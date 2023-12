„Středověký“ příběh českého lidového hrdiny trpícího krizí identity

Jan Žižka, oblíbený český lidový hrdina 15. století, se rýsuje v kolektivním vědomí národa, zručný, vynalézavý a jednooký válečník, který vedl sedláky a rebely do bitev, které nikdy neprohrál. V Praze na jeho počest postavili jednu z největších bronzových jezdeckých soch na světě a nyní nejdražší český film všech dob Středověk zachycuje jeho raná léta s oddaným Benem Fosterem v titulní roli. Na řadě je Žižka.

Medieval napsal a režíroval český režisér, herec a kaskadér Petr Jackl, který reprezentoval zemi v judu i na olympijských hrách v roce 2000. Příběh napsal jeho otec Petr Jackl starší, který je rovněž olympijským judistou. je jasné, že otec a syn mají k tomuto muži a jeho poslání obrovskou úctu a jeho brutální a krvavou pověst. Pokud lze ‚Medival‘ něco doporučit, jsou to odvážné kaskadérské kousky, kterým se meze nekladou, a souboje jsou krvavou a tvrdě nabitou záležitostí s některými úchvatnými podvodními sekvencemi.

Pro Jackla je to již třetí režijní počin, jehož druhý film Ghoul byl nejvýdělečnějším hororem v české historii. Do tohoto středověkého válečného příběhu vnáší ten děsivý nádech, sleduje cestu vydlážděnou „Hra o trůny“ a „Poslední souboj“, která diváky ponořila do hyperrealistických a násilných bitevních scén. Foster, který má tendenci mizet do svých rolí, přistupuje ke krveprolití a Jeanově emocionální cestě se svou typickou dravostí.

Legendární Michael Caine, který hraje postavu jménem Lord Burrish, nás zavede do Českého království na přelomu 15. a 15. století, kde vládne chaos, a k tomu, aby nás přivedl, je potřeba několik snímků textu na obrazovce a hlasový komentář. do rychlosti. Mor v podstatě uvrhl Evropu, katolickou církev, do chaosu a papežové jsou dva: jeden v Římě a jeden ve Francii. Dobrotivý český král Václav IV. (Karel Roden) se snaží dostat do Říma, aby byl korunován říšským králem, i když ho brzdí dluhy, zatímco jeho bratr uherský král Zikmund (Matthew Goode) za jeho zády kuje pikle, aby mu ukradl trůn. . .

Borisch najme Jana jako žoldáka, aby unesl lady Catherine (Sophie Lowe), snoubenku lorda Rosenberga (Til Schweiger), spojence Zikmunda. Catherine je také náhodou neteř francouzského krále. Je to trochu politická hra a zbytek filmu se odvíjí jako série přepadení, dvojitých křížů, žoldáků a rolníků bojujících o kontrolu nad Catherine, která se zamiluje do svého únosce Jeana, a jeho cti.

Oba jsou hluboce věřící lidé a prostřednictvím Jeana se Catherine učí, jak využít svou vlastní svobodu jednání, a zamiluje se do jeho boje. Jackel jasně chce, aby byl Medievel český statečný srdce, ale politické machinace jsou tak zmatené, že neexistuje jasný cíl. Velmi dlouho trvá, než text dosáhne „svobody“, možná kvůli celému procesu únosu paní.

„Středověký“ je film trpící krizí identity, uvízl mezi nenápadným kouzlem meče a stříkance a velkými ambicemi. Jako rychlý a špinavý devadesátiminutový film to mohl být pěkný, ošklivý plátek filmařiny, ale Jakl míří na něco epičtějšího, co se rozsahu týče, a film bez problémů trvá 30 minut. Ani dramatická Fosterová nestačí k tomu, aby oživila příběh dvorních intrik a výsledného střetu válečníků. Louie se snaží přijít na podstatu věci, ale nemá dost práce.

Jasnost sdělení beznadějně pokulhává v bratrovražedných konfliktech mezi všemi hráči a scénář je dost spletitý, i když film je v podstatě jen parta chlapů, kteří se navzájem zabíjejí v lesích, zatímco dvojice bratrů bojuje o to, kdo se stane král. . Za co přesně Jean bojuje, se zdá děsivě nejasné, navzdory vágním aforismům jako „čest, spravedlnost, svoboda, víra a naděje“, které v posledních snímcích zazněly. Budeme vás muset vzít za slovo.

