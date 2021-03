Maďarsko postupně odstraní uhlí do roku 2025, o pět let dříve, než bylo plánováno

Zobrazení po:



Maďarsko odstaví Matru, svoji poslední uhelnou elektrárnu, v roce 2025 – o pět let dříve, než se původně plánovalo. Jeho kapacita je 884 MW.

Maďarsko je nyní jednou z dvanácti evropských zemí, které mají v plánu vyřazovat uhlí a připojí se k Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Irsku, Nizozemsku, Portugalsku, Slovensku a Velké Británii. Rakousko, Belgie a Švédsko již uhlí neobsahují a 10 zemí nikdy předtím nemělo uhlí ve své energetické skladbě.

V Evropě je 13 zemí, které dosud neoznámily vyřazení uhlí: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kosovo *, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko, Česká republika, Španělsko a Makedonie. Podle kampaně Beyond Coal v současné době probíhají v České republice, Španělsku a Severní Makedonii diskuse o postupném ukončení uhlí.

Maďarský prezident Janus Ader oznámil původní plán země dostat se z uhlí do roku 2030 na summitu OSN o změně klimatu v New Yorku v roce 2019.

Rozhodnutí Maďarska snížit na polovinu čas potřebný k ukončení těžby uhlí vám řekne vše, co potřebujete vědět o stavu kolabujícího uhelného průmyslu v Evropě

Nejnovější krok maďarského ministra zahraničí pro rozvoj oběhového hospodářství, energetické a klimatické politiky Attily Steinera byl odhalen na zasedání aliance Powering Past Coal Alliance, informovala kampaň na svém webu.

Oznámení o odstávce Matry znamená, že 157 z 324 uhelných elektráren v Evropě je nyní v důchodu nebo vyhlášeno před rokem 2030.

Rozhodnutí maďarské vlády snížit na polovinu čas potřebný k ukončení těžby vám řekne vše, co potřebujete vědět o stavu hroutícího se uhelného průmyslu v Evropě, uvedla Catherine Gutmann, vedoucí kampaně Europe Beyond Coal.

“Polovina evropských uhelných zemí buď již uhlí neobsahuje, nebo má dohodu o změně klimatu v souladu s Pařížskou dohodou OSN a plán na postupné ukončení uhlí do roku 2030 a rychle se stává trendem k urychlení procesu odchodu uhlí, jakmile Při pohledu na chladnou a drsnou ekonomickou a politickou realitu uhlí se ho chce nejen zbavit – rozhodne se to udělat co nejrychleji.

Zemní plyn a sluneční energie jako náhrada uhlí

Oznámení o uzavření Matry zahrnuje plány státu na výstavbu nových elektráren s cílem kompenzovat ztracenou energii a ztráty pracovních míst. Podle kampaně Beyond Coal je plánována solární farma o výkonu 200 MW, ale také elektrárna na zemní plyn o výkonu 500 MW.

Anders Berger, bojovník za klima a energii Greenpeace, uvedl, že vládní prohlášení splňuje minimální standardy pro jejich požadavky.

Tento krok však souvisí s uvedením nové elektrárny na fosilní plyn do provozu, což je nepřijatelné. S novými fosilními elektrárnami nemůžete bojovat proti změně klimatu. Navíc je také znepokojivé, že oznámení neříkalo nic o již licencovaných plánech na rozšíření hnědouhelného dolu poblíž elektrárny.