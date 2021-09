Namátkou: Waluigi se „zve“ na Super Smash Bros. V tomto vášnivém fanouškovském promu

Věřte nebo ne, ale nyní zbývá pouze jeden slot pro vyplnění karty druhých bojovníků Hra Super Smash Bros Ultimátni. Jak ředitel hry Masahiro Sakurai zopakoval, jak se to děje opravdu Budete poslední postavou připojit se k bitvě.

Zatímco stále není jasné, kdo bude konečným bojovníkem, existuje spousta hráčů, kteří doufají, že uvidí Waluigiho odhalení. Přestože neexistuje žádná záruka, že se něco takového nutně stane, nezastavilo to fanoušky v představách, jak by mohlo vypadat přidání Waluigiho do soupisky hry.

Dokonce jsme viděli podobné módy projekt m (Na základě Super Smash Bros duelPřejděte dál a přidejte Waluigiho jako hratelnou postavu, a hned King Bob Gaming YouTube kanál Udělal to o krok dál s poměrně emocionálním promem pro Waluigiho, který se nakonec rozhodl pozvat se do boje …

V roce 2018 se tehdejší prezident Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, zmínil o tom, jak byl Sakurai Jsme si dobře vědomi podpory Waluigi Naznačil, že rozhodnutí je na něm. Ačkoli jsme nedávno slyšeli od samotného Sakuraie, jak Nintendo má v tomto procesu „větší“ roli, a jeho vlastní „preference“ nehrají ve výběrovém řízení skutečnou roli.

Pak je tu teorie, že Wiiji to udělá Start Připojte se k bitvě jako hratelný bojovník, jednoduše proto, že je to již pomocná trofej ve hře. ještě pořád, To nezastavilo Maine, který byl duchem, než bojovník debutoval v Ultimate – tak nepsaná pravidla, jako je tato, lze vždy změnit.

V průběhu let jsme měli mnoho různých postav a sérií, které se připojily ke Smashovi od Steva a Alexe z Maine Craft do Kazuja od Tekken. Mohli byste vidět Smash Bros. Ultimate vychází přidáním Waluigiho jako hratelné postavy? Je ještě někdo, koho byste chtěli vidět? Nechte své myšlenky a teorie v komentářích níže.