Bývalý reportér Jane’s Defense Weekly napsal začátkem minulého měsíce na online zpravodajskou platformu, že v roce 2002 Tchaj-wan zaslal Spojeným státům prohlášení o záměru požadující 100 F-35B. Je smutné, že Washington to po 20 letech odmítá prodat.

Podobně se zákonodárce DPP Zhao Ťien-lin (趙天麟) na březnovém legislativním zasedání zeptal náměstka ministra národní obrany Pu Honghui (柏鴻輝) na postup při zadávání zakázek na pozemní útočnou střelu dlouhého doletu AGM-158. Ze Spojených států se ale pozitivních zpráv nedočkal.

Únik utajovaných informací vážně ovlivnil vztahy mezi tchajwanskými a americkými armádami a tchajwanská veřejnost si je dobře vědoma toho, že to může být důvod zpoždění.

Místní média počátkem tohoto měsíce informovala, že čínská univerzita Xiamen a univerzita Xidian nabídly místo zvláštního křesla bývalým prezidentům univerzity Yuan Ze Lin Chihminovi (林志民), který se podílel na vývoji střely Hsiung Feng-II v institutu Chungshan. of Science and Technology a Lee Ching-ting ( ), odborníka na polovodiče z nitridu galia.

Kromě výuky na Xiamen University Lin také přednášel na Xiamen University of Technology a Shandong University of Science and Technology o technologii společného řízení cerebelárních modelů, která se používá při automatickém přistávání dálkově řízených letadel a zachycování raket.

Pokud jde o Li, jeho výzkum v Zhongshan Institute položil základ pro elektronicky snímaný radar v projektu fregaty s řízenou střelou nové generace námořnictva, známého jako projekt Cheng Hai.

Liova účast je podobná účasti profesora Národní centrální univerzity Chen Kun-shana (陳), jednoho z předních asijských odborníků na technologii dálkového průzkumu Země. Chen byl rekrutován v roce 2014 Čínskou akademií věd a v roce 2016 publikoval článek s názvem „Kvantitativní analýza pobřežních změn na tchajwanském západním pobřeží pomocí časových sérií snímků SAR“.

Pokud by čínská armáda vyvinula technologii SAR nebo radar se syntetickou aperturou, mohla by získat informace pro obojživelné přistání, aniž by musela posílat špionážní lodě blízko pravého pobřeží Tchaj-wanu.

Čína v roce 2015 zdvojnásobila své úsilí o reformu své armády a snažila se o paritu se Spojenými státy. Při formulování své strategie „dvě supervelmoci, více mocností“ vzala kývnutí na premisu americké „revoluce ve vojenských záležitostech“. Jeho účelem je nahradit Spojené státy jako přední světovou mocnost duplikováním jejich strategií, jak je vylíčil v thrilleru Gemini Man z roku 2019.

Minulý rok byla v italském časopise navržena teorie inspirovaná tímto filmem, která popisuje, jak čínská stíhačka J-35 příští generace má zbrojní design a dynamickou koncepci podobnou americkému stealth stíhačce F-35.

Vojenská konkurence mezi Spojenými státy a Čínou se zvyšuje. Pokud Tchaj-wan nedokáže opustit svou image jako zranitelnou vůči úniku informací, bude obtížnější získat pokročilé americké zbraně.

Americký magazín Defense News minulý týden informoval, že Česká republika zahájí jednání se Spojenými státy o možném nákupu F-35. To naznačuje, že neschopnost Tchaj-wanu koupit F-35B je způsobena jeho špatnou ochranou vojenských tajemství, spíše než nízkým objemem výroby tohoto letadla.

Pokud jde o slavné tchajwanské akademiky z Zhongshan Institute, kteří mají vysokou mezinárodní viditelnost, jsou opravdu dostatečně zapálení, aby se věnovali nepříteli, který šikanuje Tchaj-wan vojenskými hrozbami?

Lu Li-shih je bývalý instruktor na Námořní akademii Čínské republiky a bývalý kapitán ROCS Hsin Chiang.

Přeložil Eddie Chang