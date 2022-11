České předsednictví žádá o stanovisko Rady k zákonu CHIPS se sníženým rozpočtem – EURACTIV.com

Do konce svého předsednictví v Radě EU zbývá šest týdnů a Praha se snaží urovnat přetrvávající neshody mezi členskými státy ohledně evropského čipového zákona snížením rozpočtu o 400 milionů eur a otevřením finančních prostředků pro různá smluvní ujednání.

Minulý pátek (21. listopadu) české předsednictví v Radě rozeslalo nový kompromisní text k zákonu CHIPS, který viděl EURACTIV. Cílem zákona je zvýšit kapacitu evropských polovodičů a zmocnit Evropskou komisi k přijetí mimořádných opatření během krizí dodavatelského řetězce.

Projev je na programu středečního jednání Výboru stálých zástupců. Text potřebuje schválení velvyslanci EU, než bude moci získat ministerský souhlas na Radě pro konkurenceschopnost 1. prosince.

Zatím není jasné, zda má Česká republika většinu na předsednictví, protože Německo, Španělsko, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko vyjádřily „výhrady kontroly“. ministerstva.

Rozpočet

Na setkání velvyslanců 4. listopadu se ukázalo, jak financovat zákon o CHIPS, jako jedno z nejspornějších témat, protože rozpočet EU je již zablokován a při jeho spuštění se nepočítá.

To, co Evropská komise předložila na stůl, zároveň neodpovídá masivním investicím, které do tohoto sektoru provádějí ekonomické supervelmoci jako Čína a USA – nesoulad mezi ambicemi a zdroji, který nový text ještě více prohlubuje.

Češi zejména navrhli nezahrnout převod finančních prostředků z Horizon Europe, stěžejního výzkumného programu EU, což vedlo ke zkrácení finančních prostředků z programu Digitální Evropa o 400 milionů eur.

Text dále objasňuje, že 1,25 miliardy EUR dostupných v rámci Digitální Evropa bude financovat činnosti v oblasti budování kapacit, zatímco 1,65 miliardy EUR z programu Horizont Evropa je věnováno na výzkum a inovace.

Připojen je návrh zprávy Rady vyzývající Komisi, aby podpořila úsilí Rady udržet rozpočet iniciativy na plánovaných 3,3 miliardy EUR tím, že prozkoumá alternativní řešení financování, která budou projednána v nadcházejících jednáních o rozpočtu.

Federace

Další politicky citlivé téma v této fázi jednání se týká European Chips Infrastructure Consortium, jehož cílem je usnadnit financování EU.

Mnoho členských států však nevidí potřebu vytvořit novou strukturu nad rámec tradičního výzkumného konsorcia a stěžují si, že tato opatření obecně zvýhodňují nejdůležitější členské státy, které stojí v čele těchto projektů.

Přestože český prezident trval na tom, že stále existuje většina zemí, které začlenění ECIC do programu podporují, jako kompromis byl text upraven tak, aby bylo jasné, že financování by nemělo být založeno na konkrétní právní spolupráci. Měla by být možná i jiná uspořádání.

Pokud jde o transparentnost, „zejména členské státy se mohou k ECIC kdykoli připojit jako řádní členové nebo jako pozorovatelé, zatímco jiné veřejné nebo soukromé právnické osoby se mohou kdykoli připojit přiměřeným způsobem. A za rozumných podmínek stanovených v zákonech „.

„General Authority of Chips Conglomerates může ověřit transparentnost ECIC a v případě potřeby požadovat nápravná opatření,“ dodalo předsednictvo Rady.

[Edited by Zoran Radosavljevic]