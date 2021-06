„Doufejme, že“ bude stát Wembley plný zápasů o Euro 2020

Wembley by mohl být nabitý fanoušky na Euro 2020.



Zápasy na Euro 2020 ve Wembley by mohly být plné kapacity poté, co ministr vlády řekl, že „doufá“, že do 21. června budou stadiony úplně znovu otevřeny.

Ministr kultury Oliver Dowden řekl londýnskému večernímu standardu, že doufá, že v tomto datu dojde k opětovnému otevření stadionů, divadel a dalších míst.

Přichází po revizi testovacích pilotů Covid ve Velké Británii, která zahrnovala semifinále FA Cupu se sníženou kapacitou ve Wembley a otevření nočního klubu v Liverpoolu.

Pochválil zkušenosti a popsal je jako „skutečný úspěch“ poté, co bylo zaznamenáno pouze 15 pozitivních případů Koronavirus Z 58 000 lidí, kteří se zúčastnili.

A co je ještě lepší pro fotbalové fanoušky, ze dvou zápasů na Národním stadionu ani z BRIT Awards v londýnské O2 Areně nebyly žádné pozitivní výsledky.

Rovněž nedošlo k žádným případům poté, co fanoušci Leicesteru City a Chelsea navštívili Wembley ve finále FA Cupu.

Oliver Dowden uvedl, že je „optimistický“, že Wembley bude na plný výkon do 21. června.



Dowden také řekl deníku, že vláda provede druhé kolo větších soudů před úplným znovuotevřením zábavních podniků.

Účelem je lépe porozumět tomu, jak lze bezpečně spravovat události a publikum, a posoudit roli, kterou mohou hrát pasy COVID.

Do příští studie by měly být zahrnuty zápasy mistrovství Evropy na největším fotbalovém stadionu v zemi, což zvyšuje pravděpodobnost, že do zahájení soutěže bude obsazeno každé z 90 000 míst k dispozici.

„Doufám, že do 21. června znovu rozsvítíme West End, budeme mít plné stadiony a znovu vneseme do našeho národního života světelné a umělecké barvy,“ řekl ministr kultury.

Anglie bude ve skupinových zápasech ve Wembley čelit Chorvatsku, Skotsku a České republice, kde se také bude konat semifinále a finále.

Zápas s českým národním týmem nastává den poté, co budou všechna omezení blokování Spojeného království zrušena v rámci čtvrté fáze vládního plánu.

Dříve měl Národní stadion fungovat na čtvrtinu své kapacity – kolem 22 500.

Vyhlídka na obsazení každého místa však bude dobrou zprávou pro fotbalové fanoušky a anglickou stranu po oznámení prozatímního 33členného týmu pro Euro 2020.

Brighton Ben White, Everton Ben Godfrey a Sheffield United Aaron Ramsdale obdrželi své první anglické výzvy, zatímco Tottenham Eric Dier, Harry Winks a Dele Alli, Leicester James Madison, Southampton Danny Ings, Leeds Patrick Bamford a Nick Bob jsou hráči Burnley . Zmeškané.

Úplný seznam hráčů vybraných do prozatímního týmu Garetha Southgate pro Anglii:

brankáři: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnston (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United).

Obránci: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Ben Godfrey (Everton), Rhys James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyronne Mings (Aston Villa), Luke Shaw . (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton and Hove Albion).

záložníci: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham United, zapůjčeno z Manchesteru United), Mason Mount (Chelsea), Calvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James. Ward Prause (Southampton)

útočníci: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ole Watkins (Aston Villa).