Jižní Afrika reaguje na americká obvinění z přepravy zbraní do Ruska

JOHANNESBURG (Reuters) – Představitelé Jihoafrické republiky v pátek reagovali na obvinění USA, že ruská loď, na kterou se vztahují sankce, vyzvedla koncem loňského roku zbraně z námořní základny poblíž Kapského Města, což je krok, který by podle investorů mohl vyvolat sankce z Washingtonu.

Americký velvyslanec v Jihoafrické republice ve čtvrtek řekl, že je přesvědčen, že ruská loď naložila zbraně z námořní základny Simon’s Town v prosinci, což naznačuje, že incident není v souladu s deklarovanou neutralitou Pretorie v ukrajinském konfliktu.

Úřad jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy ve čtvrtek uvedl, že vyšetřování vedené soudcem ve výslužbě se bude obviněními zabývat. Ministr odpovědný za kontrolu zbrojení a mluvčí ministerstva zahraničí v pátek uvedl, že Rusko v prosinci neschválilo žádnou zásilku zbraní do Ruska.

Ministr komunikací Mondeli Gongobili, který předsedal Národní komisi pro kontrolu konvenčních zbraní (NCACC), když došlo k údajné zásilce zbraní do Ruska: „Neschválili jsme žádné zbraně pro Rusko…,“ řekl 702 Radio.

Clayson Monyela, mluvčí jihoafrického ministerstva mezinárodních vztahů a spolupráce (DIRCO), napsal na Twitteru, že jeho oddělení bude o jeho poznámkách hovořit s americkým velvyslancem Robinem Brigtim a že ministr zahraničí Naledi Pandor bude hovořit s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem. pozdější datum. Denně.

Jongobili ani Monyela neuvedli, zda z Jižní Afriky odešla neschválená zásilka.

Brigetti ve čtvrtek na brífinku s místními reportéry neposkytla žádné důkazy o údajné zásilce zbraní.

„tajemná“ loď

Americké ministerstvo financí přidalo loď, která zakotvila v Simon’s Town, Lady R, na svůj sankční seznam v květnu loňského roku za údajné dodávky zbraní spolu s dalšími nákladními loděmi plujícími pod ruskou vlajkou.

Opoziční členové tehdy vyzvali jihoafrickou vládu, aby vysvětlila, co „záhadná“ loď na námořní základně dělala.

„Důkazy naznačují, že během posledních dvou nocí došlo v přístavu k neobvyklé činnosti s jeřáby na palubě, které vykládaly náklad ruské obchodní lodi na kamiony,“ řekl Cobus Marais, který vede obranné portfolio opoziční Demokratické aliance. Prosincové prohlášení.. 8, 2022.

Tam byly také nákladní auta, která převážela kontejnery dovnitř a ven z námořní základny, což je běžné, ale ne v noci, řekl Marais a dodal, že kamiony byly chráněny ozbrojeným personálem.

Hněv kvůli údajné dodávce zbraní zvýšil tlak na měnu rand, která byla již v pátek zatížena obavami z energetické krize a dosáhla historického minima.

„Pokud by se tato obvinění prokázala jako pravdivá, měla by významný negativní dopad na ekonomiku a pravděpodobně by ohrozila naše obchodní vztahy, zejména náš pokračující přístup na americké trhy,“ uvedla v pátek obchodní lobbistická skupina BUSA.

Jižní Afrika je jedním z nejdůležitějších spojenců Ruska na kontinentu rozděleném kvůli invazi na Ukrajinu v únoru 2022, ale tvrdí, že je vůči konfliktu neutrální a zdržela se hlasování o rezolucích OSN o válce.

Washington opakovaně varoval země před poskytováním materiální podpory Rusku a varoval, že těm, kteří tak učiní, může být odepřen přístup na americké trhy.

Zástupce mluvčího amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel během čtvrtečního brífinku nezopakoval tvrzení, že na loď byly naloženy zbraně.

Řekl, že Washington má vážné obavy ohledně lodi kotvící v jihoafrickém přístavu a sdělil tyto obavy přímo jihoafrickým představitelům.

Jihoafrické ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že svou stranu předloží vládnímu vyšetřování.

Reportáž Cubano Gombe, střih Alexander Winning

Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.