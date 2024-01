Český prezident Petr Pavel ve svém včerejším novoročním projevu vyzval ke konkrétním krokům, které by Česko po několika letech nečinnosti dotlačily ke splnění závazku přijmout euro. Prezident dodal, že jednotná měna Evropské unie je pro zemi logickou budoucností.

Ve svém prvním novoročním projevu, který pronesl na třetím nádvoří Pražského hradu, na rozdíl od tradice, Pavel nejprve hovořil o nedávné střelbě na Karlově univerzitě v Praze, než se zaměřil na domácí politiku. Řekl, že vláda špatně komunikuje s občany, ale ocenil, že mezi vládními stranami nejsou velké rozdíly. Oslovil také mladší generaci a řekl, že je důležité, aby se snažili věci zlepšovat.

Politické analytiky však překvapilo zaměření prezidenta na přijetí eura.

Po všech těch letech je čas začít podnikat konkrétní kroky, které nás povedou k naplnění tohoto závazku [to adopt the euro]řekl Pavel. „Navzdory nekonečným diskusím o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou, exportně orientovanou ekonomikou, která se nachází ve středu Evropy, je jednotná měna logickou budoucností.“

Český deník Hobodarske Novinj loni v listopadu uvedl, že ministerstva se hádají, zda by vláda měla začít podnikat kroky k přijetí eura. Zpráva Ministerstva financí a České národní banky uvádí, že Česká republika letos pravděpodobně splní některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro přijetí eura. Dokument ale také žádné kroky v tomto směru nedoporučoval, což kritizovali ministři z Hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Současná vláda koalice Spolo (která zahrnuje ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Piráti a Stan plány na přijetí eura do příštích parlamentních voleb do svého koaličního programového prohlášení nezahrnula. . Volby jsou v roce 2025. Vláda se však zavázala splnit maastrichtská kritéria co nejdříve.

Česká republika oslaví v roce 2024 20. výročí svého členství v Evropské unii a 25 let od vstupu do NATO. Pavel ve svém projevu řekl, že je to příležitost ohlédnout se zpět a zároveň se těšit a uvědomovat si své závazky. Upozornil, že výdaje na obranu letos dosáhnou 2 % HDP.

Pavel řekl, že Evropská unie dává České republice možnost uplatnit svůj vliv a prosazovat své zájmy. To ve spolupráci s NATO zajišťuje, že Česká republika má silné partnery, na které se může spolehnout, což je v dnešním světě neocenitelné, řekl.

Politologové označili prezidentův projev pro ČTK za dynamický a realistický. Politolog Stanislaw Balek řekl, že Pavlův projev byl velmi odlišný od toho, který pronesl jeho předchůdce Miloš Zeman o Vánocích 2022.

„Dynamika, obsah, témata, která zmiňoval, fakt, že nebyl tak zaujatý sám sebou a svými zápasy a bolestí, ale ukazoval někam jinam,“ řekl Balik. Dodal, že na projevu nebylo nic překvapivého, kromě energie a dynamiky, s jakou byl podán.

Politolog Jan Kupáček řekl, že to byl zatím nejlepší Pavlův projev ve funkci prezidenta, ale dodal, že mu unikají konkrétní úkoly, které si prezident vytyčí jak pro sebe, tak pro vládu a obě komory parlamentu. Řekl, že Pavel má výhodu popularity, a proto má moc přimět vládu a opozici k tomu, aby zasedly k jednomu stolu.

Kopáček řekl, že Pavel je jediným českým politikem, který momentálně nepočítá s žádnými volbami, takže ho zmínka o přijetí eura překvapila, ale konkrétní úkoly pro vládu v boji proti inflaci nebo podpoře hospodářského růstu nejsou. Ocenil, že se prezident krátce před Vánoci zmínil o tragické střelbě a snažil se rozpoutat politickou debatu, ale očekával více problémů souvisejících s příliš vysokými a rozdělujícími životními náklady ve společnosti.

Podle analytika Miroslava Mareše se projev týkal očekávaných témat, i když zaměření na přijetí jednotné měny EU bylo překvapením.

Prezident v zásadě spolupracoval s vládou, navzdory kritice jejího dosahu k veřejnosti. „Jednoznačně se vyjádřil proti způsobu, jakým byla prezidentská kancelář řízena za jeho předchůdce,“ řekl Mareš.

Analytik Joseph Melnik řekl, že Pavel si vedl dobře, pokud jde o jeho nízké řečnické schopnosti. Dodal: „Projev byl pozitivní, bez jakýchkoli toxických výlevů, jako tomu bylo u Miloše Zemana. Možná příliš obecné. „Jediná věc, která je konkrétní a zarážející, je jasná podpora přijetí eura.“

Ekonomičtí analytici Veit Hradel a Stjepan Hájek ČTK řekli, že Pavlova výzva, aby země konečně začala podnikat kroky k přijetí eura, byla správná, i když ekonomické přínosy eura byly sporné.

Politolog Lubomír Kubíšek řekl, že projev je v souladu s Pavlovými prioritami, například se zaměřením na roli NATO a Evropské unie. Řekl, že je dobře, že Pavel na rozdíl od Zemana nepoužívá konfrontační rétoriku. Vyjádření pochopení pro nepopulární vládu Petra Fialy však Pavlovu oblibu nezvýší.

Prezident se ve svém projevu většinou vyhýbal zahraniční politice a konfliktům na Ukrajině a na Blízkém východě, k nimž se již dříve několikrát vyjadřoval. Balík řekl, že novoroční projev by se měl zabývat vnitřními společenskými a politickými záležitostmi.

Plné znění projevu prezidenta je k dispozici tady.