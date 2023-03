Rumor: Zelda: Tears Of The Kingdom Switch OLED by mohlo být oficiálně představeno dnes

Mějte špetku soli v lidech, kteří jsou připraveni, protože je čas znovu se ponořit do říše pověstí The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch OLED.

Pamatuješ si ten. O tomto bílém, zlatém a zeleném čísle se poprvé začalo mluvit na konci roku 2022, než se znovu objevilo minulý měsíc díky nějakému crossoveru s balíčkem Sběratelské edice hry. No, design se znovu šíří poté, co ho převzal zaměstnanec GameStop reddit Abych poukázal na to, že konzole by se dnes mohla oficiálně objevit (díky, VGC).

pod uživatelským jménem Reddit Tajný Santa SevenZaměstnanec zmínil, že se včera na platformě GameStop objevila nová SKU Switch, což je perfektní načasování pro oficiální oznámení s 10minutovou herní ukázkou naplánovanou na dnešek, že? No, možná…

dokonce uživatel Zveřejněte fotku Vnitřní systém prodejny, který Dělat Pochlubte se nějakým nadcházejícím hardwarem Switch, ačkoli není vidět žádné datum vydání ani žádný důkaz, že vydání bude souviset s Tears of the Kingdom – hej, to jsou zvěsti pro vás.

Načasování se zdá vhodné, protože trailer dnes padá, to je pravda, ale to je v tuto chvíli daleko od jakéhokoli potvrzení. Budeme si muset počkat a uvidíme, co přinese herní demo…

Myslíte si, že se dnes dočkáme oficiálního odhalení Zeldy OLED? Dejte nám vědět do komentářů.