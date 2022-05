Janav může výrazně zvýšit přepravu ropy do Maďarska

Záhřeb, 13. května 2022 – Ministr hospodářství a udržitelného rozvoje Davor Filipovič v pátek řekl, že Jadranský ropovod by mohl výrazně zvýšit svou kapacitu pro přepravu ropy do Maďarska i bez dalších investic a Chorvatsko by se stalo důležitým faktorem v energetickém sektoru v roce Evropa.

V reakci na dotazy novinářů na tiskové konferenci, kde vyzval k podávání žádostí o spolufinancování z Národního plánu obnovy a odolnosti (NPOO), týkající se prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána, že Maďarsko oloupilo moře , Filipovič řekl, že Orbánovo prohlášení bylo nefér.Naprosto slušné.

V kontextu celé situace Velobewicz řekl, že Chorvatsko pracuje na tom, aby se stalo důležitým faktorem energetického sektoru v Evropě.

„Současnou kapacitu Gnav lze zvýšit bez jakýchkoli investic, pokud jde o přepravu ropy do Maďarska, přičemž ji lze znásobit určitými investicemi,“ řekl Filipovič. Dodal, že toto je směr, kterým se bude Chorvatsko ubírat a že využije současné situace k tomu, aby se co nejlépe umístilo z hlediska energetiky v Evropě.

Poznamenal, že podle současné kapacity může Janav do Maďarska ročně přepravit 11,4 milionu tun ropy a v současnosti přepraví pouze 2 miliony. To ukazuje, že bez jakýchkoli dalších investic může výrazně zvýšit přepravu ropy do Maďarska, řekl Filipovič.

„V tomto případě je Chorvatsko řešením jak pro Maďarsko, v závislosti na výsledku sankcí, tak i pro ostatní země EU,“ prohlásil Filipovič.

Podle webu Janaf má ropovod projektovanou kapacitu 34 milionů tun přepravené ropy ročně (MTA) a instalovanou kapacitu 20 milionů tun. Systém je postaven tak, aby vyhovoval potřebám rafinérií v Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku a Bosně a Hercegovině (24 milionů metrických tun) a pro uživatele v Maďarsku, České republice a na Slovensku (10 milionů metrických tun).

Ekonomický poradce premiéra Zvonimira Saviče řekl, že premiér několikrát řekl, že nedávné okolnosti postavily Chorvatsko do pozice další síly v energetické oblasti. To znamená, že jeho LNG terminál by se mohl stát „rizikovějším faktorem“.

