu a na příspěvky na sociálních médiích se nereagovalo.

Jednotka podpory implementace také tento týden neodpověděla na e-mailovou otázku ohledně toho, jak budou pokyny implementovány ve Stockholmu.

„Nakonec tam budu soutěžit, ale stále mám obavy z nemoci,“ řekl Chen. „Nechci onemocnět. Nechci, aby onemocněl někdo jiný. Závěrem je, chci, aby všichni během této soutěže zůstali zdraví.“

